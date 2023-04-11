Malatya’da 428 bin kişi evsiz kaldı, 20 bin iş yeri tümüyle yıkıldı

MALATYALI İş İnsanları Derneği’nin (MİAD) çoğu üyelerinden oluşan iş dünyasından topladığı destekle kurduğu, 400’e yakın birimin bulunduğu “MİAD Konteyner Kenti”nde vatandaşa teslimler için gittiğimiz kentte Vali Hulusi Şahin’le sohbet fırsatı bulduk.

Vali Şahin, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir, Selin Yurdakul ve Hikmet Tanrıverdi’nin bulunduğu sohbette kentin deprem bilançosunu ortaya koydu:

Malatya’daki bina stoku 168 bin idi.

5 bin bina 6 Şubat depremleriyle yıkıldı. 1000 binayı da acilen yıktık. 40 bin bina da ağır hasarlı durumda.

168 bin binada 416 bin bağımsız bölüm vardı. 132 bin bağımsız bölüm yıkılmış oldu. Bunların 107 bini konuttu. Yani, her 3 bağımsız bölümden biri yıkılmış oldu.

Malatya için teselli sayılabilecek en üzücü veriyi paylaştı:

- Hatay’a, Kahramanmaraş’a, Adıyaman’a kıyasla Malatya’da vefat daha az oldu. 1236 vatandaşımızı kaybettik.

Bu noktada depremde hayatının kaybedenlerle ilgili veriler konusundaki söylentilere değindi:

- Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili gerçek verinin gizlendiği gibi iddialar ortaya atılıyor. Arkadaşlar, insan hayatından söz ediyoruz. Tam veriyi gizlemek söz konusu olabilir mi? Nitekim bize şu ana kadar başvurusu yapılan kayıp kişi sayısı 3.

Malatya’nın nüfusunun 812 bin olduğunu belirtip, sürdürdü:

- TÜİK, GSM sinyallerini, ATM kullanımlarını, HTS kayıtlarını izleyip, her 15 günde bir yenileyerek veri gönderiyor. Buna göre depremler sonrası Malatya’dan 338 bin vatandaşımız başka illere gitti.

38 bin kişinin kente geri döndüğünü kaydetti:

- Ramazan Bayramı sonrası dönüşlerin artacağını tahmin ediyoruz.

Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayi tesislerine değindi:

- Çok şükür depremlerden zarar gören sanayi tesisi oranı Malatya’da yüzde 1-2 dolayında oldu. OSB’deki tesislerde çalışma temposu yüzde 70’lere ulaştı.

Kentte ticaretin büyük darbe yediğinin altını çizdi:

- Şehir merkezinde alışverişin döndüğü dükkanlar tamamen yıkıldı. Yıkılan işyeri sayısı 20 bini buldu.

Çarşının yeniden aynı yerde yapılacağını bildirdi:

- Çarşıda yeraltını otopark olarak planlayıp günümüz deprem yönetmeliklerine uygun şekilde inşaatı başlatacağız. Temeli en geç yaza doğru atılır. Şimdilik 3 bin dolayında geçici ticari alan yapıyoruz. 15 Nisan’da yarısı hazır olur.

Geçici barınma yerlerine değindi:

- 71 bin bireysel çadır dağıtıldı. Konteyner sayısı da 21 bini bulacak.

Bireysel çadırları dağıtırken para alınıp alınmadığını sorduk:

- Ne parası? Para falan alınması söz konusu değil.

Şu ana kadar 6 bin vatandaşın konteynerlere yerleştiğini kaydetti:

- Ahbap da bağış olarak konteyner gönderdi. Köylere bireysel kullanım için de dağıtımına başlıyoruz. O konteynerlerde barkod olacak. Birilerinin ihtiyaç için ele geçirip sonra da satmasının önüne geçilecek. Konteynerlere yerleşenler 150 bin kişiyi bulacak.

Kalıcı konutlar için hemen harekete geçildiğinin altını çizdi:

- 2020’deki Elazığ depremi sonrası konutlar yapılırken rezerv alan belirlenmişti. Projeler de hazırdı. Hemen onlar devreye alındı. Elbette o alan yetmeyecek. İkinci Ordu’ya ait iki farklı alan da kalıcı konutlar için hazırlanacak.

