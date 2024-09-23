Kültür Yolu Festivalleri İstanbul’da devam edecek

28 Eylül’de başlıyor

28 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında başta Atatürk Kültür Merkezi farklı mekânlar birbirinden özel etkinliklere, konserlere, sergilere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. İstanbul Kültür Yolu Festivali programında önemli sergiler de yer alacak. Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya gelecek.

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41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’na 40 gün kaldı

2-10 Kasım 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri bir kez daha bir araya getirecek. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından katılımcı yayınevleri ile yazarlar, okurlar ile buluşacak. Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi.

Altın Portakal 61 yaşında

5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Altın Portakal Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Ferzan Özpetek, jüri üyeleri Deniz Kobanbay, İlker Kaleli, Jale İncekol ve Pınar Göktaş ile Festival Koordinatörlerinin katıldığı basın toplantısında festivalin bu seneki programı ile ilgili bilgiler verildi. Dünyadaki en uzun soluklu 10 film festivalden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına da ulaştı. Ulusal film yarışmasına toplam 51 uzun metrajlı film ile başvuru alan festivalde, ön elemeden sonra finale 12 film büyük jürinin karşısına çıkacak. Festivalin uluslararası yarışmasında da 18 ülkeden 12 film yer yarışacak.

İstanbul Modern’de kırmızının başrolde olduğu filmlerden bir seçki

İstanbul Modern Sinema, “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinden ilham alarak, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla, hikâyelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden bir seçki hazırladı. “Çok Kırmızı” adlı program, 29 Eylül’e kadar sürüyor.

Ara Güler Müzesi’nin Macaristan’daki ilk sergisi açıldı

Doğuş Grubu’nun, Ara Güler ile işbirliği sonucu 2016 yılında kurduğu Ara Güler Müzesi’nin Macaristan’daki ilk sergisi ‘’On Life’’ kapsamında Robert Capa Contemporary Photography Center’da aynı çatı altında, üç usta, Robert Capa, André Kertész ve Ara Güler bir araya geliyor.

Müzenin koleksiyonundan Robert Capa fotoğraflarının yer aldığı sergi ile eşzamanlı ziyarete açılan Ara Güler sergisinde, sanatçının ağırlıklı olarak 1950 – 1970 yılları arasında çektiği 44 adet siyah-beyaz kare sanatseverlerle buluşuyor. Ara Güler’in objektifinden hayatın her alanından farklı insan manzaralarını yansıtan sergide, İstanbul sokaklarının yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden de kesitler yer alıyor.

Necati Tosuner’e Erdal Öz Edebiyat Ödülü

2008 yılından bu yana düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü, bu yıl Necati Tosuner’e verildi. Seçici kurul, usta yazarı şu gerekçeyle ödüle değer gördü:

“İlk öykü kitabı Özgürlük Masalı’ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner’e…”

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nden Yıldız Holding’e ziyaret

Dünyanın en büyük ve en prestijli müzelerinden biri olan New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin (The MET) çalışmalarına yön veren etkili isimlerden oluşan üst yönetim ekibi, Yıldız Holding sanat koleksiyonunda yer alan eserleri yerinde incelemek amacıyla Yıldız Holding’in Çamlıca’daki kampüsünü ziyaret etti. pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in ev sahipliği yaptığı buluşmada Metropolitan Sanat Müzesi yetkililerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis CEO’su Salman Amin de eşlik etti.

Olten Filarmoni Orkestrası yeni sezona merhaba diyor

Olten Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Olten Olten, Filarmoni Orkestrası’nın yeni sezon konserleri ile ilgili hazırladıkları programı paylaşarak şunları söyledi:

“Her yıl çıtayı daha yükseğe taşıma hedefiyle 2024-2025 sezonumuza da titizlikle hazırlandık ve her yıl artan heyecanla izleyicilerimizin beğenilerine sunuyoruz. 16 Ekim’de başlayacak sezonumuzun ilk konserini, bu sezon dört konserde bizimle olacak Hollandalı ünlü şef Jürjen Hempel yönetecek. Bu sezon, birbirinden iddialı solist ve şeflerle üst düzey bir program hazırladık ve heyecanla klasik müzik severlerin beğenilerine sunmaktayız.”