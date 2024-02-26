Merkez Bankası’nın şapkasından güçlü lira çıktı

Nvidia sonuçları dünya borsaları için yeni bir katalizör oldu. Teknoloji ağırlığı fazla olan ABD ve Japonya yeni zirvelerle yoluna devam ediyor. Yapay zeka talebinin geometrik bir hızla büyüyeceğine ve üretkenliği artıracağına güven artıyor.

Güçlü kar rakamları, dirençli büyüme ve şahin Fed mesajları ile mayıs ayında indirim beklentisi rafa kalktı. Fed ile savaşılmayacağına ikna olan piyasalar Haziran’dan sene sonuna kadar 75 baz puan faiz indirimi fiyatlamaya başladı. İki ay önce beklenti 150 baz puana yaklaşıyordu.

Öncü PMI rakamları ABD ekonomisinin yüzde 2 civarı bir hızla büyümeye devam ettiğini ve enflasyon baskısının azaldığını söylüyor. Teknoloji şirketlerinin karlılığındaki güçlü artış, büyüme, enflasyon, Fed döngüsü gibi makro parametrelerden bağımsız yukarı yönlü bir piyasa dinamiğine işaret ediyor.

Merkez Bankası’nın güçlü lira sinyali verdiği PPK toplantısı sonrası Türkiye piyasalarında dalga boyu geçici olarak arttı. Türk lirası kısa bir alış dalgası sonrasında kazancının önemli bir kısmını geri verdi. Büyük resimde bir değişiklik yok. Merkez Bankası döviz kurunu enflasyon tahminine göre yönetmeye devam edecek.

Cevabını bilmediğimiz soru enflasyon tahmininin tutmadığını görünce ne yapacak? Kur artışını fiili enflasyona göre yeniden ayarlayacak mı? Yoksa ilave faiz artışı ve daha uzun süre yüksek faizlerle enflasyonu çıpalayacak mı? Bu soruların cevabı önümüzdeki dönemde maliye ve gelirler politikasına da bağlı olarak belirleyecek.

İki yıllık tahvil Şubat ortasında başladığı yükselişine devam ediyor. Tahakkuk ve nakit bazlı yükseliş nedeniyle Hazine’nin borçlanma ihtiyacının artmasını ve faizlerde yukarı yönlü baskı oluşacağını öngörüyorduk. Artık Merkez Bankası’nın ilave faiz artışına gitme ihtimali de denkleme girdi. Piyasa kantarın topuzunu biraz fazla kaçırdı. Merkez Bankası ilave sıkılaşmaya gider ve kur hedeflenen enflasyona göre artarsa devlet iç borçlanma tahvillerinde dolar bazında iki haneli getiri oluşacak.

Borsa İstanbul küçük adımlar ve yeni zirvelerle yoluna devam ediyor. PPK açıklaması sonrası sanayi hisselerinden bankalara yöneliş bekliyorduk. Piyasanın ilk tepkisi ters yönde oldu. Piyasa Türk lirasının reel olarak değer kazanmasından çok tüketici kredilerine ve kredi kartlarına karşı alınacak tedbirlere odaklandı.

Biz güçlü Türk lirası güçlü banka ilişkisinin orta vadede daha belirleyici olacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinde öngörülebilirliğin artması ve risk priminin düşmesinden bankalar sanayi hisselerine göre daha çok yararlanır.

Küresel piyasalar veya iç meseleler kaynaklı küçük şoklardan bağımsız Türkiye ekonomisi ve piyasalar için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Merkez Bankası’nın verdiği sinyaller kısa ve orta vadeli Türk lirası cinsi devlet tahvilleri ve özel sektör tahvilleri için pozitif görüşümüz ile uyumlu.

Borsa İstanbul sene başından beri yüzde 17 dolar bazında kazanç ile 2024 yılı tahmini getirimizi büyük ölçüde karşıladı. Ama ekonomik dinamikler ve kar beklentilerinde satış yapmayı gerektirecek bir dönüş görmüyoruz. Bardağın dolu tarafına bakmaya devam ediyoruz.