Masada asgari ücret var ve enflasyon düşüyor…

Enflasyonda gerileme başladı ve yüzde 84.39’a indi. Mart’a kadar baz etkisiyle enflasyonun yüzde 60’a gerilemesi bekleniyor.

Ama bu, asgari ücretin önemini azaltmıyor, arttırıyor.

TÜİK’e göre Kasım ayı TÜFE artışı yüzde 2,88 oldu. Yıllık enflasyon 84,36 seviyesine geriledi. Asgari ücretin ne olacağı tartışmaları masadayken enflasyondaki bu çok küçük gerileme, tarafların bu yıl da oybirliği ile karar almalarına neden olacağı düşüncesini taşıyanların sayısının artmasına yol açtı. Geçen yıl Aralık ayında yüzde 13,58, bu yılın Ocak ayında yüzde 11,10 oranında bir artış söz konusuydu. Beklenti, önümüzdeki iki ayda daha düşük enflasyon yaşanarak, girecek yeni rakamların baz etkisiyle enflasyonun yıllık bazda Mart ayına kadar yüzde 60’lar seviyesine ineceği yönünde.

Asgari ücret toplantıları sürerken 7 Aralık’ta ikinci buluşma öncesi Kasım ayı enflasyon rakamı “önemle” ’bekleniyordu. İşçi temsilcisi Türk-İş, açlık/yoksulluk sınırı araştırmaları gibi diğer ekonomik göstergelerle birlikte enflasyon rakamını da masaya getirmek kararında. Türk-İş’in ücretlilerin gelir vergisi yüküyle ilgili taleplerini de ortaya koyacağı biliniyor. İşveren tarafı olarak TİSK’in de bu konuya destek vereceği anlaşılıyor. Ana harcama grupları açısından bir önceki yıla göre en az artış yüzde 35,87 ile haberleşmede gerçekleşti. En yüksek artış olan ana grup ise yüzde 107,03 ile ulaştırma oldu. Yurtiçi üretici fiyatları Kasım’da aylık 0.74 artarak yıllık, yüzde 136 seviyesine indi. Yurtiçi üretici fiyatları, Ekim’de yıllık yüzde 158 ile gördüğü zirveden gerilemiş oldu. Ancak ekonomistler üretici firmaların, imkan bulurlarsa zam yapabilecekleri bir alanın var olduğunu belirtiyorlar. Kasım enflasyonun gerilemesi ile başlayan inişin, baz etkisiyle Mart ayına kadar sürmesi ve yüzde 60’lar seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ama asıl önemli olan alım gücünün artması. Bunu asgari ücrette yüzde 60-70 seviyesindeki artış belli oranda geçici olarak sağlasa da, birbiri ardından gelecek zamlarla bunu geri alınmaması gerekiyor. Yılbaşında asgari ücrette yapılan yüksek atışın ardından gelen zamlarla ortadan kalktığını ve ücretlilerin alım gücünün düştüğüne yaşayarak tanık olduk.



Şimdi benzeri bir durumun yaşanmaması için zam furyasının olmaması gerekiyor.

2022 yılında yaşadıklarımızı 2. kez görmemek için buna ihtiyacımız var...

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