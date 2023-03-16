LC Waikiki’nin güçlendirme ısrarına Kahramanmaraşlı bina sahibi nasıl direndi?

LC Waikiki, Kahramanmaraş’ın Trabzon Caddesi’nde, Mado’nun doğum yeri olan Yaşar Pastanesi’ne yakın noktada mağaza açmak için kolları sıvadığında uzmanları yönlendirdi, binaya “depreme dayanıklılık” incelemesi yaptırdı.

İnceleme sonucu LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük’e iletildi:

- Maalesef bina depreme dayanıksız görünüyor. Güçlendirme yapmak gerekiyor.

Vahap Küçük, bina sahibiyle görüştü:

- Uzmanlar binanızı inceledi. Depreme dayanıksız görünüyor. Bizim mağazayı açmadan önce binayı güçlendirmek gerekiyor.

Bina sahibi itiraz etti:

- Binada başka kiracılar var. Ortamı karıştırmayın.

Küçük, ısrarcı oldu:

- Trabzon Caddesi’nde mağazamız olsun istiyoruz. Sizin bina bizim için konum olarak gayet iyi. Ancak, güçlendirme yapmadan mağazayı açamayız. En azından bizim cepheyi güçlendirmemize izin verin.

Bina sahibinden kısmi vize alınca, yandaki kiracıya da konuyu açtı:

- Bina depreme dayanıksız çıktı. Biz en azından sizinle paylaştığımız cephede kolon güçlendirmesi yapacağız.

Yandaki kiracı da umursamadı:

- Bizim tarafa karışmayın.

Küçük, bu durumda ekibine talimat verdi:

- Bizim mağazanın bulunduğu bölüme denk gelen kolonları güçlendirelim.

6 Şubat 2023’ta 11 ilimizi vuran Pazarcık ve Elbistan depremlerinin hemen ardından Kahramanmaraş başta olmak üzere bölgedeki tüm mağazalarının durumunu soruşturdu.

Trabzon Caddesi’ndeki mağazanın bulunduğu binanın fotoğrafı kendisine ulaşınca iç geçirdi:

- Bizim mağazamızın bulunduğu bölümdeki kolonları güçlendirmek az da olsa işe yaramış. Binanın diğer tarafı yerle bir olmuş. Sahibi izin verseydi, binaya tam güçlendirme yapabilseydi, böyle bir yıkım söz konusu olmayacaktı.

Malatyalı iş insanı Enver Gülalioğlu, geçen gün Vahap Küçük, Nurettin Yaşar, Muhammet Aksan, Ömer Çokyaşar, Şeref Dursun, Mustafa Kartoğlu ve Nedim Şener’in de katıldığı buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Buluşmada sohbetin ana konusu elbette deprem oldu. LC Waikiki’nin Malatya’daki binasının sapasağlam ayakta olduğu dile getirilince Vahap Küçük, mağazaları açarken uyguladıkları temel kriteri paylaştı:

- Kiracı olarak girdiğimiz tüm binaları depreme dayanıklılık açısından inceletiriz. Depreme dayanıksız olanlarda güçlendirme yaparız. Malatya’daki binayı kendimiz yaptık. Adıyaman ve Osmaniye’de güçlendirerek kiraladığımız binalar ayakta duruyor.

Malatya’daki binanın inşaatının başladığı günlere döndü:

- Binanın temeli kazılmaya başlandığında çok su çıktı. Sağlam zemin için hem kazık çakıldı, hem de ciddi ölçüde beton döküldü.

Ardından Kahramanmaraş Trabzon Caddesi’ndeki mağazanın bulunduğu binanın sahibiyle diyaloglarını anlatıp ekledi:

- O binada tüm kolonları güçlendirmemize müsaade edilseydi, ayakta kalma şansı yüksek olurdu.

Sonra şu mesajı verdi:

- Binaları bilime, yönetmeliklere uygun inşa edince depremde yıkılması söz konusu olmuyor. Can kaybına yol açmıyor. 11 ilimizi vuran deprem bize bunu bir kere daha tüm açıklığıyla gösterdi.

Küçük’ü dinleyince akıllara şu geldi:

- Bankalar, perakende markaları, market zincirleri, “depreme dayanıklı olmayan binada mağaza açmayız” kararı alsa, yeni yapılarda kriterlere uygun hareket etme oranı artar mı? Mevcut yapılarda güçlendirme seferberliği kısa sürede başlar mı?

Bu tutum başta İstanbul olmak üzere bütün Türkiye’de yaygınlaşsa, “depremde öldüren binaların” sayısı kısa sürede azalmaz mı?

Malatya’nın merkezinde sinyal alınan cep abonesi sayısı 52 bine kadar indi

EKONOMİ Gazetesi olarak Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği’nin (VERİMDER) “Anadolu Buluşmaları”nın 29’uncusu için dün Dernek İcra Kurulu Başkanı Prof.Emre Alkin ve Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz’la birlikte dün Edirne’deydik.

İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Mikdat Kadıoğlu’nun online bağlandığı toplantıya Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Sadi Uzunoğlu ve Edirne Mimarlar Odası Başkanı Cenk Ergüden de katıldı.

Recep Gürkan, deprem bölgesinde 12 gün bulunduğunu anlattı:

- Elbistan, Nurhak, Malatya’da çok dolaştım. Senin memlekete (Malatya) 3 kez gittim. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu gittiğinde de oradaydım.

Malatya’dan hafta sonu döndüğünü belirtti:

- Malatya merkezde GSM operatörlerinin sinyal aldığı abone sayısı 52 bine kadar düşmüş. Malatya, gece olunca karanlık, hayalet şehir gibi görünüyor.

Yaşanan felaketin çok büyük olduğunu kaydedip, ekledi:

- İlk günlerde yardımların ulaşmasında sıkıntı yaşandı. Örneğin depremden 3 gün sonra Nurhak’a ilk giden yardım TIR’ı Edirne Belediyesi’ninki oldu.

Depremin birinci haftasında Malatyalı İş İnsanları Derneği Başkanı Yunus Akdaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hazreti Akdemir, Cengiz İktimur, Derviş Peker,Dr. Nevzat Elmalı, Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Nurzat Elmalı ve Malatyalı iş insanı Emin Yüksekdağ’la kente gittiğimizde, “250 bin kişi Malatya’dan ayrıldı” gibi tahminler konuşuluyordu.

Hasarlı binaların yıkıldığı 5.4’lük deprem sonrası Anemon Otelleri’nin patronuİsmail Akçura ile konuştuğumda Malatya’daki durumu, psikolojiyi şöyle özetledi:

- Oteli açmak için tam yeni ekip toplamıştık. 5.4’lük deprem olunca o ekip de dağıldı.

Cep telefonu sinyali sayısının 52 bine kadar düşmesi, barınma sorununun henüz çözülememiş olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor…