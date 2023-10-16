‘Neozeka’ ile yola koyuldu, gayrimenkul değerlemede 5 milyon evin fiyatını çıkardı

GÖRKEM Öğüt ile Bora Yüzer, Netcad’de bir “akses” (erişim) uygulaması yazdı, ancak pazarlaması konusunda tereddüt yaşandı:

- Çok kısa sürede kopyalayanlar olabilir…

Derken Görkem Öğüt ve Bora Yüzer, 2014 yılında kafa kafaya verip şirket kurdu:

● Neozeka Yazılım A.Ş.

Neozeka, coğrafi bilgi sistemleri üzerine çözümler sunarak faaliyetlerine başladı. 2015 yılında “varlık değerleme sistemi”ni ilk kez yayınladı:

- 2015 yılında Revo Capital, Neozeka’ya yatırım yaptı. 2016’da da Evtiko tarafından başka bir yatırım aldı.

2017 yılında gayrimenkul değerleme aracı ilk kez tanıtıldı:

- 2018 yılında “Yedi Aralık” bilişime ait Gayrimenkul Değerleme Yönetim Sistemi (GDYS) bünyeye katıldı. Böylece değerleme sektöründeki hizmetler daha da ağırlık kazandı.

2019 yılında GDYS’ye “lokasyon optimizasyonu” özelliği de eklendi:

- Şirket 2020 yılından itibaren faaliyetlerine “Endeksa” adıyla devam etme kararı aldı.

Endeksa’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt ve COO’su Aylin Daylan’la buluştuk. Görkem Öğüt, şirketin “Neozeka”dan “Endeksa” ya uzanan öyküsünü anlatıp sürdürdü:

- 2021 yılında dışa açılma amacıyla fon ararken “kariyer. net”, “cimri”, “sigortam. net”, “arabam.com”, “hangikredi”, “emlakjet” ve “neredekal” gibi şirketleri bünyesinde bulunduran “iLab Ventures”in Kurucu ve Yönetici Ortağı Mustafa Say’la görüştük.

Mustafa Say’ın Endeksa’yı yurt dışına birlikte açmayı teklif ettiğini belirtti:

- Endeksa’nın yüzde 70’ini iLab Ventures devraldı. Bu işlem sırasında bize yatırım yapmış olan diğer kuruluşların hisselerini de aldı. Hisseleri yüzde 70’e bu şekilde çıktı.

Endeksa’nın neler yaptığını şöyle özetledi:

- Türkiye çapındaki gayrimenkulleri bulundukları lokasyon ve yapı özellikleri gibi birçok farklı değişkene bağlı olarak analiz ediyoruz. Bir evin ne kadar sürede ve hangi fiyattan satılacağını tahmin ediyoruz.

Değerlemeleri gerçekleştirirken yapay zekâ ve öğrenen makine teknolojilerini kullandıklarını bildirdi:

- Bölgesinde uzman gayrimenkul danışmanları ve gayrimenkul satış niyetindeki kullanıcıları buluşturarak güvenli gayrimenkul satış hizmeti de sunuyoruz.

Sistemin emlak danışmanlarına verdiği hizmetten para kazandığını vurguladı:

- Türkiye’de 210 bin dolayında emlak danışmanı faaliyet gösteriyordu. Lisans zorunluluğu sonrası sayı 110-120 bin dolayına indi. Bizim sistemi 3 bin 500 emlak danışmanı aktif olarak kullanıyor. Bu sayı zamanla artıyor.

Verileri nasıl elde ettiklerini merak ettim, paylaştı:

- TÜİK, GSM operatörleri ve belediyelerden aldığımız verilerle analiz yapıp derli toplu veri ortaya koyuyoruz. Bizim hazırladığımız veriler emlak danışmanlarının işini kolaylaştırıyor.

Yaptıkları analiz sonrası ortaya sürekli kapsamlı raporlar çıkardıklarını kaydetti:

- Demografiden hemşerilik bilgisine, ortalama gelir, sosyal statü gibi faktörleri dikkate alarak TÜİK verilerini sisteme dâhil edip, ayrıca seçim sonuçları ve adres harita bilgilerini YSK kaynaklarından alarak ortak bir değerleme sunuyoruz.

Endeksa’nın bugüne kadar fiyat değerlemesini ortaya koyduğu konut sayısının 5 milyona ulaştığının altını çizdi:

- 4 milyar metrekareden fazla alanda değerleme yapmış olduk.

Fiyatları tutturma oranlarını merak ettim, sıraladı:

● Dairelerde fiyat tutturma oranımız yüzde 92- 96 arasında değişiyor.

● Müstakil evlerde bu oran yüzde 85 dolayında seyrediyor.

