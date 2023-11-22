Ortamdan faydalanamıyoruz

Dünya piyasalarında risk iştahı yükseliyor. Büyük merkez bankalarının 2024’te faiz indirimlerine başlayacakları spekülasyonu yapılıyor. Fed’in ilk faiz indirimin yüzde 70 olasılıkla mayısta olacağı fiyatlanıyor.

Çok riskli finansal varlıkların fiyatları artıyor. Amerikan Doları genel olarak baskı altında. Dolara karşı değer kaybeden ender para birimlerinden birisi Türk Lirası’dır (TL). Türkiye’de enflasyon yükselişine devam ettiği için, ‘‘TL’de enflasyon kadar düşüş’’ hikâyesi dillendiriliyor. Dolar ve altın yatırımcıları memnun gözüküyorlar. Aracı kurumlar, borsa endeksinde önümüzdeki bir yılda yüzde 45-50 civarında yükseliş öngörüyorlar. TL mevduat faizi de bunu kazandırıyor. Bu oranlara göre, özünde uzun vadeli bir yatırım aracı olan hisse senetlerinde kısa vadeli risk alınır mı? Kritik soru bu.

Hisse senetleri için dönüp dolaşıp yabancı yatırımcıların durumuna geliyoruz. Önümüzdeki dönemde gelişen ülkelerin finansal varlıklarına ilgi sürecektir. Seçime dört ay kaldı. Siyasette tansiyon çok yükselecek. Politik gelişmeler nedeniyle, yabancı yatırımcı uzak durabilir.