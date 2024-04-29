Piyasalar bardağın dolu tarafını görüyor

Alphabet ve Microsoft’un güçlü karları ile moral bulan dünya borsalarında iyimser bir hava ile haftaya başlıyoruz. ABD ile başlayan alış dalgasına Avrupa ve Asya’daki teknoloji şirketleri de katılıyor. Tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Banka, enerji, gıda, havacılık, otomotiv sektörleri negatif ayrışıyor. Ancak bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz.

Beklentilere paralel gelen PCE fiyat ve harcama verileri Fed’in faiz indirmek için aceleci olmayacağı görüşünü destekliyor. Piyasa oyuncuları faiz indirim beklentisini ötelemeye devam ediyor. Fed vadelileri, yılın son çeyreğinde ve ilkbaharda olmak üzere 2 * 25 baz puan faiz indirimi beklemeye başladı. Dolar güçlenmeye devam ediyor.

Devam eden jeopolitik risklere ve ertelenen Fed indirim döngüsüne rağmen, Türkiye varlıkları değer kazanmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın öngörülenden daha sıkı para politikası, maliye politikasında sıkılaşma sinyalleri ve Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklaması Türkiye varlıklarının dünyadan pozitif ayrışmasını destekliyor.

Borsa İstanbul yukarı yönlü dalgalı hareketini sürdürüyor. Endeks bankalar ve az sayıda büyük şirket öncülüğünde 300 dolar direncini koşar adım geçti. Türk lirasının değer kazanmasının da etkisiyle bir sonraki hedef olan 305 dolar direncinin hemen altında kapandı. Ancak halka arz hisseleri ve küçük şirketler yükselişte geride kalıyor.

Türkiye varlıkları ile ilgili olumlu görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Türk lirası varlıkların mali sistem içindeki payının artması ile birlikte önümüzdeki aylarda mali piyasalarda kredi, swap benzeri kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını, uluslararası sermaye girişinin hızlanmasını, kredi notumuzun artmasını ve Türkiye varlıklarının değer kazanmasını bekliyoruz.