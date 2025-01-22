Korkulan olmadı

Trump ilk döneminden farklı gözükmüyor. Daha hazırlıklı olduğu düşünülüyordu. Bolca tehdit var. Uygulama yok.

Trump’ın ikinci dönemi başladı. ABD başkanının birbiriyle uyumsuz ekonomik hedefleriyle ilgili yazılar yazdım. Bunlar; gümrük tarifelerini artırarak ticaret açığını düşürmek, bütçe açığını azaltmak, borsa endekslerini yükseltmek ve ekonomik büyümeyi devam ettirmek.

Bu hedefler arasında, hisse senetlerini yükseltmenin öncelik gibi gözüktüğünü belirttim. Trump’ın ofisteki ilk günlerinde bu görüşüm pekişti. Endeksleri ve büyümeyi desteklemek ilk sırada yer alıyor. Sonra ticaret açığını düşürmek ve bütçe açığını azaltmak geliyor. Açıklar üzerine spekülâsyonlar sürecektir. Ticaret savaşı, hisse senetleri için risktir. Karşıdaki ülkeler misilleme yapacaktır. Usta fon yöneticisi Druckenmiller pazartesi günü, ‘‘ABD yüzde 10’luk gümrük tarifesi uygulayarak işin içinden sıyrılabilir’’ dedi. Emin olamıyorum. Diğer ülkelerin nasıl karşılık vereceğine göre değişir. Özetle; şu aşamada Trump ne hisse senedi piyasalarını çökertecek boyutta bir ticaret savaşına girecektir, ne de büyümeyi zayıflatacak ölçüde bütçe açığını düşürecektir.

Trump ilk döneminden farklı gözükmüyor. Daha hazırlıklı olduğu düşünülüyordu. Bolca tehdit var. Uygulama yok. Tabii onunla ilgili ne kadar güçlü argümanlara sahip olabilirseniz, ben de o kadarına sahip olabilirim. Konuşmasını yaparken, konuk bölümünün ilk sırasında güçlü politika yapıcılar ve hukukçular değil, ailesi ve dev teknoloji şirketlerinin patronları vardı. Teknolojinin, yeni yönetimde hâkim güç olacağının göstergesidir.