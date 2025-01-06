Kredi büyümesinde seçici sıkılaşma

ABD hisselerinde güçlü bir yükseliş ile haftaya başlıyoruz. S&P ve Nasdaq 5 gündür devam eden satış sonrasında teknoloji hisselerinde tepki alışı ile toparlanıyor.

Muhteşem yedi hisseleri Nvidia ve Tesla öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. Yarı iletkenlerdeki alış genele yaygın. AMD, Micron, TSM gibi çip üreticileri de yükselişe güçlü katılıyor.

Borsa İstanbul dünyadan bağımsız güçlü bir yükseliş ile seneye başladı. Beklentilerden çok daha düşük gelen Aralık ayı enflasyonu Ocak toplantısında faiz indirileceğini neredeyse kesinleştirerek yükselişi destekledi.

Cuma günü dikkatimizi çeken iki tema, yükselişin bankalardan banka dışı likit hisselere geçmesi ve az sayıda hissede seçici bir alım olması. Havacılık, petrokimya, rafineri ve savunma hisseleri endeksi yukarı taşıyor.

Haber akışında Merkez Bankası’nın açıkladığı makro ihtiyati tedbirler öne çıkıyor. Merkez Bankası ilave önlemlerle döviz ticari kredilerde ve KOBİ dışı Türk lirası kredilerde aylık büyüme sınırını aşağı çekiyor.

Cumartesi günü yayınlanan duyuru ile yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık kredi büyüme sınırı yüzde 1,0’e, KOBİ dışı Türk lirası krediler için yüzde 2,0 olan aylık büyüme sınırı ise yüzde 1,5’e çekildi.

Buna karşın KOBİ kredileri için aylık yüzde 2,0 olan sınır yüzde 2,5'e yükseltildi. Buna ek olarak KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamındaki kullanılan Türk lirası krediler aylık büyüme sınırından muaf tutuldu.

Merkez Bankası hem gaza hem frene aynı anda basarak piyasalara karışık sinyaller veriyor. Bankalar için geçen yıldan daha iyi tablo var. Faiz indirimleri banka marjlarını desteklemeye devam edecek. Kredi büyümesinde sınırın aşağı çekilmesi bankaların mevduat iştahını azaltacak ve kredide daha seçici olmalarına neden olacak.

Önümüzdeki haftalarda en çok duyacağımız soru; "Para nereye gidecek?".