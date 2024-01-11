Plastik sektöründe, hem ihracatta hem de üretimde artış…

Başkan Ömer Karadeniz’den geçtiğimiz gün plastik sektörünün 2023 yılı performansını değerlendirmesini rica ettim.

Plastik sektörünün duayenlerinden Ömer bey, Mete Plastik San. ve Tic. AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı… Mete Plastik 40 yılı aşkın bir süredir, PRİMA markası ile bahçe mobilyası, stadyum koltukları, mutfak eşyaları, ev gereçleri, sanayi ürünleri ve ambalaj malzemeleri üretimi yapmakta..

Ömer bey sanayiciliğin yanı sıra mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında da başarılı çalışmalar sürdürmekte...

Örneğin, İSO Meclis Üyesi / İSO 35. Grup Plastik Hammaddeleri ve Plastik Enjeksiyon Mamulleri Sanayii Meslek Komitesi Başkanlığı 2021 yılında görev aldığı plastik sektöründe 7 derneğin üyesi olduğu sektörün çatı kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Başkanlığı görevlerini sürdürmekte…

Ömer bey anlatımına şu sözlerle başladı;

“2023 yılında, çok sayıda insanın hayatını ve malını kaybetmesine neden olan ve ülkemizi yasa boğan depremler, ihracat pazarlarındaki talep daralması, seçim süreci, bölgesel çatışmalar ve finansmana erişimdeki zorluklar gibi çeşitli olumsuz faktörlerin etkisiyle plastik sektörünün performansı yavaşladı. İlk üççeyrekte yalnızca %2,5 oranında büyüyen sektör, son çeyrekte ise sevindirici bir performans sergileyerek yılı %5 civarında bir büyümeyle tamamladı.

Türkiye'nin dış ilişkilerde doğru konumlanması sayesinde, coğrafyamızda yaşanan bölgesel çatışmaların ülke ticaretimizi olumsuz etkilemediğini gözlemledik.

Hatta geleneksel ihracat pazarlarımızdaki talep daralmasına bağlı ihracat kayıplarımız, bu doğru konumlanma sayesinde gelişen yeni pazarlara açılmamız sayesinde telafi edildi.

Bu gelişmelerle birlikte, plastik ihracatımız yılsonu itibariyle yaklaşık %2’lik artışla 4,6 milyon tona yükseldi.

Ancak, küresel piyasalarda plastik hammadde fiyatlarında yaşanan düşüş, ihracatımızın değer bazında gerilemesine neden oldu ve ihracatımız değer bazında yılı yaklaşık %7 civarında bir kayıpla tamamladı.

Plastik sektörü, otomotiv başta olmak üzere 30’dan fazla sektöre ara girdi sağlamaktadır. Bu nedenle, ihracatının önemli bir bölümü dolaylı olarak gerçekleşmektedir.

Hesaplamalarımıza göre, dolaylı ihracatı da dikkate alarak plastik sektörünün 2023 yılı ihracatının yaklaşık olarak 16 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz” dedi.

Katma değerli üretimin anahtarı nitelikli işgücü…

Yüksek katma değerli üretim için sektörün üretim kompozisyonunda değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden Karadeniz, “Sektörümüzün yıllardır süre gelen en başat sorunlarından biri düşük katma değerli üretim yapıyor olmamız. Yüksek katma değerli üretime geçmek adına sürekli hedefler konuluyor olsa da üretim kompozisyonunu değiştirmek için en önemli ihtiyaç olan nitelikli insan kaynağına erişimin çok kısıtlı olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Eğer ülke olarak verimliliği artıracaksak kaynaklarımızı mutlaka eğitime aktarmamız gerekiyor.

Öte yandan, son yıllarda önemi hızla artan bir diğer önemli sorun ise yaşanmakta olan finansman darboğazı. Ne yazık ki, içinden geçtiğimiz dönemde finans kuruluşlarının vadeleri kıstığını ve finansmana erişimin giderek zorlaştığını görmekteyiz. Firmalar işletme sermayesi bulmakta dahi güçlük çekerken yatırım planları ötelenmekte ve buna bağlı olarak ülkemiz dış ticaretteki rakiplerine pozisyon kaybetmektedir. İmalat sanayimizin büyüme potansiyelini gerçekleştirebilmesi adına finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesi gerekiyor” diyor.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer beyin verdiği bilgiler sektöre ve bizlere moral veriyor…