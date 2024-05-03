HABER ANALİZ / BIST 30 ve BIST 100-30’DA GÜÇLÜ HİSSELER

Mayısa güçlü giren öncü şirketler gözde

Borsa şirketleri içerisinde mayıs ayına güçlü giren 41 firmadan 29’unun fiyat/kazanç oranı 15’in altında bulunuyor. Yılbaşından bu yana BIST 30’da ve BIST100-30’da kazandıran güçlü hisselerde değerleme oranları düşük olanlar yatırımcının takibinde olacak.



Borsa nisan ayında yüzde 9, yılın ilk dört ayında yüzde 34,48 ve yıllık bazda yüzde 118 yükseldi. Bazı hisseler endeksten fazla kazandırdı. Borsa 30’da 13 hisse endeks üstü performans gösterirken 20 hissenin getirisi yüzde 13 ile yüzde 72 arasında değişti. BIST 100-30’da ise 21 hisse yüzde 40 ve üzerinde kazandırdı.

Değerleme oranı düşük 29 hisse

Borsa 30’da yılbaşından bu yana kazandıran 18 hissenin; BIST 100-30’da ise 11 hissenin Fiyat/Kazanç Oranı 15’in altında bulunuyor. Yani 29 hisse yükselmesine rağmen potansiyelini korumaya devam ediyor. Güçlü seyrini devam ettirebilecek hisseler arasında havayolu şirketleri başta geliyor. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Tav Havalimanları yatırımcıların takibinde olacak. Bu sektörün canlı seyrini sürdürmesi, turizm sezonuna ilişkin ilk verilerin beklentileri karşılaması önümüzdeki dönemde performanslarını koruyabileceklerini işaret ediyor.

Mayıs aylarında borsa



Mayıs aylarında genel eğilim “sat ve git” yönündedir. Ancak bu mayıs ayının daha canlı geçme eğilimi var. Sektörel bazda hareketlilikle endeksin yukarı seyrini koruduğunu görebiliriz. Döviz kurlarında zayıf bir seyrin gözlenmesi borsaya yönelimi güçlendirebilir.

Banka, Holding, Sigorta

Banka, holding ve sigorta şirketleri yatırımcıların takibinde olmaya devam ediyor. Yıla hızlı başlayan bu şirketlere talep devam ediyor. Yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde yükselen sektör hisselerinde fiyat/kazanç oranları hâlâ 10’un altında.

Telekomünikasyon sektörü

Telekomünikasyon sektöründe yer alan iki şirket listede öne çıkanlar içerisinde. Turkcell ve Türk Telekom yılbaşından bu yana yüzde 40’ın üzerinde değer kazandı. Bununla birlikte fiyat/kazanç oranları 15’in altında ve beklentileri sürüyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER



Turkcell (#TCELL): 3 gündür fiyat ve hacmin arttı. 9 gündür yükselişte. Yıllık getirisi %148.

Tofaş Fabrika (#TOASO): 8 gündür yükseliyor. Yıllık getirisi yüzde 54,60. F/K Oranı 9,12.

Global Menkul Değerler (#GLBMD): Bir yılda yüzde 293 yükseldi. 7 Gündür yükselişte.

Metemtur Yatırım (#METUR): Son 14 gündür yükseliş trendinde. Son 1 ayda %95 prim yaptı.

Batı Ege GMYO (#BEGYO): Son 9 gündür sürekli yükselişte. Son 1 ayda %26 prim yaptı.

DÜŞÜŞTEKİLER



Gentaş (#GENTS): 5 gündür sürekli düşüşte. Son 2 gündür fiyatı düşerken hacminde azaldı.

Birleşim Mühendislik (#BRLSM): Son 3 gündür sürekli düşüşte. Son 1 aylık dibinde.

Uşak Seramik (#USAK): Son 1 haftalık dibinde. Son 1 ayda %14 değer kaybetti.

Kim Market (#KIMMR): 4 gündür sürekli düşüşte. 1 Haftalık zirvesine göre %9 düştü.

Astor (#ASTOR): Yılbaşından bu yana zirvesinin yüzde 30 altında. Bir ayda yüzde 2.24 düştü.

NE OLDU?

FED, politika faizini yüzde 5,25 ile 5,50 aralığında, beklentilere paralel olarak sabit bıraktı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye PMI Nisan'da 50,0 seviyesinden 49,3 seviyesine geriledi.

