Liz Truss’ı hatırlayan var mı?

İngiltere’de Liz Truss, 2022’de 44 gün görevde kalarak ülkenin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu. Truss göreve geldikten sonra, büyüme için kapsamlı bir çaba göstereceklerini söyledi. Tabii bu ekonomik programın nasıl fonlanacağıyla ilgili endişeler, İngiliz tahvillerinde ve sterlinde çöküşe yol açtı.

Amerikan tahvillerinde son günlerde yaşanan satışlar biraz bunu anımsatıyor. Amerikan 30 yıllık tahvil faizi, yedi ayın zirvesine çıktı. Başkan Trump, ABD’de her daim sorun olan borç tavanının kaldırılacağını söylüyor. Bu da ister istemez mali disiplinle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Amerikan ekonomisinin son iki yılda pozitif anlamda ayrışmasının nedeni yüzde 7 civarındaki bütçe açığıdır. Bu kadar yüksek bir bütçe açığına sahipken; vergi indirimleri, harcamaların artması gibi konular, enflasyonla ilgili çekinceleri artırıyor. Tahvil faizleri de doğal olarak yüksek seyrediyor.

Öte yandan, küresel fon yöneticilerinin sadece yüzde 2’si, Amerikan tahvillerinin 2025’te çok iyi performans göstereceğini düşünüyor. Bu kadar nefret edilen bir finansal varlığa, portföyde yer verilebilir. 2025 her açıdan çok ilginç bir yıl olacak. Hisse senetleri, dolar, tahviller için, bu kadar uç düşüncelerin olduğu bir dönem hatırlamıyorum.