● Tarlalarda yüzde 80 fiyat tutturabiliyoruz.

● Arsalar için fiyat tutturma oranımız yüzde 82.

● Ticari gayrimenkulde fiyat tutturma oranı yüzde 65’lerde.

Şu noktanın altını çizdi:

- Avukatlar ve mahkemelerin tayin ettiği bilirkişiler bizim verilerimizi kullanıyor.

Perakende ve akaryakıt sektörüne de hizmet verdiklerine işaret etti:

- Perakende sektörüne mağaza açma-kapama lokasyonları konusunda, akaryakıt sektöründe de istasyonların yerini belirleme alanında analizler sunuyoruz.

Endeksa gibi şirketlerin yaptığı işler, teknolojinin, dijitalleşmenin, yapay zekânın ulaştığı noktayı, sağladığı kolaylıkları ortaya koyuyor.

İşin içinde bilişim, yapay zekâ olmasa birkaç yılda 5 milyon konutun, 4 milyar metrekareden fazla alanın fiyat değerlemesi, üstelik de sık sık güncellenerek yapılabilir miydi?

▌İSPANYA VE PORTEKİZ’DE VERİYE ULAŞMAK DAHA KOLAY

ENDEKSA’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, iLab Ventures’in şirketin yüzde 70’ni devralmasının sağladığı güçle İspanya ve Portekiz’e açıldıklarını bildirdi:

- Avrupa operasyonlarımız için Fransa merkezli danışmanlık şirketi Ambe Consulting International ile çalışma kararı aldık. Şirketin kurucusu Sam Papon, Endeksa’nın uluslararası genişleme direktörü olarak görev yapıyor.

Görkem Öğüt’ten veri toplama konusunda bir karşılaştırma istedim, paylaştı:

- İspanya ve Portekiz’de veriye ulaşmak, Türkiye’ye oranla daha kolay. Ancak, İspanya ve Portekiz’de de zor olan bazı noktalar var.

Dolapdere’de okulda tanıştık, Dünya ve Sanayici’de buluştuk

İİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’ndan arkadaşımız, meslektaşımız, Çerkezköy Sanayiciler Derneği’nin yayınına öncülük ettiği Sanayici Dergisi’nin mimarı Yıldırım Ulkat, Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece mesaj gönderdi:

- Arif abimizi kaybettik. Başımız sağ olsun…

Mesajı okuyunca inanmak istemedim, Yıldırım Ulkat’a tekrar tekrar sordum. Ama doğruydu, okul arkadaşım, meslektaşım Arif Esen, evde kalp krizi geçirmiş, aramızdan ayrılmıştı.

Arif Esen’le yollarımız 1977 yılında o dönemde Dolapdere’de iş hanından dönüştürülmüş binada eğitim-öğretimi sürdüren İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne (İİTİA) bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda kesişmişti.

O dönemde sıklıkla forumlar yapılır, sol görüşün her fraksiyonunun okuldaki sözcüleri ayrı ayrı kürsüye çıkar, sempatizanlarına seslenirdi.

Arif Esen’in 1977-1980 döneminde okulda sıklıkla duyduğum sesi kulağımda çınladı:

- Arkadaşlar…

Arif Esen’le mezuniyet sonrası 1981 yılında Hürriyet’e bağlı olarak ekonomi gazetesine dönüşen Dünya’da bu kez meslektaş olarak buluştuk. Orada 6 ay kadar çok uyumlu şekilde çalıştık. Zamanla farklı yayın organlarında ama dostluğumuz hiç kesintiye uğramadan görev yaptık.

Esen, en son Posta Gazetesi’nde sayfa editörü iken kararını verdi:

- Artık emekli oluyorum…

Derken 2010 yılı başlarında artık başarılı bir iş insanı, sanayici olan Yıldırım Ulkat’la Arif Esen birlikte aradı:

- Sanayici adlı bir dergi çıkarıyoruz. Yazılarınla desteğini bekliyoruz.

Yıldırım Ulkat, derginin çıkışında öncü olmuş Arif Esen de Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenmişti. Esen, son birkaç yıla kadar her ay, sonrasında iki ayda bir mesaj yazardı:

- Yeni sayı için yazını bekliyoruz…

Kasım-Aralık sayısı için yazı uyarısını da birkaç gün önce geçmişti:

- Yazını 30 Ekim’e kadar bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılı sayısı olacak. Yazının içeriğini ona göre belirle.

Yazıyı henüz yazamadım Arif baba… “30 Ekim’e daha zaman var” diye düşündüm… Nereden bilebilirdim aramızdan böyle zamansız ayrılacağını…

Arif babaya Allah’tan rahmet diliyorum.

Mekânı cennet olsun…