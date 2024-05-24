Mobilyada 70 milyon Euro göründü, 5 milyon Euro’ya ürettiği ‘city car’a yatırımcı arıyor

BURSA Temsilcimiz Ömer Faruk Çiftçi, Saloni’nin CEO’su Haluk Özbek’in davetini iletti:

-Haluk Bey, İnegöl’deki fabrikaya bekliyor. Geliştirdikleri elektrikli küçük şehir otomobilini görmenizi istiyor.

Hakan Güldağ, Ömer Faruk Çiftçi ve Esra Özarfat’la davete uyduk, Saloni’nin İnegöl’deki fabrikasına gittik. Fabrikanın kapısında bizi Saloni Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Haluk Özbek, Başkan Yardımcıları Ahmet Özbek ve İsmail Özbek ile Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven karşıladı.

Haluk Özbek, kapının önünde bize heyecanla göstermek istediği Amperino adını verdikleri küçük elektrikli otomobili işaret etti:

-Buyurun, fabrika bahçesinde bir tur atın…

Ömer Faruk Çiftçi, ortada olan sürücü koltuğuna oturdu, gaza bastı. Amperino’nun mimarlarından Yakup Canseven, Haluk Özbek’le birlikte geliştirdikleri otomobilin menzil ve hızını paylaştı:

-Amperino’nun maksimum hızı 90 kilometre. Menzili ise 180 kilometre.

Ömer Faruk Çiftçi, motosiklet ehliyeti ile kullanılabilecek nitelikteki Amperino ile turunu tamamladıktan sonra Saloni fabrikasını gezmeye başladık.

Haluk Özbek, Saloni’nin 25 yıldır işbirlikleri ile yola devam ettiğini belirtti:

-Ciromuz 50 milyon doları buldu. Bu yıl 70 milyon doları yakalayabileceğimize inanıyoruz. Doğru, sağlıklı işbirlikleri bizi bu noktaya taşıdı.

Saloni’nin 45 ülkede tabelasının olduğunu bildirdi:

-Biz üretmeyi, ihracatı seviyoruz. Geçen yıl 78 ülkeye 23.5 milyon dolarlık ihracat yaptık.

İsmail Özbek araya girip bu yılki tempoyu paylaştı:

-Bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yaptığımız ülke sayısı 61 oldu.

Haluk Özbek sürdürdü:

-24 yıldır kendi mağazalarımızda tüketiciye ulaşıyoruz. Açtığımız hiçbir mağazayı kapatmak zorunda kalmadık.

Ofisine geçtiğimizde Yakup Canseven’e döndü:

-Yakup Bey ile Saloni’nin metal işlerinde ortağız. Yıllardır yüksek teknoloji konusunda birlikte kafa yoruyoruz. Sonunda motosiklet ehliyeti ile kullanılabilecek elektrikli “city car” (şehir otomobili) geliştirmeye karar verdik.

Amperino’nun yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü olduğunun altını çizdi:

-Bataryasını da Amperino’daki arkadaşlarımız topladı. İlk aşamada “demo/prototip” ürettik. Gördüğünüz gibi prototip aracımız da kullanılabiliyor. Şimdi seri üretim prototipleri üreteceğiz.

Yakup Canseven, yerlilik konusunda şu ayrıntıya işaret etti:

-Kritik hiçbir parçada dışa bağımlı değiliz. Elektrik, elektronik aksamları dahil kendimiz ürettik. Bir işletim sistemi de yaptık. Yani, yazılım da bize ait.

Amperino’yu geliştirirken patent başvuruları da yaptıklarını kaydetti:

-Batarya konusunda bile 6 patent başvurumuz oldu.

Amperino’nun geliştirilmesi konusunda ilk günlerde çizdikleri mali çerçeveyi aktardı:

-İlk günlerde Amperino’nun geliştirilmesine 5 milyon Euro kaynak ayırdık. Ayrıca, Amperino’ya emek veren yönetici ve personelin maaşını ödeme konusunda taahhüttte bulunduk.

Haluk Özbek, Amperino ile ilgili arayışları üzerinde durdu:

-Amperino’yu yıllık 3-5 bin adet üretecek finansmanı ve yatırım gücünü kendimiz sağlayabiliriz. Ancak böyle bir aracın daha yüksek sayılarda üretime ulaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun için de Amperino’ya stratejik, güçlü yatırımcı arayışımız var.

Yatırımla ilgili aklından geçen rakamı da aktardı:

-Biz bugüne kadar Amperino’nun geliştirilmesine destek verdik. Bundan sonra büyümesi yapılacak işbirliklerine bağlı. Amperino’nun piyasada elektrikli şehir içi aracı olarak tutunabilmesi için 100 milyon dolarlık yatırımla işe başlamayı daha doğru görüyoruz.

