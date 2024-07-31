YIL 2006 veya 2007’ydi… Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, dönemin Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Başkanı Şaban Taçyıldız’la birlikte holdingin İstanbul Merter’deki merkezine girdiğinde öğlen ezanı okunuyordu:

- Şaban Abi, namazı birlikte kılalım…

Taçyıldız, abdestinin olmadığını belirtti:

- Abdest tezelemem lazım…

Çalık, farz için bekleyeceğini vurguladı:

- Benim abdestim var. Ben sünneti kılarken sen abdest al. Farzı birlikte kılarız.

Çalık, namaz kılacakları odaya geçti, Taçyıldız da hemen yandaki lavaboda abdest almaya başladı. O anda telefonu çaldı. Arayan Malatyalı ünlü tiyatro sanatçısı, sunucu Kenan Işık’tı:

- Başkan, bana “Muradı böyle” türküsünün sözleri lazım.

Taçyıldız, yanıtladı:

- Gardaş şu anda abdest alıyım. Biraz sonra ara.

Kenan Işık ısrar etti:

- Sözler acele lazım. Şu anda bir oyun üzerinde çalışıyoruz. Tam yeri geldi. Sahnedeki arkadaşımız Ali Sürmeli’nin “Muradı böyle”yi söylemesi oyuna cuk oturacak…

Taçyıldız, abdesti yarıda bıraktı, fısıldayarak sözleri söylemeye çalıştı:

- Muradı beyle… Muradı beyle…

Sözlerin devamını getiremedi:

- Valla devamı aklıma gelmiyi gardaş.

Işık, sürdürdü:

- Başkan, melodisiyle söylersen hatırlarsın.

Eylül 2011, İnönü Üniversitesi. Ön sıradakiler Vahap Munyar (soldan sağa), Kenan

Işık, Yavuz Donat, Ahmet Çalık, dönemin Rektörü Cemil Çelik, Şaban Taçyıldız

Taçyıldız, bu kez türküyü mırıldanmaya başladı:

Muradı beyle…

Muradı beyle…

Ah kalk gidek gardaş muradı beyle... Muradı beyle...

O sırada namazın sünnetini kılmaya başlamış olan Ahmet Çalık, Taçyıldız’ın abdest sırasında türkü söylediğini duyunca gülmemek, namazını bozmamak için kendini zor tuttu.

Sünneti bitirip selam verdi. Abdest almış olan Taçyıldız da hemen arkasında saf tuttu. Çalık, farza başlamadan önce sordu:

- Abi hayırdır? Sen abdest alırken “Amentü” yerine “Muradı böyle” türküsünü mü söylüyorsun?

Taçyıldız, türkünün nedenini anlattı:

- Kenan Işık aradı, “Muradı beyle”nin sözlerini sordu. Aklıma gelmeyince melodisiyle mırıldandım.

Birlikte kahkahayı patlattılar. Çalık, namaz sonrası Işık’ı aradı:

- Kenan Bey, sizin yüzünüzden az daha namazım bozuluyordu.

Işık merakla sordu:

- Neden Ahmet Bey?

Çalık, Taçyıldız’ın abdest sırasında türkü söylediğini anlattı:

- Şaban Abi yan tarafta abdest alırken, ben öğlen namazının sünnetini kılıyordum. Türkü söylemeye başlayınca gülmemek için kendimi zor tuttum. Meğer sen türkünün sözleri için aramışsın. O da seni kıramamış, abdest arasına “Muradı böyle”yi sıkıştırmış.

Şaban Taçyıldız’ın abdest arası türkü öyküsünü o günlerde Kadir Eriş’in teknesinde buluştuğumuzda Nurteks Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Nalbant’tan dinleyince kısacık bir bölümünü Pazar günü neşesi olsun diye yazmıştım.

Yazımı sabahın erken saatlerinde okuyan Şaban Taçyıldız, hemen Kenan Işık’ı aramış, aralarında şu diyalog geçmişti:

- Vahap Munyar’ın yazısını ohudun mu?

- Başkan, bugün Pazar ve şu anda saat 09.00, henüz okumadım.

- Çabbuh ohu hele.

Işık, kapıcının erken saatlerde kapının önüne bıraktığı Hürriyet’i alıp okumuştu:

- Okudum Başkan.

- Gardaş, bu yazı benim için eyi bişey mi, kötü bişey mi?

Işık, Malatya şivesiyle yanıt vermişti:

- Eyi bişey, eyi bişey…

Yaşanmış öykünün bu detaylarını, 10 yıl önce Kenan Işık’ın beyin kanaması geçirdiğini yakın dostu, Nuryıldız’ın Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Nalbant’tan öğrenince yazmıştım.

