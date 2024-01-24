Peker Holding’ten bu yıl için yeni halka arz planı

Peker Holding, gayrimenkul, turizm, maden, sigorta, teknoloji ve havacılık sektörlerindeki faaliyetlerini Peker Yatırım Holding AŞ çatısı altında toplayarak, bu yıl içinde yeni bir halka arz gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Peker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Peker, Türkiye’nin global gayrimenkul geliştiricisi olduklarını söyleyerek, bu yıl hedeflerinin hem yeni projeler geliştirmek hem var olan projeleri tamamlamak hem de halka arzda yeni bir adım atmak olduğunu anlattı.

Bir grup gazeteci ile 2024 yatırım planlarını paylaşmak için İstanbul’da buluşan Hasan Peker, halihazırda Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’nin (GYO) Borsa İstanbul’da işlem gördüğünü anımsatarak, SPK ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını; gayrimenkul, turizm, maden, sigorta, teknoloji ve havacılık alanlarındaki faaliyetlerini Peker Yatırım Holding AŞ çatısı altında toplayıp, bu yıl için yeni bir halka arz rotası çizdiklerini açıkladı.

“Peker Yatırım Holding AŞ’nin içine, gayrimenkul projelerimizin olduğu GYO, turizm, maden, sigorta, teknoloji ve havacılık faaliyetlerimizi koyarak bu yıl içinde halka arz edeceğiz” diyen Peker, Türkiye’de GYO statüsünde olmak için yurt içi-yurt dışı yatırımlar konusunda belli oranların zorunlu olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: “Dolayısıyla Türkiye’de de her zaman arayış içindeyiz. Burada proje yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar Türkiye, Almanya, İngiltere, İspanya, Slovenya olmak üzere toplam 5 ülkede 58 proje tamamladık. 13 projemiz de devam ediyor. Bu 13 projenin toplam değeri 633 milyon Euro. Bu projelere sadece 2023’te 152 milyon 750 bin Euro harcadık.”

Düsseldorf’ta laboratuvar inşa etti, Alman bilimine sunuyor

Peker Holding’in projeleri sadece konutla da sınırlı kalmadı. “Ar- Ge merkezleri için Almanya’nın Düsseldorf şehrinde laboratuvar inşası yapıyoruz” açıklamasını yapan Peker, “Şu anda Düsseldorf Belediyesi kendi internet sayfasında yatırım imkanlarını anlatırken bu laboratuvarı da tüm dünyaya tanıtıyor” diye konuştu.

Peker ayrıca, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapacaklarını ancak yerin henüz belli olmadığını kaydetti.

Afrika’da Kamerun’da Anayasa Mahkemesi inşa ediyor

Geçen yıl başlayan ve devam eden projelere ek olarak proje geliştirme aşamasında sona gelinen ve yapım ruhsatı alınmak üzere olan Nordstern ve Erft Loft projesine bu yıl başlayacaklarını kaydeden Peker, “Nordstern’in yatırım tutarı yaklaşık 200 milyon Euro, Erft Loft projesinin yatırım bütçesi ise yaklaşık 23 milyon Euro” diyerek, “Afrika’da da önemli bir projeye imza atıyoruz. Kamerun Anayasa Mahkemesi Merkez Binası inşaatına bu yılın son çeyreğinde başlayacağız. Ana müteahhidi olacağımız projenin yatırım tutarı 85 milyon Euro olacak” açıklamasında bulundu.

"YARINA KALIR” SÖZÜNÜ İSPANYA’NIN BODRUM’U MARBELLA’DA TERSİNE ÇEVİRDİ

Pandemi sonrasında mikroklima özelliği ile öne çıkan İspanya’daki Marbella’ya gittiğini anlatan Hasan Peker, şunları kaydetti: “Arkasında dağlar var, önündeki okyanustan çok güzel rüzgar alıyor. Yazın 40 derece de olsa yanmıyorsunuz. Gittiğimiz her yerde iş yaptığımız gibi Marbella’da da projeler geliştirdim. 17 projemiz bitti, hali hazırda devam eden 4 projemiz daha var. Marbella’da Almanlar, Ruslar, Polonyalılar, İngilizler yaşıyor, Avrupa’nın Bodrum’u gibi. Önemli merkezlere uçakla 2 saat mesafede. Özellikle online çalışan ve seyahat eden üst düzey artık böyle bölgelerde yaşamayı tercih etmiş. Yaz sezonu da çok uzun. İspanyollar biraz yavaş çalışıyor. İlk öğrendiğim kelime ‘mañana’ yani ‘yarın’ oldu. Saat 11.00’de açılan noter, iki saat sonra kapanıyor. Tüm bunlara rağmen 8 ayda kendini döndürecek bir projeye imza attık. İki arsa almıştık, projelerini tamamlayarak ruhsat başvurusu yaptık. Yeni bir teknolojiyle modüler evler yapan Kanadalı bir şirketle anlaştık. Şu anda üretim devam ediyor. 15 Şubat’ta ruhsatımızı aldıktan sonra evlerin kurulumuna başlayacağız. Bu yıl 11 modüler villayı tamamlayıp teslim etmiş oluruz.”

PEK AUTOMOTIVE, SLOVENYA’DA İNSANSIZ TARIM ARACI GELİŞTİRDİ

Peker Holding’in şirketlerinden Pek Automotive, Slovenya’da devrim niteliğinde insansız elektrikle çalışan yapay zekâ tabanlı bir tarım aracı geliştirdi. Hasan Peker, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Devrim niteliğinde bir tarım robotu geliştirdik. 2008’den beri yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarımız meyvelerini verdi ve 14 patent aldık. Sürdürülebilir verimliliği sağlamak için yapay zekâyı kullandık ve elektrikli tarım robotları ürettik. Bu robotumuz, şu anda kullanılan traktörlere göre 40 kat daha düşük enerjiyle çalışıyor. Bir başka deyişle, bir traktörün 40 bin Euro yakıt kullanarak yaptığı işleri sadece 1.000 Euro’luk bir enerji kullanarak yerine getiriyor üstelik bunu da insansız yapıyor. Ayrıca her türlü arazi koşulunda hareket edebiliyor. Bir başka avantajı da bu muazzam ileri teknoloji ürününün satış fiyatı, kullanılmakta olan traktörlerden daha da ucuz olacak. Slovenya ve İtalya’da 2 yıldır arazide denemeler yapıldı ve büyük bir başarı elde edildi. Seri üretim için son teknolojiyle donatılmış olan fabrikamızın inşaatını tamamladık. İlk aşamada 100 kişinin çalışacağı fabrikamızda üretime başlamaya hazırız. Yıllık kapasitemiz 1.500 adet olacak. Bu yıl Slopehelper ve AgileHelper ürünlerini piyasaya sunacağız. Avrupa’da mevsimlik işçi bulmak hem çok zor hem oldukça maliyetli. Bu nedenle önemli bir alternatif yaratmış oluyoruz.”

Peker, “En çok heyecan duyduğumuz konulardan biri bu teknolojinin tarım dışında başka sektörlerde uyarlamalarını yapma esnekliğine sahip olmamız. Hedefimiz Türkiye başta olmak üzere, bu robotu üretecek fabrikalarımızı tüm dünyaya yaymak. Bu üstün teknolojiyi tüm dünyaya ulaştırma kararlığındayız” dedi.