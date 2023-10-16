Melek yatırımcılara nasıl ulaşılır?

Geçen iki yazımda Melek Yatırımcıları tanıtmış ve yatırım yapmaya nasıl ikna edileceğini yazmıştım. Bu yazımda ise, Melek Yatırımcılara nasıl ulaşabileceğini kaleme alacağım.

Melek Yatırımcıları bulmak, girişimcinin iş fikrini finanse etmek ve desteklemek için önemli bir adımdır. Melek Yatırımcıları nasıl ve nereden bulabileceği ile ilgili bazı önerileri aşağıda sunuyorum:

İş ve Girişimcilik Etkinlikleri:

İş dünyasındaki etkinliklere katılmak, melek yatırımcılarla tanışmanın en etkili yollarından biridir. Konferanslar, seminerler, iş ağı etkinlikleri ve girişimcilik etkinlikleri bu tür fırsatlar sunabilir. Bu tür etkinliklere katılarak melek yatırımcıları tanıyabilir ve iş fikrinizi paylaşabilirsiniz.

Girişimcilik Hızlandırıcıları (Accelerators) ve Girişimcilik Destekleyicileri (Incubators):

Girişimcilik hızlandırıcıları ve kuluçka merkezleri, girişimcilerin işlerini büyütmelerine yardımcı olur ve melek yatırımcılarla bağlantılar kurmalarını kolaylaştırabilir. Bu tür programlara başvurarak yatırımcılarla tanışma şansınızı artırabilirsiniz:

Girişimcilik Hızlandırıcıları:

Y Combinator: Silikon Vadisi merkezli ve dünyaca ünlü bir hızlandırıcıdır, genellikle her yıl iki kez yaptığı etkinlikler girişimcileri hızlandırır ve finanse eder.

Silikon Vadisi merkezli ve dünyaca ünlü bir hızlandırıcıdır, genellikle her yıl iki kez yaptığı etkinlikler girişimcileri hızlandırır ve finanse eder. Techstars: Dünya genelinde birçok şehirde bulunur ve girişimcilere mentorluk, eğitim ve finansman sağlar.

Dünya genelinde birçok şehirde bulunur ve girişimcilere mentorluk, eğitim ve finansman sağlar. 500 Startups: Farklı ülkelerde ve sektörlerdeki girişimcilere yatırım yapar ve onları hızlandırır.

Farklı ülkelerde ve sektörlerdeki girişimcilere yatırım yapar ve onları hızlandırır. Seedcamp: Avrupa merkezlidir ve teknoloji girişimlerine mentorluk ve finansman sağlar.

Avrupa merkezlidir ve teknoloji girişimlerine mentorluk ve finansman sağlar. AngelPad: Silikon Vadisi merkezli bir girişim hızlandırıcıdır ve genellikle her yıl iki kez yeni girişimlere odaklanır.

Silikon Vadisi merkezli bir girişim hızlandırıcıdır ve genellikle her yıl iki kez yeni girişimlere odaklanır. HAX: Donanım ve IoT (Nesnelerin İnterneti) girişimlerine odaklanan bir hızlandırıcıdır ve girişimcilerin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Donanım ve IoT (Nesnelerin İnterneti) girişimlerine odaklanan bir hızlandırıcıdır ve girişimcilerin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olur. 500 Durians: Güneydoğu Asya girişimcilerine odaklanan 500 Startups'ın özel bir bölümüdür.

Girişim Destekleyiciler:

MassChallenge: Boston merkezli olup, dünya genelinde iş fikirlerine destek sağlayan bir organizasyondur.

Boston merkezli olup, dünya genelinde iş fikirlerine destek sağlayan bir organizasyondur. RocketSpace: San Francisco merkezli olup, teknoloji girişimlerine çalışma alanları ve kaynaklar sunar.

San Francisco merkezli olup, teknoloji girişimlerine çalışma alanları ve kaynaklar sunar. Blue Startup: Hawaii merkezli olup, Pasifik bölgesi girişimcilerine mentorluk ve destek sağlar.