10 yıldır Şahin Abi ile her buluşmamızda, bu öyküyü konuşup gülüyor, senin sağlığına kavuşman için dua ediyorduk Kenan Abi…

Vefat haberin bilgisayar ekranıma düştüğü anda Şahin Abi’yi aradım. Karşılıklı üzüntümüzü paylaştık…

Allah rahmet eylesin Kenan Abim…

Mekanın cennet olsun…

Kenan Işık duamı hissetti

2017 yılının Ocak ayı sonlarına doğru Nuryıldız Tekstil’in Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Nalbant aradı:

- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kenan Işık’a özel ödül verecek. Biz de “yakınları” kontenjanından törene gidelim.

9 Şubat 2017 günü saat 10.45’te Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Sevim-Şahin Nalbant’la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Konferans Salonu’nda “ödül alanların yakınları” bölümünde yerimizi aldık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenan Işık’ın eşi Beril Işık’a döndü:

- Beril Hanım, Kenan kardeşime çok iyi baktığını biliyorum. Allah senden razı olsun.

O anda Şahin Nalbant kulağıma fısıldadı:

- Beril Hanım, Kenan’a kundaktaki bebek gibi bakıyor. Beril Hanım, Kenan için büyük şans.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, salon çıkışında ödül alanları kutlarken Beril Işık’ın yanına uğradı:

- Sanıyorum Kenan Bey ziyaretim sırasında okuduğum duayı hissetti. O duyguyu yaşadım.

Kenan Abi, Şahin Nalbant’ın gözlemiyle, “Acıyı hissediyor, söylenenleri belli ölçüde anlıyor”du…

Bu tablo, 10 yıl boyunca, “Sağlığına kavuşacak, aramıza dönecek” beklentimizi diri tuttu…

Kenan Abi, 41 kişilik listeyi okudu, 15 dakikada konuk evi parası toplandı

MALATYALI İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, 2010 yılı Nisan ayında bazı iş insanlarını topladı:

- İnönü Üniversitesi’yle bir protokol imzaladık. Turgut Özal Tıp Merkezi için hasta yakınlarının konaklayabileceği bir “Konuk Evi” sözü verdik.

Abdullah Kiğılı, Vahap Küçük, Şahin Nalbant, Turan Tuna, Naci Ekşi, Ercihan Ekşi, Ahmet Akbalık, Derviş Peker’in aralarında bulunduğu iş insanları hemen sordu:

- Bize ne görev düşüyor?

Akdaş modeli anlattı:

- Konuk evi 54 oda, 108 yataklı olacak. Oda başına maliyet 60 bin lira. Bağış yapanların adı odalara verilecek.

Masadaki iş insanları hemen söz verdi:

- O kolay Yunus başkan. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Akdaş, planını paylaştı:

- Sevgi Evleri projesi başlarken Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onurlandırdığı bir gece düzenlemiştik. Sayın Başbakan bağışları bizzat toplamış, isimleri anons etmişti. Şimdi yine öyle bir gece planlıyoruz.

MİAD’ın sözünü ettiği buluşma 22 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşti. Başbakan Erdoğan, konuşma yaptıktan sonra kürsüyü Kenan Işık’a bıraktı:

- Kenan Bey, MİAD’ın üstlendiği Konuk Evi projesi için anonslar yapacak. Onun dile getireceği taleplere destek vermenizi bekliyorum.

Kenan Işık, anonsa Şahin Nalbant’tan başladı:

- Şahin Abi, elimdeki liste Sayın Başbakanımıza takdim edildi. Senin adının karşısında 4 oda yazıyor. Bunu 5 yapalım mı?

Başbakan Erdoğan devreye girdi:

- Yapın tabi…

Işık, aynı taktiği Necmettin Bitlis için de yineledi:

- Necmettin Abi, burada 3 oda diye yazmışlar, 4 yapalım mı?

Erdoğan destekledi:

- Yapalım…

Benzeri bir artırma da Ahmet Akbalık için gerçekleşti, üstlendiği oda sayısı 3 oldu. Işık, hızla ve alkışlar eşliğinde 41 isim okudu, 10-15 dakika içinde o dönemde 59 odaya denk gelen 3 milyon 540 bin liralık kaynağa ulaşıldı.

Kenan Işık, Malatya için düzenlenen her organizasyonda yerini alır, kendisine görev düştüğünde büyük bir mutlulukla yapardı…