OECD, Türkiye'nin 2024'te %3,4; 2025'te %3,2 büyümesini bekliyor.

2023 yılında çiğ süt üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 21,49 milyon ton oldu.

Lila Kâğıt ve Koton içi talep toplamada son gün. Lila Kâğıt için fiyat 37,39 TL, Koton için 30,50 TL.

NE OLACAK?

Yurt içi ÜFE ve TÜFE verileri açıklanacak.

Euro bölgesi işsizlik oranı açıklanacak.

Dış Ticaret Dengesi verileri ve TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek.

Yabancı payı 4 gündür sürekli artanlar: KSTUR, AKSGY, ALGYO, BIZIM, NTGAZ, TRGYO, DZGYO.

Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: CFSA, MGROS, MIATK, SARKY, SELEC, ARMDA, TMSN.

ZEYNEP’E SOR

HİSSE FONU MU, ENDEKS FONU MU?

Hisse fonu; yüksek büyüme potansiyeli, esneklik ve çeşitlilik sağlar. Yüksek volatilite, yüksek risk ve yüksek yönetim ücreti olur.

Endeks Fonu; endeksle sınırlı çeşitlilik. Endekse paralel getiri ve risk. Endeksle sınırlı esneklik, pasif yönetim, yatırım fırsatı endeksle sınırlı.

Geliri artıyor ama borçlanma maliyeti kârını aşağı itekliyor. Nakde ulaşması maliyetli

Erciyas Çelik Boru hakkında görüşleriniz nelerdir?/Hülya Büke

Hülya, Erciyas Boru borsaya ilk geldiğinde fazla ilgi görmedi. Hisse, Ocak 2022’de ilk açılışını 58,60 TL’den gerçekleştirirken aynı yıl temmuz ayında 31,48 TL’ye kadar geriledi. Ekim ayındaysa artan taleple birlikte yükseldi. Sonrasında ise dalgalı seyir daha fazla öne çıktı. Bunda firmanın kârlılığındaki inişli çıkışlı seyrin etkisi bulunuyor. Şirket, 2019’dan bu yana kârını bir yıl artırırken ertesi yıl düşürüyor. Hisse ise son olarak geçtiğimiz mart ayında en yüksek 237,50 TL’yi gördü ve buradan gelen satışlarla tekrar geriledi. Şimdilerde de 138,20 TL seviyelerinde bulunuyor.

Erciyas Çelik, 2023 yıl sonunda satışlarını %135,14 oranında artırdı ve esas faaliyet kârlılığı büyüdü. Fakat yüksek finansman giderlerinin etkisiyle dönem sonunda net kârı %50,11 gerileyerek 92,17 milyon TL’ye indi. Finansman giderlerinin artmasında kur farkı ve faiz giderleri etkili oldu. Borçlanma politikası kârlılığını olumsuz yönde etkiliyor. Son olarak 17 Nisan günü 100 milyon TL tutarında finansman bonosunu %61,50’den ihraç etti. Aynı tarihte TLREF oranı ise %52,99 seviyesindeydi. Nakde yüksek maliyetle ulaşıyor. Bu da kâr üzerindeki baskının sürmesi demek.

Yenilenebilir enerji sektörü büyüyor. Özellikle santral kuranlarla mamul tedarikçileri büyüyor

Maliye Bakanı yenilenebilir enerji sektörünü çok ön planda tutuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Enerji hisselerinde gözünüze cazip gelen hisseler var mı acaba? /Serdar Kabadayı

Serdar, Türkiye’nin yer altı enerji kaynakları mevcut halde kendisine yeter seviyede değil. Son zamanlarda arama ve sondaj çalışmaları ile güzel haberler geliyor. Bu da ileriye dönük beklentileri artırıyor. Bununla birlikte karbon salınımı nedeniyle dünyanın yöneliminin de temiz enerjiye yönelik olduğu bir vakıa. Bu çerçevede ülkemizde de özellikle güneş ve rüzgâr enerjisine yönelik ciddi bir teşvik söz konusu. Sektördeki teknolojinin her geçen gün daha da gelişmesi güneş ve rüzgârdan elde edilen enerjinin maliyetini aşağıya çekerken aynı zamanda alternatif olma özelliği de artıyor.

