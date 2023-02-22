MSC’nin 4 bin yolcu 1400 araçlık gemisi İskenderun’da depremzedeye hizmet verecek

TEKİRDAĞ Barbaros’taki Asyaport Liman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, 17 Ocak 2023 günü aradı:

Yarın Tekirdağ’a geleceğinizi duydum. Asyaport’a da uğrarsanız memnun olurum.

18 Ocak 2023 günü Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’in ev sahipliğinde, EKONOMİ Gazetesi’nin işbirliği ile düzenlenen “Trakya’da Tohumculuk ve Tohumculuğun Geleceği Çalıştayı”nı gerçekleştirdik.

Toplantı sonrasında Rüştü Bozkurt, Barış Sedef, Güray Erdoğan ve Alper Bakır’la birlikte Asyaport’a da uğradık, Ahmet Soyuer’le sohbet ettik.

Soyuer, İsviçre’ye kızının ve torunlarının yanına gideceğini paylaştı:

75 yaşındayım. Torunlarımla daha uzun vakit geçirmek istiyorum. Biraz uzun kalacağım oralarda.

6 Şubat 2023’te merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan, asrın felaketine yol açan depremlerin ardından 7 Şubat sabahı erken saatlerde fotoğraf gönderdi:

Tekirdağ’da hazırlanan yardımlar Medlog TIR’ları ile yola çıktı-çıkıyor…

Birkaç saat sonra Asyaport’un büyük ortağı MSC Group’un Yönetim Kurulu Başkanı olan dünürü Gianluigi Aponte, grubun CEO’su olan damadı Diego Aponte ve grupta limanlardan sorumlu olan kızı Ela Aponte ile birlikte aldıkları kararı bildirdi:

MSC, depremin vurduğu 4 ilimize toplam 5 bin konteyneri barınma amaçlı gönderecek. İlk etapta 1250 konteyner Mersin’den Kahramanmaraş’a doğru yola çıkacak.

1250’şer adet konteynerin gideceği diğer illeri de sıraladı:

Hatay, Adıyaman ve Gaziantep…

Soyuer, 10 Şubat’ta yine fotoğraflarıyla birlikte şu mesajı yazdı:

Aurella isimli 4 bin yolcu 1400 araç taşıma kapasiteli gemi 2 ay boyunca deprem lojistiğinde kullanılmak üzere MSC tarafından ücretsiz olarak depremzede vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetinde olacak.

Mesaja uyarısını da ekledi:

Gemi İskenderun’a ulaşıncaya kadar bilgiyi yazı veya haber olarak paylaşmayın lütfen.

Gemi İskenderun’a ulaştığında haber vermesini rica ettim:

Cenevre’deyim. Gemiyi ben yollayacağım zaten.

Aynı gün Tekirdağ’dan hareket eden ve önünde Medlog-AFAD yazan trenin görüntüsünü yolladı:

Yardım treni…

Şu bilgiyi aktardı:

MSC Grubu, yaşanan felaket nedeniyle tüm lojistik imkanlarını depremzedeler için kullanıyor. MSC grubu, yardımları depremzedelere ulaştırmak için demiryolunu da kullanmaya başladı.

Önceki akşam saatlerinde açıkta görünen bir kruvaziyer gemisinin görüntüsünü ulaştırdı. Hemen sordum:

Gemi geliyor galiba?

Yanıtladı:

İskenderun’a yanaştı.

Geminin Napoli’den 16 Şubat’ta yola çıktığını bildirdi:

Gemi yola çıktı, ben Cenevre’ye döndüm.

Dün sabah yeniden haberleştik:

Gemiye AFAD’ın tespit ettiği misafirler giriş yapmaya başladı…

Deprem bölgesine, depremzedeye yardımları sürdüreceklerini ifade etti:

MSC Grubu, ülkemizde yaşanan afet sonrası grup şirketleri MSC, Medlog ve Asyaport ile MSC Vakfı, yardım seferberliğini sürdürüyor.

