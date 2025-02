“Mimarsız mimari” yerine şehrin doğasıyla uyumlu mimari

Sen Grup CEO'su Hadiye Taşkın, "Mimarsız mimarinin örneklerini gördüğümüz İstanbul'a yeni bir yaklaşım getiriyoruz. İstanbul'a hakettiği doğasıyla uyum içinde, alçak mimari ve konforlu yaşam alanlarını oluşturarak farklı bir dinamik katmayı planlıyoruz. Projelerimizde ulaşımı, konforu, akıllı ve alçak mimariyi ve sosyal alanları ön plana çıkararak oluşturduğumuz doğayla uyumlu butik yapılarla bütünsel bir yaklaşım izliyoruz" diyor.

Gayrimenkul sektöründe ‘Her Şey Sen’le Güzel’ felsefesi ile yola çıkan Sen Grup; bireylerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik ürettiği çözümlerde ulaşımı, konforu ve sosyal alanları ön plana çıkarıyor. Projelerinde teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimliliği temel alan şirket, sektördeki dönüşümün öncüsü olma hedefinde. “Sen Grup, gayrimenkulde dijital dönüşümün ve yeni trendlerinin öncüsü olma vizyonu taşıyor” diyen Sen Grup CEO’su Hadiye Taşkın’ın yorumları şöyle:

“Her şey seninle güzel” felsefesi

“’Her Şey Senle Güzel’ felsefemizin temelinde, yaşam alanları asıl sahipleri olan bireylerin ihtiyaç ve talepleri yer alıyor. Projelerimizde oluşturduğumuz yaşam alanları ile hem bireyin ihtiyacına çözüm olma hem de dünya trendlerinin takipçisi olma hedefindeyiz. Sektörümüz de bir dönüşüm amacıyla projelerde teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön plana çıkarma uğraşı içerisindeyiz. Sektörde durağan bir dönemin geride kalmasıyla konut taleplerinin de canlanmasını bekliyoruz. Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda. Gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 8’ini oluşturan sektörde son yıllarda yaşanan sıkıntıların yavaş yavaş aşıldığını söyleyebiliriz. Rakamları analiz ettiğimizde konuta olan talebin 2025 yılında daha canlı olacağını öngörüyoruz, 2026’da ise talep ve konut arzının yükselişte olacağını göreceğiz. Türkiye şimdiki tabloda bile Avrupa’nın birçok ülkesinden daha fazla konut satış hacmine sahip. Konut her daim bir ihtiyaç, ancak önemli olan onu bireye doğru şekilde sunabilmek ve anlatabilmek. Gayrimenkul sektörünün geleneksel yapısında değişim ve dönüşüm süreci uzun bir yol gerektiriyor. Metrekare değil yaşam alanı yarattığımızın bilincinde hareket ederek çağa uygun ve verimliliği yüksek konut projelerimizi hayata geçiriyoruz.”

Talep iklimle barışık konutlara

“Tüketici artık lüks değil fonksiyonel, sağlıklı, iklimle barışık konutlara talep gösteriyor. Yaşam alanının hem estetik hem de maliyet açısından sürdürülebilir olmasını talep ediyor. Sürdürülebilirlik Sen Grup’un kurulduğu günden bu yana bünyesinde barındırdığı önemli alanlardan biri. Avrupa Birliği çalışmalarına göre sera gazı emisyonunun yüzde 36’sı binalardan kaynaklanıyor. Projelerimizi geliştirirken yaşam konforunu ön plana çıkarmanın ötesinde bunu doğada daha az iz bırakarak gerçekleştirme hedefi ile adımlarımızı atıyor, bu konuda yüksek bir sorumluluk taşıyoruz. İnşa ettiğimiz her metrekarenin minimum yüzde 10’u kadar ağaçlandırarak projelerimizde doğa dostu çözümler geliştiriyoruz. Biyofilik tasarım ile aydınlatmadan havalandırmaya doğallığı projelerimize taşıyoruz. Dünyanın en özel ve güzel şehirlerinden İstanbul’un her an canlı ve yoğunluğu içinde başta trafik olmak üzere her an maruz kaldığımız aşırı gürültünün neden olduğu akustik kirliliği engelliyoruz. Yeşil altyapı ile dönüşüm sağlarken gri su kullanımını ile sürdürülebilir su yönetimini de gündemimizde tutuyoruz. Kalabalık siteler yerine butik siteler, alçak ve akıllı mimari sunarak daha sürdürülebilir bir yaşamın kapılarını aralıyoruz. Ayrıca oluşturduğumuz alanların kullanımı ve yönetimi konusunda da tüketiciyi sürece dahil ediyoruz. Modüler aidat sistemimizle kolektif yaşamdaki sürdürülebilir anlayışı ortaya çıkarıyoruz.”

Bütünsel yaklaşım

“Mimarsız mimarinin örneklerini gördüğümüz İstanbul’a yeni bir yaklaşım getiriyoruz. İstanbul’a hakettiği doğasıyla uyum içinde, alçak mimari ve konforlu yaşam alanlarını oluşturarak şehre farklı bir dinamik katmayı planlıyoruz. Projelerimizde yolu, ulaşımı, konforu, akıllı ve alçak mimariyi ve sosyal alanları ön plana çıkararak oluşturduğumuz doğayla uyumlu butik yapılarla bütünsel bir yaklaşım izliyoruz. İlk olarak Ataşehir’de gerçekleştireceğimiz projemiz, sektördeki farkımızı somut olarak gösterecek ve Sen’in bakış açısını yansıtacak. Ataşehir’in ardından Hadımköy, Güzelce, Zekeriyaköy, Kilyos’un da içinde olduğu değerli lokasyonlarda projelerimizi devreye alacağız.”

Gayrimenkulde yeni dönem: 1 milyar dolarlık tokenizasyon

Sen Grup, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye doğrudan yatırımı artırmak için önemli bir iş birliğine imza attı. İşbirliği kapsamında; Gerçek Dünya Varlıklarını (RWA) Web3 teknolojisiyle birleştirerek kapsamlı bir ekosistem geliştiren Lumia Foundation, Sen Grup'a 1 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirecek. Lumia Foundation, RWA (real world asset) tokenizasyon yani fiziksel varlıkların dijitalleştirilmesi ve blockchain üzerinde tokenize edilmesi alanındaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. İnovasyon temelli geleneksel finans ile blok zinciri teknolojisi arasında köprü kurma misyonu edinen Lumia Foundation ile Sen Grup arasında stratejik anlaşmanın sektör için önemli bir dönüm noktası olması hedefleniyor. Sen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Karasaç, iş birliği konusunda, "Regülasyonlar izin verdiğinde bu yatırımı harekete geçirmeyi gayrimenkul tokenizasyonu çerçevesinde değerlendirmeyi planlıyoruz. Bu işbirliğinin hem ülkemizin ekonomisine hem de sektöre yeni bir nefes olacağına inancımız tam" değerlendirmesini yaptı. İşbirliği anlaşması imzalanmasının ardından Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos Zirvesi'nde açıklama yapan Lumia Foundation Kurucu Ortağı Kal Ali ise "Bu ortaklık, son teknoloji ile gerçek dünya uygulamalarının mükemmel sinerjisini temsil ediyor. Türkiye, inovasyonda yeni standartlar belirleme konusunda muazzam bir potansiyele sahip" dedi. Sen Grup ile Lumia Foundation iş birliğinin ilk projesi Lumia Towers By Sen, İstanbul Hadımköy lokasyonunda gerçekleştirilecek.