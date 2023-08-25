Merkez nihayet enflasyonu ciddiye alıyor

Para Politikası Kurulu’nun yeni üyelerinin katılımıyla aldığı faiz kararı, tam bir sürpriz oldu. İzin verilecek kadar faiz arttırabilir tahminleri ışığında beklenen %1,5-2,5 iken politika faizi bir anda %25’e çıkıverdi. Bu, enflasyonla mücadelede olağanüstü gayretin işareti ve TCMB, kuruluş yasasını hatırlamış gibi…

Daha önceki faiz kararları; “Cumhurbaşkanı’nın telkinleri doğrultusunda”, heterodoks çağında iniş yönünde, ortodoks çağında ise gıdım artış düzeyinde idi. Şimdi görüyoruz ki politika metnindeki üfürükten cümleler gitmiş, yerini “rasyonel” ifadeler almış. Yeni yönetim, ancak şimdi işbaşı yapmış.

NAS TATİLE ÇIKTI RASYONEL İŞBAŞI YAPTI

Aslında Merkez’in faiz kararı, yeni ekonomi yönetiminin “samimiyet testi” niteliğindeydi. Gürlediği kadar yağacak mı diye merak ediyorduk. Faiz sebep enflasyon sonuç paradoksundan çıkamayan yöneticilerin elinde ekonominin geldiği nokta, ister istemez rasyoneli (akılcılık) zorunlu kılmış oldu.



Ben bu adımı, kontrolden çıkmış enflasyonu dizginleme gayreti olarak görüyorum. Faizi nas diye alıp, tek haneye düşürmekle faiz kavramının yok edilemeyeceğini biliyorduk. Nitekim KKM’nin 3,4 trilyon liraya ulaşması, ortalıkta yığınca faiz ve benzeri yükümlülüklerin dolaşması, düşük faiz maliyetleriydi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Merkez’in bu kararı CB’den döner mi?

Sanmıyorum. En azından seçime dek CB, faizi arttıranlara ses çıkarmayacak. Pratik sonuçlarını seçim vaatlerine çevirmeye ihtiyacı var. Fakat enflasyonla mücadele tek başına faizle olacak gibi değil. OVP’nin de bu faiz artırım sürecine uygun düzenlenmesi şart. Tahminim, eğer enflasyonda aşağı doğru bir eğilim başlarsa Şimşek&Erkan ikilisi ve ekipleri, görevlerini sürdürebilir. Ancak seçime yaklaşılan günlerde şayet seçmene başarı diye sunulacak düşük enflasyon rakamı gerçekleşmezse; “Naci Ağbal sendromu” devreye girecek ve adları, bir gece yarısı Resmi Gazete’de yer alacak.

Bu faiz, enflasyonu indirir mi?

Hayır, ama havını alır. Yani dış piyasalara “ortodoksta ısrarlılık” mesajı verir, negatif reel faizin düşürüleceği umudunu canlandırır, Merkez’in itibarına katkı yapar. Enflasyonu düşürmenin, Merkez’in raporundaki ifadesiyle dezenflasyonun başarılması için ekonominin tüm kurumlarının eşanlı, tutarlılık içinde çalışması gerek. Yeni ekibe hala heterodoks çelmeleri takan saray ekonomistlerinin dezenformasyonu ve tezviratına CB kulak tıkamalı, onlara siyasi destek vermeli.

not

KKM’DEN ÇIKIŞ REHBERİ

Enflasyon geçmişi gösterir, faiz de geleceği… Geleceğin faizi de geçmişin performansıyla şekillenir.

Yanlış, yanlışla düzeltilemez. Uzayan çözüm, çözüm olmaz, dert olur.

Döviz geldiği yeri, Dolar gördüğü yeri unutmaz. Yüzde 140 getirisi olana yüzde 40 önerme. Bir binayı yapamazsan yıkıp viran eyleme. İnsan yağmurdan kaçarken doluya tutulmak istemez. Önerin gerçekçi değilse önerme… Mudiyi enayi yerine koyma.



En ummadığın keşfeder esrâr-ı derûnun, Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın? KKM’den çıkış, arka kapılardan, yan yollardan değil, girdiği faiz kapısından olmalı. Kurdan korunmaya ihtiyaç duymadığımızda KKM de yok olacaktır ve zaman alacaktır.