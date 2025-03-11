‘Otomotiv mühendisliği’ için yola çıktı, Turkcell’e 30 bin baz bataryası yaptı

Turkcell’in davetiyle gittiğim Dünya GSM Birliği’nin (GSMA) düzenlediği “MWC 2025 Barcelona” fuarında İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) önderlik ettiği Türkiye standında Celal Toprak’la birlikte dolaşırken bir Türk katılımcı kendini tanıttı:

- Ben Mustafa Gürcan. Ottomotivetech’in Genel Müdür Yardımcısıyım. Bizim standa da uğrar mısınız?

Bir-iki saat sonra Ottomotivetech standında Mustafa Gürcan’dan şirketin öyküsünü dinlemeye başladık:

- TEMSA ve Otokar’da otomotiv mühendisi olarak görev yapan bir grup Ottomotivetech’i kurmak üzere yola çıktı. Ekibin çoğu TEMSA kökenliydi.

Şirketin kuruluşuna önderlik eden Emrah Yirik’in kurucu ortak olarak yanına United Group’u aldığını belirtti:

- Şirket başlangıçta otomotiv mühendisliği için kolları sıvadı. Şirkette görevli olan ekibin TEMSA kökenli olanları daha çok batarya tarafında öne çıkmıştı. Oradan oluşan bilinirlik vesilesiyle Ottomotivetech’e batarya talepleri geldi.

Stanttaki baz istasyonlarında kullanılan bataryayı işaret etti:

- Emrah Bey, gelen batarya taleplerini dikkate alarak o alana yönelme konusunda adım attı. GSM operatörlerinin baz istasyonları için ürettiğimiz bataryalardan Turkcell’e 30 bin adet sattık. Turkcell, 2025 yılı için de 20 bin adet sipariş verdi.

Ürettikleri bataryanın baz istasyonlarında yarattığı farkı anlattı:

- Baz istasyonlarında normal akü kullanılıyordu. Elektrik kesintilerinde akü devreye giriyor. Ancak, o akülerin ömrü 2-3 yılı geçmiyor. Bizim bataryaların ömrü 8-10 yılı buluyor. O nedenle Turkcell, baz istasyonlarındaki aküleri bizim bataryalarla değiştiriyor.

Bataryaların hücrelerini Çin’den ithal ettiklerini bildirdi:

- Müşteri talebine göre dizilim yapıyoruz. Yazılımını da biz hazırlıyoruz. Baz istasyonları için ürettiğimiz bir batarya, 4 normal aküye bedel oluyor.

Otomotiv sektörüne dönük üretim için görüşmeler yaptıklarını kaydetti:

- Isuzu’ya numune hazırladık. Karsan’la görüşüyoruz.

Savunma sanayi ile de dirsek temasında olduklarını paylaştı:

- Roketsan’la da bir proje üzerinde çalışıyoruz.

Bilişim Vadisi’nde 20 kişilik Ar-Ge ekibinin çalıştığını vurguladı:

- Üretim yerimiz Kocaeli Kartepe’de. Toplam 75-80 kişilik kadromuz var.

Standın bir başka köşesine dikkat çekti:

- Ev tipi batarya da üretiyoruz. Bu bataryalar daha dekoratif. Evin bir köşesine yerleştirip elektrik depolayabiliyorsunuz. Elektrik kesintisi durumunda depoladığınız elektriği kullanıyorsunuz. Bataryanın boyutları ihtiyaca göre belirleniyor.

Mustafa Gürcan, batarya ihracatına da yavaş yavaş başladıklarının altını çizdi:

- İlk ihracatımızı Avustralya’ya gerçekleştirdik.

