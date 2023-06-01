Litresi 7.5 dolara şarap ihraç ediyor, uykusu kaçınca algoritma yazıyor

TEKİRDAĞ Gaziköy doğumlu olan Akın Gürbüz’ün çocukluğu aile işi olan balıkçılık ve bağlarda geçti. Çocukluğunda aile mesleğinin hayalini kurdu:

- Balıkçı olacağım…

Aile büyükleri onu önce iyi eğitim almaya ikna etti:

- Önce oku, sonra yine balıkçılık yaparsın.

İstanbul’da Kabataş Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi fizik bölümüne girdi. Bir yandan da Net Holding’in Laleli’de açtığı Ramada Otel’de çalıştı. Otelde çalışırken Fransız şaraplarını öğrendi. Bunun üzerine şarap işini de kafaya taktı:

- 1994’te evde şarap yapmaya başladım. Eş-dost çok beğendi. Evde şarap yapmayı annemden öğrenmiştim. Annem evde sirke yapmaya çalışırken bilmeden şarap da yapıyordum.

Şarap üretimini kafaya takmaya başladığını babası Bekir Gürbüz’e söyledi. Baba Gürbüz karşı çıktı:

- Mürefte’de o işi yapanlar var. Ben senin şarap üretimine girmeni istemem.

Akın Gürbüz, yine de şarap üretimini denemekten geri durmadı:

- Bazı arkadaşlarımı Gaziköy’e çağırdım. En güzel asmalardan üzümleri topladık. Maya kullanmadan kendi fermantasyonu ile şarap ürettim. Koliler halinde satmaya başladım.

Şarap işini artık tam ticari olarak yapmaya niyetlendiğinde Gaziköy’den tanıştığı Mehveş Evin, Ahmet Örs’le tanışmasını sağladı:

- Ahmet Örs’le tanışmanın ardından Şarap Dostları Derneği sekreteryasında gönüllü görev aldım. Derneğin şarap tadımlarına katılmaya başladım.

Akın Gürbüz Şarap Dostları Derneği’ne takılmaya başladığında Sevilen Şarapları’nın ortağı Enis Güner ABD’den yeni dönmüştü. Gürbüz’e ABD’de şarap ve bağcılık üzerine eğitim alabileceği okulu önerdi:

* University of California Davis…

ABD’de şarap eğitimi tavsiyesi almıştı ama İngilizce bilmiyordu. 1998 yılında gazinolar kapanınca Laleli’deki Ramada Otel’den ayrıldı. SwissOtel’e geçti. Bu arada rölantide sürdürdüğü üniversite eğitimini tamamlamak üzere harekete geçti. Kalan 17 dersini verip, İÜ Fizik Bölümü'nü bitirdi.

Üniversiteyi bitirince ABD’nin yolunu tuttu. 2 yıl dil eğitimi aldı. Ardından New York’a geçti. Brooklyn College’a kayıt yaptırdı. Orada eşiyle tanışıp evlendi. Brooklyn College’deki eğitimiyle yazılımcı olmuştu. Ancak, şarap eğitimi aklından çıkmıyordu:

- Eşim New York’ta kaldı, ben 2005’te California’ya gittim. 2008’de University of California Davis’i bitirdim. Napa Vadisi’nde Spring Mountain Vineyards’ta (Şahin Tepesi dizisinin çekildiği şaraphane) laboratuvar ve üretim sorumlusu olarak çalıştım.

Bir süre Yeni Zelanda’nın Marlborough bölgesinde sürdürülebilir tarıma dayalı üretim yapan “Delegat’s Wine Estate”de çalıştı. 2009-2010’da yeniden Napa Vadisi’ne (ABD) dönüp organik bağcılık işini de öğrendi.

Barbare’nin kurucusu Can Topsakal’la yolu kesişti. Topsakal’ın daveti üzerine 2 yıl Barbare’de danışman olarak görev yaptı. İlk aşamada yine New York’ta kalan eşi ve kızı da Türkiye’ye döndü.

Akın Gürbüz, Urla Şarapçılık, Chateau Kalpak, Chamlıja, Likya ve Eski Bağlar’da danışmanlık yaptı:

- Artık tek hayalim kendi şaraphanemi kurmaktı. Büyükkarıştıran Belediye Başkanı’na danıştım, “Yapabilirsin” dedi. Böylece 2015’te 650 şişe ile kendi şaraplarımın üretimine başladım.

