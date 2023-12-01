Mis gibi şeker kokusu!

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Eskişehir Şeker Fabrikası’nın kuruluşunun 90. yılı kutlanıyor. Atatürk’ün kuruluşuyla bizzat ilgilendiği Eskişehir Şeker Fabrikası Türkiye’de kurulan 3. şeker fabrikası ve bir zamanlar Türkşeker’in genel müdürlüğü de Eskişehir’deydi… Fabrika 90 yıldır üretim yapıyor, Eskişehir’in kültürel ve sosyal hayatına da büyük katkıları oldu. Günümüzde Şeker Fabrikası tesislerinde yılda 150 bin ton şeker üretiliyor.



Şeker Fabrikası, bir dönem özelleştirme kapsamına alınsa da, yoğun mücadeleler sonucunda özelleştirmeden vazgeçildi. Fabrikanın özelleştirilmesini isteyenlerin ve ara sıra bu durumu gündeme getirenlerin asıl amacı; fabrika ve sosyal tesislerin günümüzde şehrin içinde kalan devasa arazileri! Şehrin merkezinde bulunan bu arazi birçok kişinin “iştahını kabartıyor”. Özelleştirmeden kurtulan fabrika ile ilgili ara sıra Eskişehir’de aleyhte çıkarılan propagandalardan birisi, “fabrikanın koku yaydığı” yönünde! Evet, fabrikadan belli dönemlerde koku yayılır. Ancak bu koku rüzgârın da etkisiyle üretim dönemlerinde şehrin belirli bölgelerinde hissediliyor. Şikâyetin olduğu fabrikaya yakın mahalleler da fabrika yapıldıktan yıllar sonra oluşmuş semtler olduğu unutuluyor!

“Koku” şikâyetinin hemen ardından benzer bir propaganda harekete geçiriliyor.



-Şeker Fabrikası şehrin dışına taşınsın!



Amaç yine devasa araziler!



6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem 13 ilde büyük yıkıma ve binlerce kişinin ölümüne yol açmıştı. Depremin olduğu bölgede Türkşeker’e ait olan ve özelleştirilmekten son anda kurtulan Malatya Fabrikası, kapılarını anında halka açmış, çadır kent fabrikanın içine kurulmuştu. Fabrika ve çalışanlar tüm imkânlarını seferber etmişti. Yolda kalanlara mazot desteği bile sağlanmıştı. Deprem bölgesinde yer alan ve özelleştirilen şeker fabrikaları da vardı. O fabrikaların içine kimse alınmadı, tuvaletlerin bile kullanılmasına izin verilmedi…



Eskişehir Şeker Fabrikası da pandemi döneminde dezenfektan ve kolonyalar için gerekli olan alkol açığının kapatılmasında büyük rol oynamıştı. Fabrika günde 50 bin litre alkol üretimi yapmıştı…

Türkşeker’e ait şeker fabrikaları, şeker üretiminden çok daha fazlasını yapıyor.

Şeker fabrikaları yerli ve yerinde güzel!