TEMSA’da edinilen batarya tecrübesi, Ottomotivetech’in 4 yılda kendine önemli bir kapı açmasını sağladı…

Türkiye’de otomotiv sektörüne batarya üretimi için Çin’den, Kore’den yatırımcı gelirken, Ottomotivetech’in ilk ihracatını Avustralya’ya yapması da dikkati çekti…

Böyle zor bir dönem hayatımda görmedim

E-MAK asfalt plentinin üreticisi Simge Group Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer’in Başkanlığını yürüttüğü Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) geçen Cuma akşamı gerçekleşen iftar buluşması, dertleşme toplantısına dönüştü. Gencer’in sunumu sonrasında söz alan yönetim kurulu üyeleri, birlik üyeleri yaşadıkları sıkıntıyı anlattı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı olan MİB Başkanvekili Ender Yılmaz, mevcut ekonomi politikalarının en çok zorladığı 3 kesimi sıraladı:

Çalışanlar

Emekliler

Sanayiciler

Reel sektörün durumunu şöyle dile getirdi:

- Reel sektör gerçekten çok zor durumda. Ben bunca yıllık iş hayatımda hiç böyle bir dönem görmedim. Hepimiz zorlanıyoruz.

Sıkıntılı dönemin 2026’nın sonuna kadar süreceğini belirtti:

- Kur artışı enflasyonun epey altında gerçekleşiyor. Aile olarak redüktör üretiminin yanı sıra döküm sektöründe de faaliyet gösteriyoruz. Döküm sektöründe yüzde 19 olan işçilik maliyeti yüzde 38’e kadar çıktı.

Durmazlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, mikrofonu alınca önce babası Ali Durmaz’ı andı:

- Babam kendisine söz verildiğinde, “Gençler, ben konuşmayı değil çalışmayı biliyorum” derdi. Biz de öyleyiz.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olan Hüseyin Durmaz, mesajını tek cümleyle verdi:

- Kurlar enflasyonla birlikte yürüsün, o bize yeter.

Sanayi ve Teknoloji önceki Bakan Yardımcılarından Hasan Büyükdede, mevcut durumu şöyle özetledi:

- Mevcut ekonomik durumun yarattığı pazar daralması nedeniyle sıkıntı çekiyoruz. İşçilik maliyeti sanayiciyi zorluyor. Dünyadaki yerimiz de daralıyor.

Bu kadar liberalizm bizim için fazla

TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) iftarında 58 yıldır iş hayatında olduğunu belirtip, Çin’in yarattığı sıkıntıyı ortaya koydu:

- Çin, kendi şirketlerine, ürünlerine muazzam sübvansiyon uyguluyor. Çinli şirketler, bizim maliyet fiyatımıza Türkiye’de ürün pazarlıyor.

Çin tehlikesinin sürekli büyüdüğünü vurguladı:

- Çin, ticarette bugün yüzde 10 tehlikeli ise 5 yıl sonra tehlike oranı yüzde 80’e çıkacak.

Türkiye’nin yerli üreticiyi koruması gerektiğini kaydetti:

- Bu kadar liberalizm bize gerçekten çok fazla…

Yılmaz Redüktör’ün ortağı Şinasi Yılmaz, üretmeyi sevdiklerini belirtti:

- Ama politikaların da bu sevgiyi desteklemesi lazım. Tamam, korkarak bir yere varılmaz. Ancak, siyasetin de bizim önümüzü açması lazım.

İğrek Makine Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek de duygularını şöyle paylaştı:

- Ben 50 yıldır iş hayatındayım. Benim rüyam Türkiye’nin bölgesinin “teknoloji ağabeyi” olmasıydı. Yaşadığımız sıkıntılara rağmen ben bu hayalimden, rüyamdan vazgeçmiş değilim.

Asfalt kırma makinesi yaptık

Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gencer, başkanı olduğu Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) iftarında cep telefonundan bir makine görüntüsü gösterdi:

- Babam Nezir Gencer’in kurduğu E-Mak ve Simge Group, uzun yıllardır Türkiye’ye ve dünyaya asfalt plenti üretiyor. Şimdi üretimde bir adım daha attık. Asfalt kırma makinası ürettik. Şimdilik prototip ama ticarileşmiş üretime çok yakınız.

Nisan ayında Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşecek Bauma Fuarı’na işaret etti:

- Asfalt kırma makinamızın prototipini bu yılki Bauma Fuarı’nda sergileyeceğiz.