Lav, New Jersey’deki depoyla ABD’de “oyun kurucu” olacak

Tam pandemi döneminde New York’un ikonik caddelerinden Madison 41’de showroom açan Gürok Holding’in sofra camı markası Lav, New Jersey’deki deposuyla da dağıtım ağındaki ağırlığını artıracak. Gürok Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “Bu yatırımlarımızla ABD’de oyunun içine girmiş olacağız” dedi.

Hemen yanı başımızdaki Avrupa pazarı düşün taleplerle daralırken, markalar ihracatta yeni rotalar çiziyor. Gürok Holding, Lav markasıyla ürettiği pandemi öncesi markajına aldığı ABD pazarında New York 41 Madison’daki showroom ve ofisinin yanına dağıtım alanını da ekliyor. Gürok Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, “ABD önemli bir pazar, kendi ağınız olmazsa dağıtıcıların elinde kalıyorsunuz” diyerek, New Jersey’deki yaptıkları depoları ve dağıtım teşkilatları ile “oyunun içinde” yer alacakların söyledi. 140 ülkeye ihracat yapan Lav, dünyanın 5’inci büyük sofra camı üreticisi konumunda bulunuyor.

Sofra camı ve cam ambalajdan kiremite, turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösten ve 1948’de temelleri atılan Gürok Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, EKONOMİ Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile sorularımızı yanıtladı. Geçtiğimiz yılı değerlendirerek, 2024 hedeflerini anlatan Güral Argat, “Son 10 yılda faaliyette olduğumuz sektörlerde şirketlerimizin büyüme, Ar-Ge ve inovasyon gibi ihtiyaçlarına yönelik toplam 1 milyar dolar yatırım yaptık.

Önümüzdeki 10 yılda ise 1,5 milyar dolar yatırım yapacağız” dedi.

Esin Güral Argat’tan satır başları şöyle:

▶Lav, sofra camı üreticileri arasında dünya çapında 5’inci sırada. Lav markamız İstanbul’daki ana satış & pazarlama ofisimiz ve Kütahya’daki toplam 300 bin metrekarelik alana kurulu iki üretim tesisimizle faaliyetlerini sürdürüyor.

▶ Günde 2 milyon adet üretim kapasitesiyle başta Fransa, İspanya ve ABD olmak üzere 140 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge odaklı teknoparka da sahip olan Lav, alanında kendi üretim teknolojisini üreten, dünyada 3 firmadan biri.

▶ Lav ile ABD’de büyüme ivmesi yakaladık. Küresel ölçekte 350 iş ortağımız ile 200 bin satış noktasında ürünlerimiz bulunuyor. 50 farklı ürün çeşidimiz ve 10 bin adetin üzerindeki stok hacmimizle sofra camında ABD’nin önemli oyuncularından olacağız. ABD çok büyük, dağıtımı başkasına verirseniz oyunun içine giremiyorsunuz. Biz New Jersey’deki depomuzla oyunun içine giriyoruz. Tam pandemi sırasında ikonik bir cadde olan Manhattan’daki Madison 41’de showroom ve ofis açtık. Amerika dışında İspanya ve Fransa’ya da odaklandık.

▶ Gürok Kiremit markamız çatı pazarının yüzde 10’unu konsolide ediyor.

▶ Antalya’da yer alan Ali Bey Hotels & Resorts tesislerimizle turizm sektöründe 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi 2018 yılında yurt dışına taşıdık. Önce Maldivler’de JOALI Maldives ve 2021 yılında ise JOALI BEING ile ultra lüks segmentte dünya markası olma yolunda ilerliyoruz.

▶ Yakın zamanda Antalya’da benzersiz “oyun” konseptiyle ultra lüks yeni bir otel yatırımı olan BIJAL’i 20 milyon dolara hayata geçirdiğimizden bahsetmiştik. BIJAL’in konuklarını en iyi şekilde ağırlayan ultra lüks konseptini daha çok kişiye duyurmak 2024 yılı hedeflerimiz arasında yer alıyor.

▶ Hedefimiz 2024 yılında da bu sektörlerde pazar payımızı büyütmek ve ithalat rakamlarımızı artırarak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etmek olacaktır.

▶ Önümüzdeki yıl süreçlerimizi stratejimiz doğrultusunda dikkatli bir şekilde yöneteceğiz. Burada öncelikli hedefimiz ciro ve karlılıkta mevcudumuzu korumak olacak. Ayrıca 2024 yılında geçmiş dönemde planladığımız yatırımlarımızı da hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Kütahya için ortak akıl harekete geçti

Esin Güral Argat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı odalar arasında seçimle gelmiş ilk ticaret ve sanayi odası başkanı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Esin Güral Argat, kent için yaptıkları çalışmaları da anlatarak, şöyle konuştu: “Biz Kütahya’nın tüm milletvekillerini, parti başkanlarını, belediye başkanlarını, askeriyeyi bir araya getirdik. KÜTSO ev sahipliğinde sorunlarımızı ele alıyor, çöze çöze gidiyoruz. Ortak akıl oluşturduk ve toplantılara eksiksiz katılım oldu. Sanayi, ulaştırma, turizm, tarım ve hayvancılık konularında rotamızı çizdik. Yol haritamızı çıkartıyoruz, Turizm Master Planını yaptık. Bir elin nesi var iki elin sesi var.”

Dünyanın ilk ticaret borsasının kazılarına sponsor

Gürok Grup, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nin kazılarına da sponsor oldu

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bin yıl öncesine dayanan Roma dönemine ait tiyatro, stadyum gibi yapılara ev sahipliği yapan antik kentle ilgili Esin Güral Argat, şunları söyledi: “UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de dahil edilen, ikinci Efes olarak da nitelendirilen Aizanoi’ye sponsor olduk. Bence, herkes kendi kenti için bir şey yapsa Türkiye’nin pek çok sıkıntısı çözülür. Aizanoi’deki Macellum adı verilen yuvarlak alan dünyanın ilk değiş tokuş borsası. Enteresan bir ayrıntı var. M.S. 4. yüzyılda imparator Diocletinaus’un enflasyon ile mücadele için çıkarttığı tavan fiyat uygulaması, bu meydana yazılmış. Örneğin bir avukatın şikayet başına ücreti 250 denarius, duvar ustasının günlük ücreti 50 denarius.”

Gürok İçecek ve GES devreye giriyor

Yeni iştirakimiz Gürok İçecek’e ait üretim tesislerinin inşaatı Burdur’da tüm hızıyla devam ediyor. Yaza doğru tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Çok güzel bir hikayesi var, onunla ayrışacak. Bu sektörde de Ar-Ge ile fark yaratmayı hedefliyor. Avrupa’nın en iyi standartlara sahip Ar-Ge laboratuvarlarından biri de bu tesiste olacak. Burdur havzasındaki eşsiz bir içeriğe sahip olan kaynak ile sektöre ilk olarak mineralli su kategorisinde adım atacağız. Bu alanda şu anda 30 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Yeni yatırım planlarına güneş enerji santralini (GES) de ekliyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde hayata geçireceğiz.