Akın Gürbüz’le geçenlerde buluştuk, öyküsünü dinledim:

- 2021’de üretimimiz 45 bin şişeye, 2022’de de 50 bin şişeye çıktı. 50 dönüm bağımız vardı. 50 dönüm de ben aldım.

Gaziköy’den üniversiteye giden ilk kişi olduğunu belirtti:

- Geceleri uykum kaçınca algoritma yazıyorum. Yani, yazılımı da sürdürüyorum. Nitekim son dönemlerde bir uygulama üzerinde çalışıyorum.

ABD, İngiltere ve Almanya’ya şarap ihraç ettiğini bildirdi:

- Litre başı ihracat gelirimiz 7.5 dolar dolayında. Hedefim üretimin yüzde 25’ini ihraç etmek. Böylece kendi cari açığımı kapatırım. Çünkü, şişe, fıçı ve mantarı ithal ediyoruz.

Çocukluğunda “balıkçılık” hayalleri kuran Akın Gürbüz, eğitim yolculuğunda koluna iki önemli altın bilezik takmış görünüyor:

* Yazılım ve şarap uzmanlığı…

Akın Gürbüz, ağırlıklı işi artık şarap üretimi olsa da, uykusu kaçtığında algoritma yazmayı sürdürüyor…

Şarapta ihracat hedefini, “kendi cari açığımı kapatmalıyım” şeklinde koyması da dikkati çekiyor…

5 yıldır köylülerle birlikte yeni bağlar oluşturuyoruz

AKIN Gürbüz, Trakya’da kendi şaraphanesini kurunca bölgedeki köylülerle işbirliğine yöneldi:

- Son 5 yıldır köylülerle birlikte üzüm bağlarını yeniliyoruz. Otları toplayıp, toprağı havalandırıyoruz. Suni gübreyi bıraktık, hayvansal gübre kullanıyoruz.

Şarap üretiminin yüzde 25’ini kendi bağlarının üzümleriyle gerçekleştirdiğini belirtti:

- 2022 üretimimizin yüzde 75’ini çevredeki köylülerden aldığımız üzümlerle gerçekleştirdik.

Bu yılki planını özetledi:

- 2023 üretimimizin yüzde 50’si kendi bağlarımızın üzümlerinden oluşacak.

Çocukluk günlerindeki bağ bozumlarını anımsadı:

- Çocukluğumda bağ bozumu 45 gün sürerdi. Şimdi 5 günde tamamlıyoruz.

Üretiminin yüzde 65’ini kendisinin pazarladığını bildirdi:

- Yüzde 35’ini de restoran ve otellere veriyoruz.

Tekirdağ’da ‘Şarap Kümelenmesi’ projesini yürüttüm

HAKAN Güldağ, Rüştü Bozkurt, Ömer Türkdönmez, Talip Aktaş, Didem Eryar Ünlü, Handan Sema Ceylan, Mustafa Kemal Çolak ve Veysel Ağdar’la birlikte sohbet ederken Akın Gürbüz’e Trakya Bölgesindeki üretici sayısını sordum, 2013 yılına döndü:

- 2013 yılında Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın “Şarap Kümelenmesi” projesini yürüttüm. O dönemde 49 işletme vardı.

Sohbet sonrası Cengiz Günay’ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın sitesine girip projeyle ilgili detayları okudum:

* “Tekirdağ’da Şarap Kümelenmesi Projesi” (Wine Cluster in Tekirdağ) 146 bin 584 Euro harcamayla hayata geçirildi. 131 bin 986 Euro’su Avrupa Birliği’nden (AB) hibe olarak alındı. Proje kapsamında İspanya’nın Castelan Ticaret Odası ile işbirliği yapıldı.

* Proje tamamlandığında 2014 yılında Trakya Kalkınma Ajansı tarafından açılan “Mali Destek Programı”na 12 şarap üreticisi iştirak etti. Hazırlanan “Trakya Bağ Rotası” hibe almaya hak kazandı. O dönemde “En Başarılı Kalkınma Ajansı Projesi” seçildi.