Piyasaların enflasyonla sınavı

Beklentilerden yüksek üretici fiyatları enflasyonu sonrası ABD tahvil ve hisse senedi piyasaları satıcılı bir seyir izliyor. San Francisco Fed başkanı Daly’nin 2024 yılında “3 faiz indirimi makul bir baz senaryo” açıklaması risk iştahının bozulmasında etkili oldu.

Yüksek enflasyon verisi sonrası Fed vadelileri mayıs ayında faiz indirimi ihtimalini rafa kaldırırken sene sonuna kadar 4 faiz indirimi beklentisini koruyor.

Tahvil piyasasında satış kısa bir mola sonrası devam ediyor. Verim eğrisinde 2 ve 10 yıl vadeli tahvil faizlerinde 5-6 baz puan artış görülüyor. 10 yıllık ve 30 yıllık ABD tahvilleri sene başından beri yüzde 2,9 ve yüzde 5,6 değer kaybetti.

Güçlü ekonomi, beklentileri yenen karlarla yükselen hisse senedi piyasası yüksek faizler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle geriliyor. Uzmanlar 2024 yılı için yaptıkları tahminleri yukarı yönlü güncellemeye başladılar. Ama şirketler 4. çeyrek sonuçları sonrası yaptıkları açıklamalarda Kızıl Deniz saldırıları mal temininde karşılaşılan zorlukları vurguluyor.

Borsa İstanbul dünyadan neredeyse bağımsız yükselişine devam ediyor. Dünya borsaları gerilerken dirençli, yükselişlerde ise atak olması teknik olarak güçlü bir görünüm çiziyor.

Ekonomi tarafında risk iştahını bozacak bir gelişme yok. Kızıl Deniz saldırılarının ekonomiyi olumsuz etkilediğine yönelik sinyaller sınırlı düzeyde. Tam tersine son PMI rakamları ve sahadan gelen sinyaller gıda, kimya, ana metal, makine fabrikasyon sektörlerinde ihracat siparişlerinde bir toparlanma gösteriyor.

Tekstil ve deri ihracatı ocak ayında Asya’dan mal temininde yaşanan zorluklar nedeniyle toparlandı. Ne kadar kalıcı olacağından emin değiliz. Tekstil, deri ve konfeksiyonun ihracatımızdaki payı son yedi yılda yedi puan düştü.

Kredi kartlarında iç talebi soğutmaya yönelik düzenlemeler geleceği beklentisi Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamaları sonrası arttı. Olası düzenlemenin yerel seçimler sonrası, düşük gelir grubunu daha az etkileyecek şekilde yapılacağını düşünüyoruz.

Borsa İstanbul’da yeni zirveler kırılmasına rağmen yabancı yatırımcı gelmekte nazlı davranıyor. Küçük yatırımcının çıktığı, büyük yatırımcının pozisyon artırdığı, yabancı yatırımcının seçici hisselerde sınırlı alış yaptığı bir piyasa görüyoruz.

İyi habere güçlü pozitif, kötü habere sınırlı negatif tepki verilmesi teknik olarak pozitif sinyal veriyor. Bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyoruz.