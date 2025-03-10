Piyasalar ticaret savaşında faturayı ABD’ye kesiyor

Başkan Trump’ın duvara astığı tüfeği ateşleyeceğinin anlaşılması üzerine ABD hisseleri Dünyadan negatif ayrışıyor. Sene başından beri bakıldığında, MSCI ABD endeksi %2 gerilerken, MSCI ABD-Hariç-Tüm-Ülkeler endeksi %8 değer kazanıyor.

Uluslararası yatırım bankaları ABD ekonomisi için büyüme tahminini aşağı, enflasyon beklentisini yukarı çekmeye başladı. Goldman Sachs gümrük vergilerinde artış nedeniyle PCE enflasyonunun 0,9 puan artacağını ve sene sonunda %3,0’e yaklaşacağını tahmin ediyor. 2025 büyüme tahminini ise %2,2’den %1,7’ye çekiyor.

Faiz indirim beklentilerinde henüz bir bozulma yok. Piyasalar Haziran, Eylül, Aralık toplantılarında 25 baz puan indirim beklemeye devam ediyor. Ama orta uzun vadeli ABD tahvilleri son iki haftada sene başından beri kazancının yaklaşık üçte birini geri verdi.

ABD dünyadan negatif ayrışırken, Avrupa ve Çin son yılların en iyi dönemini yaşıyor. Genişleyici maliye politikaları ve savunma harcamalarında artış ile Avrupa’nın büyüme beklentisi yükselirken, MSCI-Avro-Bölgesi endeksi Mart ayında %5, sene başından beri %17 artış ile rekor getiri sağladı. Banka, savunma, havacılık hisseleri sene başından beri %30’un üzerinde yükselişle endeksleri yukarı taşıyor.

Piyasaların gündeminde ABD enflasyonu olacak

Benzer şekilde Çin hisseleri altın çağını yaşıyor. Alibaba ve DeepSeek’in yapay zeka konusunda gösterdiği başarı ve genişleyici politikalar vaadi sayesinde MSCI Çin sene başından beri %20 getiri ile en çok kazandıran gelişmekte olan ülke endeksi.

Avrupa’nın toparlanmasını ve enflasyondaki düşüşü arkasına alan MSCI Türkiye Mart ayında %10 getiri ile en çok kazandıran endeks oldu. Banka, beyaz eşya, demir-çelik, havacılık, otomotiv en çok kazandıran sektörler.

Önümüzdeki hafta piyasaların gündeminde Şubat ayı ABD enflasyonu olacak. Beklenti manşet ve çekirdek enflasyonun %0,3 civarında gelmesi. Ancak ISM ve PMI verisi önümüzdeki aylarda dezenflasyon eğiliminin bozulacağına işaret ediyor.