Saloni’de işbirlikleriyle başarıyı yakalayan ekibin geliştirdiği yüzde 100 Türkiye ürünü elektrikli şehir aracı Amperino’ya 100 milyon dolarlık yatırımla omuz veren çıkar mı?

“L7 sınıfı” araç olan Amperino, piyasada Saloni ekibinin hedeflediği ilgiyi görür mü?

Yurt dışından parça getirip üretmeye meydan okuyoruz

SALONİ Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Haluk Özbek, Türkiye’de yurt dışından getirilen parçalarla montaj yapan motosiklet, elektrikli araç üreticisi sayısının arttığını belirtti:

-Biz Amperino’yu geliştirip üretirken biraz da parçada dışa bağımlı sisteme meydan okumaya çalışıyoruz. Bu konuda içimizde isyan da var. O nedenle her şeyini kendimiz yapmaya gayret ettik.

Elektrikli araç üreten büyük kuruluşlara dikkat çekti:

-Büyük üreticiler mikromobiliteye pek yönelmedi. İçeride küçük elektrikli araçları üretenler de genellikle taşımacılık tarafını ön planda tuttu.

Bu durumu göz önünde tutarak “şehir içi küçük elektrikli araç” tarafına odaklandıklarını vurguladı:

-Biraz da, “Biz yapalım, oluyorsa olur, olmuyorsa olmaz” anlayışıyla yola çıktık. Geldiğimiz noktada Amperino’nun sınıfında ilgi çekebileceğini gördük.

Ardından ekledi:

-Amperino’yu seri üretmeye başladıktan sonra 8-10 yıl küçük elektrikli şehir içi araç sınıfının dışına çıkmayı düşünmüyoruz.

Şu bilgiyi paylaştı:

-Amperino, TÜBİTAK’ın KOBİ’lerin proje esaslı araştırma-geliştirme ve yenilikçi faaliyetlerini hızlandıracak, 1501 Sanayi 2023-2. dönem Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında projesi kabul edilerek desteğe layık görüldü.

Varank tur attı, video 100 milyon kez görüntülendi

SALONİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özbek, Yakup Canseven ve ekibiyle ürettikleri Amperino’yu geçen yıl Kasım ayında Bursa’da fuarda sergilediklerini anımsattı:

-TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa’daki fuarda Amperino’yu test etti.

Varank’ın Amperino’yu test ettiği sırada çekilen videonun sosyal medya paylaşımının 100 milyon görüntülemeye ulaştığını belirtti:

-Video sonrası Amperino satın almak üzere bize başvuranlar oldu. Başvuru sayısı 150’yi buldu. Başvuranlara, “Şimdilik seri üretim aşamasında değiliz” cevabı verdik.

Bizim metal mekanizma 8 milyon kanepeye girdi, İtalya’ya da ihraç ettik

SALONİ CEO’su Haluk Özbek, 2006 yılında kanepeler için metal mekanizma yaptıklarını belirtti:

-Söz konusu mekanizmayı İtalya’ya da ihraç ediyoruz. İlk zamanlar, “Bu mekanizmayı Türkler yapmış olamaz” diyorlardı.

Ardından ekledi:

-Geliştirdiğimiz metal mekanizma bugüne kadar 8 milyon kanepenin üretiminde kullanıldı. Yani, 8 milyon kanepede bizim geliştirdiğimiz mekanizma var.

‘Amper’den yola çıktı

SALONİ CEO’su Haluk Özbek ile Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven’e sorduk:

-Mini elektrikli şehir aracınızın adını neden Amperino olarak belirlediniz?

Ortak yanıtları şu oldu:

-Elektrikten dolayı “Amper”den yola çıktık. Sonuna “no”yu ekleyip “Amperino” yaptık.

Biz modacı marka olmaya çalışıyoruz

SALONİ CEO’su Haluk Özbek, mobilya sektörüyle ilgili şu sınıflamayı yaptı:

-Bizim sektörde iki karakter öne çıkıyor. Biri, “sanayi, endüstri”, diğeri “modacılık”. Moda tarafında dünyada İtalyanlar öne çıkıyor.

Saloni’nin yerini şöyle tanımladı:

-Biz “modacı marka” olmaya çalışıyoruz.

Sürücü koltuğu ortada ama hareketli

SALONİ CEO’su Haluk Özbek ile Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven’in öncülüğünde geliştirilen elektrikli şehir aracı Amperino’nun sürücü koltuğunun ortada olması dikkatimizi çekti.

Haluk Özbek, iç dizaynı şöyle anlattı:

-Sürücü koltuğu motosiklet tarzı ortada yer alıyor. Arkadaki koltukta oturan iki kişi yanlardan ayaklarını rahatlıkla uzatabiliyor.

Sürücü koltuğunun hareketli olduğunu belirtti:

-Sürücü isterse sola ya da sağa kaydırabiliyor.

Bagajı işaret etti:

-Küçük de olsa bir bagajı da var…