Kuşkusuz bu sadece ülkemiz için değil global ölçekte bir yönelim. Alınan uluslararası düzenleme ve anlaşmalar karbon salınımını azaltan firmaların ticaretini kolaylaştırırken avantaj elde etmelerine olanak tanıyor. İlerleyen süreçte bu daha da net bir şeklide görülecek. Buna kayıtsız kalma şansı bulunmuyor. Bu da ister istemez özellikle de RES ve GES santrali kuran, sektöre mamul üreten firmaların genişleyen pazardan ötürü avantajlı kılıyor. Gelir ve kârlılıklarını olumlu yönde destekliyor. Önümüzdeki süreçte sektördeki tedarikçi firmaların büyüme seyrini sürdürmesine şaşırmamalı.

YATIRIM FONLARI



Karma değişken fonlarında ilk dört ayın kazandıranları

Fonlarda %189’a varan yıllık getiriler

Karma ve değişken fonlar bu yılın ilk dört ayında ve yıllık bazda yüksek getiriler sağladı. Yılbaşından bu yana %17,48 ile %41,93 arasında değişen getiriler elde edildi. Son bir yılda ise bazı karma değişken fonlar %189'a varan yıllık getirilerle öne çıktı.

Deniz Portföy Metaverse ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fonu (DVT) bu dönemde yıllık %189,53 getiri ile en yüksek performansı sergileyen fon oldu ve yılbaşından bu yana %17,48 getiri sağladı.

İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değişken Fonu (IJZ), yıllık %181,88 getiri ile ikinci sırada yer aldı ve yılbaşından bu yana %22,47 yükseldi.

Yüksek getirili ilk 10 fonun toplam yatırımcı sayısı 149.955 oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Karma ve Agresif Değişken emeklilikte getiriler

%100 kazandıran emeklilik fonları

Son bir yılda karma ve agresif değişken emeklilik fonları yüksek getirileri ile öne çıktı. Özellikle, Anadolu Hayat Em. Agresif Değişken EYF (AHL) fonu %184,34 ile son bir yıl içinde en yüksek getiri sağlayan fon olarak öne çıktı. Bu fonun yatırımcı sayısı 59,308, portföy değeri ise 2,581 milyon TL oldu.

İkinci en yüksek getiri ise %168,25 ile AgeSA Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF (AVE) tarafından sağlandı. Bu fonun yatırımcı sayısı 13,934, portföy değeri ise 1,114 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bu fonlar arasında, Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF (ALR) fonu, 316,680 yatırımcı sayısı ile karma ve agresif değişken emeklilik fonları arasında en geniş yatırımcı kitlesine ulaşan fon oldu.

Karma ve değişken emeklilik fonlarının toplam portföy değeri 54 milyar 522 milyon TL. Bu fonlardaki toplam yatırımcı sayısı ise 1 milyon 370 bin. 100 binin üzerinde yatırımcı sayısı olan emeklilik fonları: Allianz Yaşam ve Em. Agresif Değişken EYF (ALU), AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF (AVR), Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF (ALR) ve Türkiye Hay. ve Em. Agresif Değişken EYF (HHE) ve Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF (GHO) oldu.

DÖVİZ GRAFİĞİ

Dolar kuru ve Euronun Seyri

FED, politika faizini beklentiler doğrultusunda %5,25 - %5,50 aralığında sabit bıraktı. Powell, politika kararlarına ilişkin gelecekteki yaklaşımlarında "bütün verilerin toplamına bakacaklarını" ve politika kararlarının "verilere bağlı olacağını" belirtti. Veri odaklı seyir devam edecek. FED Kararı sonrası DXY Endeksi yüzde 0.01 gerilerken Dolar/TL %0,25, Euro/TL %0,31 geriledi. Dolar kuru 32,37 ve Euro 34,70 ile zayıf seyrini sürdürüyor.

TAHVİL

%57 YILLIK BASİT FAİZ

Yapı Kredi Faktoring, %70,46 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti



Yapı Kredi Faktoring, 29 Nisan 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 750,250,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57, bileşik faizi ise yüzde 70,46’e denk geliyor. 90 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 14,05 olacak.