Hawaii merkezli olup, Pasifik bölgesi girişimcilerine mentorluk ve destek sağlar. StartX: Stanford Üniversitesi ile yakın iletişimdedir, özellikle öğrenci girişimcileri destekler ve iş fikirlerini destekler.

Stanford Üniversitesi ile yakın iletişimdedir, özellikle öğrenci girişimcileri destekler ve iş fikirlerini destekler. MaGIC (Malaysian Global Innovation & Creativity Centre): Malezya merkezli olup girişimciliği teşvik eder ve yerel girişimcilere destek ve eğitim programları sunar.

Online Melek Yatırımcı Platformları:

Birçok online platform, girişimcilerin melek yatırımcılarla iletişime geçmesine yardımcı olur. Bazı platformlardan örnekler:

AngelList: Girişimciler ve melek yatırımcıları için bir online platform.

Girişimciler ve melek yatırımcıları için bir online platform. Gust: Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan bir platform.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlayan bir platform. SeedInvest: Girişimcilere yatırım yapma fırsatları sunan bir platform.

4. Profesyonel Ağlar:

LinkedIn gibi profesyonel ağlar, melek yatırımcılarını ve iş dünyasıyla ilgilenen kişileri bulmanıza yardımcı olabilir. İlgili kişilerle bağlantı kurarak iş fikrinizi paylaşabilirsiniz.

Melek Yatırımcı Dernekleri ve Organizasyonları:

Birçok ülkede ve bölgede melek yatırımcı dernekleri ve organizasyonları bulunur. Bu organizasyonlar, melek yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirmek ve yatırımları kolaylaştırmak için kurulmuştur. Bu organizasyonlarla iletişime geçerek melek yatırımcılara ulaşma fırsatı elde edebilirsiniz:

Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği (TBAA): Türkiye'de faaliyet gösteren melek yatırımcıları bir araya getirir.

Türkiye'de faaliyet gösteren melek yatırımcıları bir araya getirir. ABD Melek Yatırımcıları Derneği (ACA): Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren melek yatırımcıları bir araya getiren bir organizasyondur.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren melek yatırımcıları bir araya getiren bir organizasyondur. Almanya Melek Yatırımcılar Ağı (BAND): Almanya'da melek yatırımcıları bir araya getiren bir organizasyon.

Almanya'da melek yatırımcıları bir araya getiren bir organizasyon. İstanbul Melek Yatırımcılar Ağı (IMYA): İstanbul'da faaliyet gösteren bir melek yatırımcı derneği.

6. Mentorluk Programları:

Bazı mentorluk programları, deneyimli girişimcilerin yeni girişimcilere mentorluk yapmalarını teşvik eder. Bu tür bir program aracılığıyla, bir melek yatırımcıyı iş fikrinizle tanıyabilirsiniz. Bazı mentorluk programları:

SCORE: Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve girişimcilere ücretsiz mentorluk hizmetleri sunan bir organizasyondur, deneyimli iş liderlerini yeni girişimcilere eşleştirir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve girişimcilere ücretsiz mentorluk hizmetleri sunan bir organizasyondur, deneyimli iş liderlerini yeni girişimcilere eşleştirir. StartUp Britain: İngiltere’de faaliyet gösteren, girişimcilere mentorluk, eğitim ve kaynaklar sağlayan bir programdır.

İngiltere’de faaliyet gösteren, girişimcilere mentorluk, eğitim ve kaynaklar sağlayan bir programdır. Endeavor: Dünya genelinde girişimcilere mentorluk ve destek sağlayan bir organizasyondur. Girişimcilerine, yerel ve uluslararası bağlantılar kurma fırsatları sunar.

Tüm bu platformların dışında, iş ağı kullanılabilir. İş dünyasındaki ilişkiler veya mevcut iş ağı kullanarak melek yatırımcı bulunabilir.

Melek yatırımcılarına ulaşmak için kişisel ve özgün iletişim stratejileri kullanmakta fayda vardır. Potansiyel yatırımcılara e-posta, sosyal medya veya telefon ile ulaşabilir ve bir toplantı talep edilebilir, ancak iletişim iyi hazırlanmış, kısa ve öz olmalıdır. Ancak bu sürecin zaman alabileceği ve pek çok görüşme gerekeceği unutulmamalıdır.