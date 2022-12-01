PlastEurasia Fuarı’ndan…

Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde 23 – 26 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Plast Eurasia İstanbul” fuarının son günüde olsa ziyaret etme olanağını bulmuştum.

Tüyap Fuarcılık ile Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliği ile gerçekleştirilen Plast Eurasia Fuarı, Plastik makineleri, soğutma sistemleri, hammadde ve kimyasallar, kalıp, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, geri dönüşüm, hidrolik pnömatik ve kauçuk sektörlerindeki üreticileri, imalatçıları, ham madde tedarikçilerini, distribütörleri, toptancı ve bayileri bir araya getiren fuar, Avrupa’da her yıl düzenlenen en büyük plastik endüstrisi fuarlarından birisi olarak öne çıkıyor.

Fuarda çok sayıda standı ziyaret ettim.

PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği

(İKMİB) Başkanı Adil Pelister ile yaptığım kısa süreli sohbet sonrası , “Tisan Mühendislik Plastikleri” standını ziyaretimde karşılaştığımız Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Gülsün ile PlastEurasia’yı değerlendirdik.

Fuara özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan yoğun ilgi olduğunu belirten Gülsün, “Kısa bir süre önce Almanya’da sektörümüzün en büyük fuarını tamamlamış olsak da özellikle vize gerekçesiyle bu fuarı ziyaret edemeyen yakın coğrafyamızın PlastEurasia’ya ilgi gösterdiğini gördük.

Öte yandan, Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısının beklentilerin altında kaldığını söyleyebiliriz.

Fuar ile ilgili sorunların ortadan kaldırılmasının yanı sıra fuarın küresel ve yerel fuarların takvimine daha uygun bir zamanlamayla gerçekleşmesi durumunda ziyaretçi sayısının çok daha yukarı çekilmesi mümkün olacaktır” dedi.

Fuar süresince üye firmaları başta olmak üzere çok sayıda katılımcı firmayı ziyaret etme fırsatı bulduklarını dile getiren Gülsün, “Fuar öncesinde sektör mensuplarımızdan çok sayıda şikayet almamıza neden olan önemli bir konu elektrik başta olmak üzere fuar hizmet bedellerinin gerek önceki yıllara gerek yurtdışı emsal fuarlara göre çok yüksek olması konusuydu.

Bu sorunun çözülmesi ve fuarın imajının zedelenmemesi adına proaktif yaklaşımla fuar yönetimini göreve çağırmamız ve konuyu defaten dile getirmemiz neticesinde konunun sektör lehine çözülmüş olması dolayısıyla ziyaret ettiğimiz tüm katılımcılar derneğimize teşekkürlerini iletti.

Bu konu bizim için oldukça önemliydi zira özellikle makine sergileyen firmaların elektrik maliyetlerinin yarı yarıya azalması söz konusu oldu.

Aksi halde firmaların makinalarını çalıştırmaması işten dahi değildi” dedi.

Önümüzdeki dönemde fuara ilişkin olarak sektör mensuplarının görüş ve önerilerini daha yüksek sesle dile getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyen Gülsün, “Özellikle sektörün uzun yıllardır dile getirdiği her yıl fuar düzenlenmemesi hususunu tekrar masaya yatırmak gerekiyor.

Bu yıl özelinde ele alırsak PlastEurasia’dan sadece 1 ay önce sektörümüzün dünyadaki 1 numaralı fuarı olan K fuarını tamamladık.

Türk firmaları bu yıl 185 katılımcıyla K fuarında adeta bir gövde gösterisi yaptılar.

Henüz bu fuarın çalışmaları dahi tamamlanmamışken bir fuar daha yapılması sektör mensuplarımız açısından ekstra bir külfet oluşturmaktadır.

Öte yandan, bu yıl PlastEurasia Fuarı’nın Antalya’da düzenlenen Growtech Fuarı ile eşzamanlı planlanmış olması da fuarın yerli ziyaretçi sayısının potansiyelini yakalayamamasına sebep olmuştur. Bu kapsamda fuar tarihlerinin belirlenmesinde de daha hassas davranılması gerektiği aşikardır” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşından bu yana Rusya’ya yönelik olarak uygulanan yaptırımlar sebebiyle Türkiye ve Rusya arasındaki ticaretin geliştiği bir dönemden geçildiğini belirten Gülsün, “İki ülkenin plastik sektörleri arasındaki işbirliğinin daha da gelişmesi adına Rusya Federasyonu Plastik Derneği ile karşılıklı bir iyi niyet protokolü imzaladık.

Bu protokol kapsamında iki ülkenin plastik sektörlerinin daha da yakınlaşması ve birbirini tamamlar yapıya kavuşması yolunda adımlar atmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki süreçte bu doğrultuda ticaret heyetlerinin düzenlenmesi söz konusu olabilir” diyor Selçuk başkan.

Tisan Mühendislik Plastikleri firması yönetim kurulu üyesi ve PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün ile birlikte “Plast Eurasia Fuarı”nı değerlendirmemiz özetle bunlardı..