Asrın felaketine dönüşen depremlerin ardından sadece 71 ilimizdeki vatandaşlarımız değil, dünyanın her köşesinden bölgeye yardıma koşanlar oldu, yardım zinciri oluştu.

Aponte Ailesi’nin dünürü Ahmet Soyuer’in koordinasyonunda gerçekleşenler de dünyanın farklı ülkelerinden uzanan yardım zincirinin örnek halkalarından birini oluşturuyor.

82 yaşındaki Aponte gemideki hazırlıkları bizzat yerinde izledi

ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer’den dünürü MSC Group Yönetim Kurulu Başkanı Gianluigi Aponte’nin duygularını paylaşmasını rica ettim, anlattı:

82 yaşındaki dünürüm Aponte, gemiyi olağanüstü hızda hazırlamak için birçok detayla bizzat ilgilendi.

Gianluigi Aponte’nin duygularının ses tonuna bile yansıdığını vurguladı:

Bila bedel depremzedelere 2 ay hizmet için gönderdiği geminin zor günlerde insanlara faydasının olacağını hissetmesi Aponte’ye enerji verdi. Bunu talimatlarındaki ses tonundan izledim.

MSC Group dünyadan yönelen yardımları da taşıyor

ASYAPORT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, dünyanın çeşitli ülkelerinden sivil toplum kuruluşlarının topladığı yardım malzemelerinin bir araya getirilmesi ve Türkiye’ye gönderilmesinde sorun yaşandığını gördüklerini bildirdi:

Bunun için de MSC Group’un global hizmet ağından istifade ederek çözüm ürettik. Önce ülkelerdeki STK’ların Türkiye’nin konsolosluk ve büyükelçiliklerine müracaat ederek gerekli izinlerin alınmasını sağlıyoruz.

Ardından ekledi:

Sonra MSC konteynerlerini ücretsiz olarak deniz yoluyla ücretsiz olarak ülkemize getirmek için program yapıyoruz. İlk olarak MSC Aurelia gemisi söz konusu yardımları İtalya’dan getirdi.

Yardımlarını Türkiye’ye ulaştırmaya çalıştıkları ülkeleri sıraladı:

Montreal (Kanada), Varşova (Polonya), Seul’den (Güney Kore) yardımları getirmeye çalışıyoruz. Deniz yoluyla ülkemize ulaştırdığımız bu yardımları Medlog şirketimiz karayoluyla AFAD’ın yönlendirdiği adreslere teslim edecek.

Şu mesajın altını çizdi:

Bu hizmetlerimiz 6 ay boyunca ücretsiz devam edecek…

Open-end iplik makinelerinin şakülü kaydı

ŞAHTAŞ Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk, Malatya 2’nci OSB’deki iplik fabrikasının deprem sonrası durumunu anlatırken söze güvenlik görevlisinden girdi:

Herkes doğal olarak kendi canının derdine düştü. Fabrikada güvenlik görevlisi bile kalmadı. Yönetim kurulu üyemiz oğlum Deha Şahintürk depremin ilk günü Malatya’ya gitti. Fabrika ile ilgilenmeye çalışıyor.

Open-end iplik makineleri için dengenin önemine işaret etti:

İplik makinelerimizin şakülü kaydı. Artçı depremler müsaade ederse makineleri yeniden üretim yapılabilecek dengeye oturtmaya çalışacağız. İplik makineleri şakülü kayık bir şekilde çalıştırılamıyor.

Aynı sıkıntıyı Kahramanmaraş Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Başkanı Mikail Utlu ile Başkan Yardımcısı Burak Orhan Arifioğlu da dile getirdi:

Open-end iplik tezgahları depremde önemli ölçüde zarar gördü. Artçı depremler sürerken hangi ara iplik üretim tezgahları onarılıp devreye alınabilecek bilemiyoruz.

İlhan Şahintürk, bir başka noktanın altını çizdi:

Fabrikamız Malatya’da ama şirketimizin merkezi İstanbul’da. Şirketimizin Malatya’daki fabrikadan dolayı depremzede olduğunu anlatmak kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu konuya çözüm üretilmesi gerekiyor.