Mahşerin 4 atlısı altın çağını getirdi

Dünya ekonomilerinin üzerinde kara balonlar var. Biri sönmeden diğeri patlıyor. Hatırlayın, son 5 yılda birçok krizi peş peşe yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Salgınlar, doğal afetler, savaşlar ve ekonomik krizler, insan hayatını ciddi şekilde etkiledi. Gelecek kaygısı ve belirsizlik, genel tutum oldu.

Böylesi dönemler; altının yükseldiği zamanlardır. Altının diğer adı da zaten; “güvensizlik endeksi” diye bilinir. Küresel riskler arttıkça insanoğlu, en kadim yatırım aracına meyleder, savaş bulutları toplanmaya başladığında ülke merkez bankaları, altın biriktirmeye başlar. Şimdilerde olduğu gibi…

ALTIN PARA SİSTEMİNE ÖZLEM Mİ?

Kendini daha güvenli yarına taşıma güdüsü; altının yıldızını baht dönencesine taşıyadursun, küresel arenada benzer tutumun diğer ülkeler ve iklimlerde yinelendiğine tanık oluyoruz. Kısaca altın sadece ABD, AB, ÇİN, Hindistan ya da Türkiye’nin rağbet ettiği yatırım aracı değil, kürenin kaçış planı oluverdi.

Altın; insan hayatına öylesine işlemiştir ki en değerli varlıklar altın ile ifade edilir; Altın çağ, altın kafes, altın kalp, altın anahtar. Altın dünya… Hiç şüphe yok ki altın; yatırım yapan için getiri demek… Nitekim çok değil 1-2 asır öncesine dek altın, paranın bizzat kendisi ve savaşların başat sebebi değil miydi?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Altın neden Mahşerin 4 Atlısının getirdiği krizler döneminde yatırımcılar için güvenli liman oluyor?

Dünyanın başı her belaya girdiğinde, yatırımcı için altın, en güvenilir limandır. Altın, herhangi bir para birimi veya ekonomik sisteme bağımlı olmayan, değerini zaman içinde koruyan ve likiditesi yüksek bir yatırım aracıdır. Bu nedenle, savaş, afet, kıtlık ve salgın gibi kriz dönemlerinde, yatırımcılar; altın yatırımına yönelirler.

Altın yatırımı; kriz dönemlerinde nasıl bir fırsat sunar?

Enflasyon ve para birimi devalüasyonu gibi ekonomik sorunlar yaşandığında, altın yatırımcıları için bir koruma sağlar. Kriz dönemlerinde talep artabilir, dolayısıyla fiyatı yükselir. Gemi; limanda güvendedir ama bunun için tasarlanmamıştır. Yatırımlar, altın limanında güvendedir ama limanda çürümeleri gerekmiyor. Altın limanından çıkıp yatırıma dönüşmeyen kaynak için altın; gömülenmiş servet olabilir.

NOT

GERİLİMİN ALTIN KURALI; ALTINI OLAN, KURALI KOYAR

Altın fiyatları yavaş yavaş artar. Ancak enflasyonda zıplar, krizde zıplar. Adeta kaplumbağanı tavşanı geride bırakması gibidir. Risksiz gibi görünür ama güven ortamı oluştuğu anda uykuya çekilir. Fakat biliyoruz ki kaotik bir dünyadayız ve her şey iç içe geçmiş durumda. Ne savaşlar bitecek, ne doğayı yıkan insanın hırsları…

Sofokles; “insanoğlunun hiçbir icadı, para kadar fesat verici olmamıştır” der. Hele ki bu altın para ise... Kripto balonu patlayacağını öngörebilirsiniz. Enflasyonun kafaları karıştıracağı, iş ahlakını zedeleyeceği ve dünya ekonomisinin ahengini bozacağını söyleyebilirsiniz.

Fakat unutulmasını ki gerilim çağlarında altın, sadece güvenli liman olmakla kalmaz, en etkin silahlardan biri olur. Gerilim dünyasında adeta ekonominin barutu haline gelir. Altını olanların kuralı koyacağı zamandayız.

Peki, altının onsu nasıl mı seyredecek? 2.100 $’ın üzerine demir atacak ve orada bir süre kalacak. Sonrasındaki adımları; gelişmelerin şiddeti belirleyecek. Siz bir durulma bekliyor musunuz?