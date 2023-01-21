Metaverse’de insanın bir günü…

Dijital dünyanın Bir Sonraki Büyük Vaadi olan Metaverse, her insanın bir kimlik olarak bir avatara sahip olduğu paralel bir “3B sanal dünya” olarak görülüyor. Peki, insanın bir günü nasıl geçer bu evrende… Gelin bir bakalım:

BİR İNSANIN GÜNÜ NASIL GEÇİYOR?

Sabah bir kişinin metaverse’e giriş yapması ve kendisinin sanal bir temsili olan avatarıyla etkileşime girmesi ile başlıyor.

Daha sonra şehirler, parklar veya plajlar gibi farklı yerleri ziyaret ederek sanal dünyayı keşfetmeyi seçebilir. Ayrıca sosyalleşmek ve yeni arkadaşlar edinmek için diğer avatarlarla gruplar halinde veya bire bir etkileşime girebilir.

Kişi gün içinde sanal etkinliklere katılmak, sanal sınıflara veya atölyelere katılmak, hatta sanal bir ofis alanında uzaktan çalışmak gibi çeşitli etkinliklerde bulunabilir.

AKŞAM SANAL TİYATRO

Akşam, sanal bir tiyatroda film veya konser izleyerek veya arkadaşlarıyla sanal bir oyun oynayarak gevşemeyi seçebilir. Avatarları için sanal öğeler ve aksesuarlar satın almak üzere sanal mağazaları da ziyaret edebilir.

Gün sona erdiğinde, kişi metaverse’ten çıkıp gerçek dünyaya (biyoverse) dönebilir. Bununla birlikte, metaverse deneyimi, orada oluşan anılar ve bağlantılar sanal dünyada saklanacağından ve bir sonraki oturum açışlarında kaldıkları yerden devam edebileceklerinden, onlarda kalacaktır.

Metaverse’nin hala geliştirilme aşamasında olduğunu ve insanların onunla etkileşim biçiminin henüz tam olarak tanımlanmadığını belirtmekte fayda var.

Peki, sanal evren içerisinde var olmayı tercih edecek miyiz? Bu soruyu sormaya gerek bile yok. Şöyle biraz yukarıya çıkıp evlerimize ayna tuttuğumuzda cep telefonuna, bilgisayara kilitlenmiş hayatlarımızdan bir izdüşümünü rahatlıkla yapabiliriz.

Aslında çoktan bir metaverse avatarı haline geldik bile. 2026 yılına kadar insanların %25’inin Metaverse’de günde en az 1 saat geçireceğini tahmin ediyor.

EVLİLİK DAVETLERİ METAVERSE’TE

Animasyonlu avatarlar, alışverişten oyun oynamaya, seyahate, gayrimenkul sahibi olmaya ve satmaya kadar sanal dünyalarda her türlü gerçek dünya etkinliğini sanal olarak yapabiliyor. Şimdilik, bazı teknoloji meraklısı çiftler, evlilik ve resepsiyon partilerini Metaverse’de düzenliyor.

KİMYA SEKTÖRÜNDE METAVERSE

Metaverse ve sektörler üzerine durmaya devam ediyorum.

Kimya endüstrisi, kimyasallar, plastikler ve farmasötikler dâhil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi üreten ekonominin önemli bir sektörüdür. Kimya endüstrisinde bir metaverse kullanımının birkaç potansiyel faydası olabilir.

Potansiyel bir fayda, kimyasal süreçleri simüle etmek ve modellemek için bir meta veri deposunun kullanılabilmesi ve şirketlerin operasyonlarını sanal bir ortamda test etmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamasıdır. Bu; verimliliği artırmaya, maliyetleri düşürmeye ve kaza riskini en aza indirmeye yardımcı olabilir.

Diğer bir potansiyel fayda, sektördeki diğer şirketler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak için bir meta veri deposunun kullanılabilmesidir. Örneğin şirketler; verileri paylaşmak ve araştırma ve geliştirme projelerinde birlikte çalışmak için meta veri deposundan yararlanabilir.

Ek olarak metaverse, çalışanları güvenli ve kontrollü bir sanal ortamda eğitmek için kullanılabilir, bu da maliyetleri düşürmeye ve kaza riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Ayrıca, kimyasal ürünleri ve bunları üretmek için kullanılan süreçleri potansiyel müşterilere sergilemek için de kullanılabilir, bu da endüstrinin farkındalığını ve anlayışını artırmaya yardımcı olur.

Genel olarak, kimya endüstrisinde bir metaverse kullanımı, endüstrinin çalışma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahiptir ve şirketler ve çalışanları için birçok fayda sağlar.

KİMYA ENDÜSTRİSİNDE POTANSİYEL METAVERSE UYGULAMALARI