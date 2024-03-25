Piyasalar güvercin Fed, şahin TCMB ikilisini sevdi

Gelişmiş ülke borsalarında Fed sonrası iyimser hava devam ediyor. ABD endeksleri bankalar ve yarı iletkenler öncülüğünde yeni zirveler yapıyor.

Pozitif kar ve tahmin sürprizi yapan Micron ve halka arz sonrası yüzde 40’a yakın yükselen Reddit haftanın yıldızları.

Fed’in faiz indirim sinyali sonrası ABD hisselerinde yükselişin eskisine göre daha genele yayıldığını görüyoruz. Geçen sene yükselişe yüzde 60 katkı yapan muhteşem yedinin katkısı yüzde 40’a gerilemiş durumda. Teknoloji devleri Apple ve Tesla yükselişte negatif ayrışıyor. Küçük hisseler ağırlıklı Russel 2000 yükselişe sınırlı katılıyor.

Türkiye varlıkları dünyadan bağımsız yükselişine devam ediyor. Ekonominin normale dönmesi ve enflasyonla mücadele Türkiye’nin risk priminin düşmesini ve varlık fiyatlarının yukarı yönlü fiyatlanmasını sağlıyor.

Merkez Bankası’nın yerel seçimler öncesi politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 50’ye çekmesini ve gerektiğinde fonlama maliyetini yüzde 53’e kadar yükseltecek altyapıyı hazırlamasını piyasalar sevdi. Karar sonrası döviz kuru ve CDS gerilerken, uzun vadeli tahvillerde değer artışı görüldü. Alınan karar Türk lirası varlıkları, orta uzun vadeli eurobondları ve hisse senedini öne çıkaran piyasa görüşümüz ile uyumlu.

Borsa İstanbul Merkez Bankası’nın sürpriz faiz artışı sonrası sert yükseldi. Yabancı yatırımcının sevdiği banka, havacılık, holding, telekom hisseleri yükselişte öncü konumda.

Ancak tüm gemileri yüzdüren bir akıntı söz konusu değil. Beyaz eşya, demir-çelik, GYO, otomotiv gibi faize duyarlı hisseler yükselişte geride kalıyor.

Aslında yüksek faiz artışı ekonomiyi yavaşlatan, kar marjlarını aşağı çeken acı bir ilaç. Ama piyasalar enflasyonu kontrol altına alınması ve ekonominin normalleşmesi için bu bedeli ödemeye hazır gözüküyor. Umarız ekonomi yönetiminin kararlılığı, politikacının desteği kalıcı olur; tekrar başa dönmeyiz.

TKYB’nden tarım ve gıda sektörlerine 50 milyon dolarlık kredi imkânı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB), uluslararası kalkınma bankası OPEC Fund ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerini desteklemek amacıyla 50 milyon dolar tutarında bir finansman projesine imza attı. Kredi, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremden etkilenen 11 ili önceliklendirerek, Türkiye’de tarım ve gıda üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılıyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “OPEC Fund ile imzaladığımız bu anlaşma hem Bankamız için hem de yıllar sonra Türkiye için bir ilk olması sebebiyle büyük bir önem taşırken, Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerinde sürdürülebilir gelişim sürecini destekleme misyonumuzu daha da pekiştiriyor. OPEC Fund ile kurduğumuz bu anlamlı iş birliğini sadece finansal bir destek olarak değil, ülkemizin tarımsal kapasitesini ve gıda üretimini artırma yolunda atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz. Bu vesileyle, depremden etkilenen bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerin hızla toparlanmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. OPEC Fund Başkanı Dr. Abdulhamid Alkhalifa Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.