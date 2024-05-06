Not artırım serisi S&P ile devam ediyor

Beklentilere göre zayıf ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası dünya borsalarında iyimser bir hava hakim. Teknoloji hisselerinin öncülüğündeki yükselişte Apple’ın güçlü ilk çeyrek verileri ve 110 milyar dolarlık hisse geri alımı açıklaması da etkili oldu.

Tarım dışı istihdam verisi emek piyasasının soğumaya başladığını teyit ediyor. İstihdam 175 bin yeni iş ile 240 bin civarındaki tahminlerin altında ve Ekim 2023’ten beri en zayıf veri. Daha önemli olan ücret artışı yüzde 3,9 ile Mayıs 2021 sonrası en zayıf değer.

Veri sonrası eylül ayı faiz indirim beklentisi yüzde 67’yi geçerken, 10 yıllık ABD devlet tahvilleri değer kazanarak yüzde 4,51’e geriledi. 10 yıllık tahviller haftalık olarak 17 baz puan gerileme ile aralık ayından beri en güçlü performansını gösteriyor.

Güçlü küresel risk iştahını ve Türkiye varlıklarına yönelik yabancı yatırımcı ilgisini arkasına alan Borsa İstanbul yeni zirveler ile yükselişine devam ediyor. Beklentilerin altında gelen enflasyon, güçlenen lira ile 10 bin direncini geçen Borsa İstanbul’un orta vadeli hedefi 13 bin- 14 bin bandına yükselmek.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışları bu hedefe ulaşılmasında önemli rol oynayacak. Bu konuda son eylem S&P’nin uzun dönemli kredi notunu “B”’den “B+”ya yükseltmesi ve kredi görünümünü “pozitif” olarak koruması oldu.

S&P açıklamasında program uygulanmaya devam ederse gelecek iki yıl içinde cari açığın daralacağı, enflasyonun gerileyeceği, dolarizasyonun azalacağı ve kredi notunun yükseltilebileceği tespitinde bulundu.

Bundan sonraki kredi değişikliğinin 19 Temmuzda Moody’s tarafından yapılmasını bekliyoruz. Fitch ve S&P’nin not artışları sonrasında Moody’s ile aralarındaki fark iki kademeye çıktı. Türkiye Fitch ve S&P’ye göre yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında. Moody’s’e göre 6 kademe altında. Moddy’s’in temmuz ayında Türkiye’nin “B3” olan kredi notunu “B2” olarak güncellemesini ve “Durağan” olan görünümü “Pozitif”e çekeceğini öngörüyoruz.

Kredi derecelendirme kuruluşları genelde not artırımlarında piyasanın gerisinden gelir. Hatta, karar açıklandıktan sonra kar satışı ihtimali yüksektir. Ama S&P pozitif bir açıklama yapmış. Borsa İstanbul’da pozitif hava devam edebilir. Orta vadeli görüşümüzde farklılık yok. Kredi notunun artmaya devam etmesini ve Borsa İstanbul’un yeni zirveler yapmasını bekliyoruz.