Söz konusu alanın toplam 4 milyon metrekare olduğunu vurguladı:

- İkinci Ordu’nun kalıcı konutlar için devredeceği alanlardan biri Akoğuz. Orası 2 milyon metrekare. Ayrıca 2 milyon metrekare de Altay Kışlası’ndan eklenecek. Maski’nin arkasında İkizce’de de kalıcı konut alanımız var.

10 bin kalıcı konutun ihalesinin yapıldığını aktardı:

- İhalesi yapılan konut sayısı yaza kadar 66 bini geçer. Ayrıca köylere 20 bin kırsal konut yapılacak.

Vali Hulusi Şahin’in paylaştığı veriler, depremlerin Malatya’daki yıkıcı etkisini ortaya koyuyor…

428 bin vatandaşın evsiz kalması, 21 bin işyerinin yıkılmış olması, Malatya’nın acil ihtiyacını açıklıkla gösteriyor…

Tarım arazisini imara açmak, kat sayısını fazla artırmak suçtur

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat depremlerinde yıkılan konutlar arasında kredi ödemesi sürenler olduğunu belirtti:

- Yıkılan binaların yarısı yeni konutlardan oluşuyor. Bu durum, tabiatı zorladığımızı ortaya koyuyor.

Ardından belediyelerin yaptığı hataları sıraladı:

Kat sayısı gereğinden fazla artırılmışsa suçtur.

Tarım alanları imara açılmışsa suçtur.

Kendi yaklaşımını paylaştı:

Yüksek katlı binalara karşıyım.

Tarım arazilerinin imara açılmasına karşıyım.

Depremzede belediye olduklarını anımsatıp, kentin su kaynağının son durumunu anlattı:

- Depremlerle birlikte şehrimizin su kaynağı önce kesildi. Sonra çamurlu şekilde akmaya başladı. Suyumuzun rengi hâlâ normale dönmüş değil. 10 güne kadar normale dönmesini bekliyoruz.

Depremi çok ağır yaşadık, ‘ortak akıl’ ile çalışmak gerekiyor

MALATYA Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er, kentte 20 bini aşkın esnafın çalışamaz halde olduğunu belirtti:

- Öncelikle ticari hayatı aktif hale getirmek gerekiyor. Yoksa, deprem sonrası gidenlerin Malatya’ya dönmesi zor olur.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, öncelikle şu noktanın altını çizdi:

- Malatya da depremi çok ağır yaşadı. Bunu herkes bilsin…

Odanın ildeki koordinasyon çalışmalarına tam anlamıyla katılamadığını vurguladı:

- Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı koordinasyon toplantılarına yeteri kadar dahil etmiyorlar. Oysa sorunların üstesinden ancak “ortak akıl” ile gelinebilir.

Kenti yönetenlerin Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı dışlamalarına şu örneği verdi:

- Odamız Organize Sanayi Bölgesi yönetiminde temsil edilmiyor. Bu nedenle sanayi tarafımız eksik kalıyor.

Asrın ya da son 500 yılın felaketinin yaşanmasının da el ele tutuşmayı, kol kola girmeyi, birlikte çalışmayı sağlayamaması ne kadar acı bir durum değil mi?

MİAD, 355 konteyneri depremzedeye teslim ediyor

YUNUS Akdaş’ın Başkanlığını yürüttüğü Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD), çoğu kendi üyelerinden olmak üzere iş dünyasının desteği ile Malatya’da kurduğu konteyner kentteki barınma birimlerini depremzedeye teslim etmeye başladı.

Konteyner kentteki barınma birimlerinin teslimi için Yunus Akdaş başkanlığında Derviş Peker, Hazreti Akdemir, Murat Güler, Burhan Polat, Gülçin Yıldırım, Ahmet Turan Koçer, Gökhan Kargı, Mehmet Yılmaz, Hakan Odabaşı, Sedat Ay, Onur Kaya, Selin Yurdakul’dan oluşan bir MİAD heyeti kente gitti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, MİAD’a teşekkür etti.