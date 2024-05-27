Merkez Bankası’nın likidite artışı ile sınavı

Enflasyon beklentilerindeki gerileme ile moral bulan ABD hisselerinde pozitif hava ile haftaya başlıyoruz. Michigan Üniversitesi verisi tüketicilerin enflasyon beklentisinin yüzde 3,3’e gerilediğini göstererek piyasalara moral verdi. Ay başındaki beklenti yüzde 3,5 düzeyindeydi.

Nasdaq, teknoloji hisseleri öncülüğünde yeni zirve ile yoluna devam ediyor. Beklentileri yenen ilk çeyrek sonuçları ve güçlü tahminleri ile güven tazeleyen Nvidia yarı iletkenlerde yeni bir alım dalgasını tetikledi. Microsoft ve Meta yapay zeka dalgasıyla yükselen diğer dev teknoloji hisseleri.

ABD dışı dünya piyasaları görece yatay bir seyir izliyor. Jeopolitik risklerdeki artış ile yükselen emtia fiyatları ve güçlü dolar çoğu ekonomide mal fiyatlarını yukarı çekerek dezenflasyon eğilimini zorlaştırıyor.

Borsa İstanbul bankaların öncülüğünde yeni bir zirve ile yoluna devam ediyor. Yapı Kredi’nin piyasa fiyatının çok üzerinde bir fiyata satılacağı söylentisiyle hafta başında banka hisselerinde çılgın bir yükseliş yaşandı. Koç Holding’in detaylar gerçeği yansıtmıyor açıklaması ile bir kısmı geri verilse de kazançların çoğu korundu.

Olaysız geçmesi beklenen Para Politikası Kurulu toplantısı şahin adımlarla piyasada oynaklığı artırdı. Merkez Bankası döviz kredisi için büyüme limiti koyarken, munzam karşılık oranlarını artırdı.

Yurtdışından gelen kaynaklardaki artış ve yerleşik yatırımcıların portföy tercihinde Türk lirası lehine sert değişimin Merkez Bankası’nın munzam karşılıkları artırarak fazla likiditeyi çekmeye zorlayacağını tahmin ediyorduk. Ama artışın sertliği ve vade ayrımı gözetmemesi bizi şaşırttı.

Döviz kredileri için büyüme limitinin düşürülmesinin arkasında uygulanan sıkı para politikasına rağmen dirençli olan iç talebi dizginlemek yatıyor. Son aylarda döviz kredisi kullanımındaki artışın spekülatif Türk lirası talebi yarattığı endişesi atılan adımın arkasındaki diğer bir neden. PPK kararlarını iç talebi kontrol altına almak ve dezenflasyon sürecini ve Türk lirasını desteklemek anlamında olumlu buluyoruz. Merkez Bankası sert likidite artışı ile sınavını geçti. Ama önlemlerin liralaşmayı desteklediği konusunda şüpheliyiz. Tasarruf cephesinde lirayı destekleyen, kredilerde şirketleri döviz borçlanmaya zorlayan bir yapı var.

Atılan adımları bankacılık sektörü için negatif görüyoruz. Kredi mevduat vade uyumsuzluğu nedeniyle oluşacak maliyetin bir kısmı kısa vadede bankaların üzerinde kalacak. Bankacılık sektöründe ilk çeyrek sonrası karlılık toparlanacak görüşümüzü üçüncü çeyreğe doğru kaydırıyoruz.

Munzam karşılıkların artması nedeniyle artan maliyetlerin tasarruf sahiplerine ve/veya kredi kullananlara yansıtılması orta vadede banka bilançolarını küçültme ve parasal aktarım mekanizmasına zarar verme riski taşıyor.