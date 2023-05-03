Perakendede önümüzdeki 5 yılı etkileyecek küresel trendler

Dijitalleşme ve onun oluşturduğu yeni ortam belki yaşamın içinde en çok perakendeyi etkiledi. Değişim ve dönüşüm o kadar hızlı ki, önümüzdeki 5 yılda olabilecekleri hayal etmek de bile bazen zorlanıyoruz. Perakendenin dinamiklerindeki kökten değişim başarıda giderek daha büyük etken oluyor. Bu nedenle dönüşüme uyum sağlayanlar, tahminlerini iyi yapan ve cesur olanlar ise dijital gelecekte kazananlar olacak. Size başta Google olmak üzere bazı araştırmalardan derlediğim, perakende de beklenen küresel trendleri bu hafta aktarmak istiyorum.

Ortam deneyimi oldu

Baktığınızda değişim dinamiklerini takip edenlerin ortak görüşü, alışverişin, bir ortam deneyimi haline geldiği. Genel tespitleri şöyle derlemek mümkün. Günümüzün tüketicileri dijital, fiziksel, sanal ve sosyal platformlarda gezinirken tarama, araştırma ve satın alma arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapıyor. Bu çok kanallı alışveriş davranışı, insanların belirli bir kanalda belirli bir öğeyi belirli bir süre içinde aradığı ayrı bir görevden ambiyans deneyimine geçtikçe gelişmeye devam edecek. İnsanlar sosyal ağlarda gezinirken, video akışlarını izlerken ve video oyunları oynarken yeni ürünler ve hizmetler keşfedecekler. Bu, ticaretin bir sonraki aşamasını insanların hangi kanalla etkileşim kuracaklarını seçmesinden çok, perakendecilerin tüketicilere ve onların zamanlarını geçirdikleri yerlere -talep, keşif, seçim ve tüketimin gerçekleştiği yerlerene kadar yakınlaşabilecekleri farklılığı yaratacak.

Tüm tüketiciler arasında gençlerin dijital medyayı kullanarak alışveriş yapma olasılıkları, 2 ila 3 kat daha fazla… Bu demektir ki genç tüketiciyi yakalamanın neredeyse tek yolu yakıda dijital kanallar olacak.

Perakendeciler ne yapmalı?

Biraz önce farkı perakendecilerin kanalları nasıl kullandığının belirleyeceğini söyledik.

O halde perakendeciler, ticaret ve içerik arasındaki çizgiler daha da bulanıklaştığında nasıl görünmek istediklerini düşünmeli ve planlamalı. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile desteklenen deneyimler ve alışverişe uygun videolar, tüketicilerin teknoloji destekli alışveriş deneyimlerine yönelik iştahı arttıkça daha da öne çıkacak. Genç tüketiciler zaten bunu şunu zaten benimsediler: Onların, sosyal medya, sanal deneme ve çevrimiçi canlı yayın gibi gelişmekte olan medyayı kullanarak alışveriş yapma olasılıkları daha fazla. Doğru müşteri ve doğru mesaj hareketli bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu noktada, şimdilik mesafeyle yaklaşılsa da, görünün gelişim içinde aslında pazarlamacılar, çevik kalmak ve kanal temas noktalarında ve içerik iyileştirmede devam eden değişikliklere hızla uyum sağlamak için yapay zekaya daha fazla güvenmek zorunda kalacaklar.

Sadakat azalıyor, ortaklıklar artıyor

Aslında marka sadakati azaldıkça, ortaklıkların değeri artıyor. Müşteriler, kişisel değerleri ve ihtiyaçları ile daha uyumlu şirketleri ve ürünleri seçtikçe, marka sadakati arka planda kalacak. Gerçekten de, alışveriş yapanların %73’ü markaların benzersiz ihtiyaç ve beklentilerini anlamasını beklerken, kişiselleştirme konusundaki tüketici beklentileri artıyor.

Müşterileri elde tutmada daha iyi şanslar isteyen perakendeciler ve markalar, müşteriye sunduklarını ortaklıklar ve iş birlikleri yoluyla yenilemeleri gerekiyor. Aslında, bir dizi aracı, perakende ortamında zaten önemli oyuncular haline geliyor. Buna Latin Amerika’daki Rappi veya Güneydoğu Asya’daki Grab gibi farklı müşteri ihtiyaçlarını tek bir yerde merkezileştiren süper uygulamalar, Aff irm veya Klarna gibi şimdi satın al sonra öde finansal sağlayıcılar, sadakat toplayıcılar, gibi sosyal medya uygulamaları ve mil tamamlama sağlayıcıları en güzel örnekler.

Daha fazla değer ve daha az risk

Yıllar süren makroekonomik ve jeopolitik belirsizliğin ardından, alışveriş yapanlar değer konusunda daha bilinçli hale geldi. Sonuç olarak, insanlar bir perakendecinin genel marka değeri teklifine daha az para harcamaktan daha fazla önem veriyor. Aslında, son Google araştırmaları, belirli bir satıcıdan satın almanın hızlı teslimat ve ücretsiz iade gibi faydalarını iletmenin, aşağı yukarı bir ürün indirimiyle aynı güce sahip olabileceğini gösteriyor.

Daha yüksek tüketici beklentileri, kişisel veriler üzerinde daha fazla inceleme yapılmasıyla birlikte gelir. Kantar’ın Global Monitor’üne göre, küresel tüketicilerin %79’u internette veri koruma ve mahremiyet konusunda endişe duyduklarını ve %72’si kişisel verilerini kötüye kullanan kişiler veya şirketler nedeniyle çok veya bir şekilde risk altında olduklarına inanıyor.

GEN Z, YENİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ

Z Kuşağı, toplam küresel nüfusun yaklaşık %30’unu oluşturuyor ve 2025 yılına kadar iş gücünün yaklaşık %27’sini oluşturacakları tahmin ediliyor. Ayrıca, tamamen dijital bir dünyada büyümüş ve herhangi birinden daha fazla çevrimiçi zaman geçiren ilk nesil ve harcama güçleri de giderek artıyor. Perakendecilerin, çevrimiçi olarak güvenilir kaynaklardan nasıl girdi aradıkları gibi, Gen Z’nin belirli alışkanlıklarına ve tercihlerine hitap etmesi gerekir. Örneğin, küresel tüketicilerin %46’sı, etkileyicilerin canlı alışveriş deneyimlerine ev sahipliği yaptığı canlı yayın ticareti aracılığıyla çevrimiçi olarak ürün satın aldı. Z Kuşağı, harcamalarının %42’sinin hâlâ fiziksel mağazalar aracılığıyla gerçekleştiğini söylüyor; bu, Y kuşağına kıyasla (harcamaların %38’i). Sonuç olarak, perakendecilerin deneyimi geliştirmek için mağaza içi dijitalden yararlanarak, alışveriş yapılabilir videolar gibi yeni nesil teknolojileri test ederek ve gerçek müşteri geri bildirimi alarak daha sorunsuz çok kanallı alışveriş deneyimleri oluşturması gerekecek.