Ömer Asım Aksoy: Türkçe’de derin iz bırakan bir dilbilimci…

Ömer Asım Aksoy: Türkçe’nin yanlışlardan arındırılması ve yöresel ağızların geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan isim…

Ömer Asım Aksoy, 1898’de Gaziantep’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu kentte tamamladıktan sonra, Gaziantep Lisesi’ni bitirip memuriyete başladı. Antep’te Posta ve Telgraf memurluğu yaparken, Ticaret lisesinde Türkçe dersi verdi. 1920’de tıp fakültesine başladı ama Antep’in işgali sonrası okulu bırakarak ünlü Antep Direnişi’ne katıldı.

Milli mücadele sonrasında Gaziantep Lisesi, Amerikan Koleji ve Dar-ül Hilafe Medresesi‘nde Türkçe ve matematik öğretmenliği yaptı. Muallim Cemiyeti’nde başkanlık, Halk Dili gazetesinde başyazarlık ve Türk Ocağı’nda yazmanlık görevlerini yürüttü.

Memleketlisi Beşire Hanım ile evlendiği yıl Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Üç yıl savcı olarak görev yaptı. 1931’de Antep’te avukatlığa başladı. Halk Evi Başkanlığı’nı üstlendi. CHP il başkanlığı görevlerinde bulundu.

1935 yılında milletvetkili olarak seçilince Ankara’ya taşındı. 1941 yılında Türk Dil Kurumu üyesi oldu. Halk ağızları üzerinde çalışmalara yöneldi. Milletvekilliği görevi sonrasında kendisini tümüyle TDK çalışmalarına verdi .

Halk Ağızları Derleme Sözlüğü’nü 12 cilt ve Tarama Sözlüğü’nü 8 cilt olarak hazırlayıp yayımladı. Bu çalışmaları sırasında dil devrimi üzerine makaleler yazarak bu işin adeta misyoneri oldu.

1976 yılında TDK’dan emekli oldu ve memleketi Gaziantep’e döndü. Çalışmalarına devam etti ve 3 ciltlik Gaziantep Atasözleri ve Deyimler Sözlüğünü yayımladı.

TDK ‘nın yayımladığı İmla Kılavuzu ve Türkçe Sözlüğü inceleyerek tek tek hataları üzerine düzeltmeler yaptı ve bunları kamuoyu ile paylaştı.

Aksoy’un başarıları, Dil Derneği ve Edebiyatçılar Derneği tarafından ‘’Onur Üyesi’’ olarak taçlandırıldı. Ömer Asım Aksoy,1993’te 95 yaşında vefat etti.

60’a yakın eser yazan, dilimize, dil özleşme çalışmalarına ve yerel ağızların ortaya çıkarılmasında önemli katkıları olan Ömer Asım Aksoy’u saygıyla anıyorum.

Günün sözü:

İzmir’de başlayan ‘’İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi‘’ açılışında ‘’Yaşanan kader değil, siyasal tercihlerin sonucudur‘’ sözleri, gündeme damgasını vurdu.