Diğer taraftan 29 Nisan tarihli TLREF %52,99 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık yüzde 57 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 4,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade tarihi 29 Temmuz 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU/Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TUKAŞ

Dondurulmuş patates hattı yatırımına gidiyor. Finansman ihtiyacını yurt dışından karşılayacak

Tukaş, kurmakta olduğu dondurulmuş gıda üretim tesisinde patates hattı alımı için gereken finansman ihtiyacını çözdü. Şirket, alım için Hollanda Eximbank kaynaklı Akabank ile 32.233.000 euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Kredi, 2 yıl ödemesiz ve 10 yıl vadeli olacak. Faiz oranı Euribor + 2,75 olacak. Tukaş, gerçekleştireceği finansmanla üretim kapasitesini artırarak pazardaki konumunu güçlendirmeyi ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %41,08’e yükseltirken tutarı 3,69 milyar TL’ye çıkardı.

KOROPLAST

Çöp torbalarını geri dönüşümden üretecek. Bu yıl %35 geri dönüşümü kullanmayı amaçlıyor

Koroplast, plastik geri dönüşüm tesisi sahibi CSR Plastik ile iş ortaklığına gidiyor. Anlaşma kapsamında şirket, CSR Plastik'ten geri dönüştürülmüş plastik hammaddeyi satın alarak çöp torbası üretiminde kullanacak.

Koroplast, bu anlaşmayla 2024 yılı için belirlediği %35 geri dönüştürülmüş hammadde kullanım hedefine ulaşmada önemli bir adım gerçekleştirmiş olacak. Böylece Avrupa'daki ihracat pazarlarında, geri dönüştürülmüş hammaddelerin kullanımını zorunlu kılan kurallara uyum sağlaması ve rekabetçi konumunu güçlendirilmesi mümkün olacak.

ORGE ENERJİ

İstanbul Havalimanı MRO Tesislerinin elektrik tesisatı işini üstlenecek. Geliri artacak

Orge Enerji, İstanbul Havalimanı MRO (Bakım-Onarım) Tesisleri Hangar A-B Projesi'nin elektrik tesisat işleri için verdiği teklifin kabul edildiğini ve ihalenin lehine sonuçlandığını duyurdu. Proje kapsamında kdv hariç 3.900.000 dolar ve 118.000.000 TL tutarında bir anlaşma imzalanacak. Tutar güncel kurdan kdv hariç toplam 244.348.690 TL’ye denk geliyor.

Kalyon İnşaat ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve projenin 540 gün içinde tamamlanacağı belirtildi. Orge Enerji, son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde hasılatını %103,8 oranında artırarak 1 milyar TL’ye çıkardı. Bu anlaşma hasılatını büyütmede önemli bir faktör olacak.

AZTEK TEKNOLOJİ

Apple aksesurlarının distribütörlüğünü aldı. Gelir artış beklentisini paylaşmadı

Aztek Teknoloji, Türkiye'deki Apple HomePod hoparlör grubunun yanı sıra Apple markalı aksesuarlar, Apple TV ve Beats ürünlerinin yetkili distribütörü oldu. Yeni anlaşmayla şirket, söz konusu ürünleri Türkiye'deki "dağıtıma açık kanal" olarak adlandırılan kanallar aracılığıyla satma ve dağıtma yetkisine sahip olacak.

Firmanın distribütörlüğünü aldığı HomePod hoparlörün birden fazla farklı fonksiyonu olduğu ve günlük görevleri yönetme ve akıllı ev kontrolü gibi fonksiyonları gerçekleştirmede etkili olduğu belirtildi. Şirket bu anlaşmayla gelirinin ne kadar artacağına dair beklentisini paylaşmadı.

EKOS TEKNOLOJİ

Sözleşmenin imzalanması için davet aldı. Cirosu nazara alındığında aldığı ihale gayet iyi

Ekos Teknoloji, ihalesine girdiği TEİAŞ’ın 4 adet 154/33.6 kV, 35/50 MVA kapasiteli iki üniteli çekicili mobil trafo merkezi ve yedek malzemeleri temin işinin kendisinde kaldığını duyurdu. Şirket, sözleşmenin imzalanması için davet aldığını duyurdu.

Şirket daha önce yaptığı açıklamada ihale bedelinin 463.111.300,00 TL olduğunu duyurmuştu. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde ise 584,40 milyon TL hasılat elde ederken bir önceki yılın aynı döneminde göre %179,33 oranında artış gerçekleştirdi. Açıklanan son ihalenin tutarı nazara alındığında firmanın bu yıl gelirinde kayda değer artış gerçekleştirmesi mümkün görünüyor.