Posta kutunuzda iyi haberler var

Merkez Bankası haftası beklenenden daha güvercin Fed ile Noel Baba yükselişine dönüştü. S&P 500 ve ABD 30 yıllık tahvil önceki hafta gördüğü dip seviyelere göre yüzde 5’in üzerinde kazançla haftayı kapattı. MSCI tüm ülkeler endeksi yüzde 2 getiriyle geride kalsa da yükselişe katılıyor.

Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının güvercin sesler korosuna katılmaması doları nedeniyle küresel olarak zayıflıyor. Doların küresel olarak zayıflaması uluslararası yatırımcının Türk lirasına girişini hızlandırıyor.

Devlet iç borçlanma senetleri ve repo yoluyla son bir ayda 2.3 milyar dolarlık kaynak Türk lirasına girdi. Türk lirası aylık yüzde 2,5 dolar getiri ile en cazip gelişmekte olan ülke paraları arasında.

Yerleşik yatırımcının Türk lirasına geçişi halen kur korumalı mevduattan çıkış ile sınırlı. Finansal baskılama döneminde Türk lirası serveti eriyen vatandaşın ikna olmak için zamana ihtiyacı var. Ama doğru yolda ilerliyoruz.

Borsa İstanbul gelişmekte olan ülkelerle birlikte dünya piyasalarındaki yükselişe katılıyor. Endeks psikolojik olarak önemli 8.000 direncinin hemen altında kritik bir seviyede.

Ancak tüm gemileri yüzdüren bir alım dalgası söz konusu değil.

Geçen hafta bankalar yüzde 9 yükselirken, beyaz eşya, çimento, elektrik, gayrimenkul, kimya gibi çoğu döngüsel hisseler negatif ayrıştı. Ekonominin yavaşlayarak normalleşmesinin fiyatlaması olarak okuyoruz.

Yabancı ve yerleşik kurumsal yatırımcı öncülüğünde olan yükselişe bireysel yatırımcı ağırlığı yüksek olan küçük şirketler ve halka arz hisseleri katılmıyor. Kurumsal yatırımcı alışı ve bireysel yatırımcının hisseden sabit getirili yatırım araçlarına yönelmesi 2024 yılı ana temalarından biri.

Piyasa hareketlerinden bağımsız olarak Türkiye varlıkları için pozitif görüşümüzü koruyoruz. Türk lirası, kısa ve orta vadeli DİBS, orta ve uzun vadeli devlet ve seçici şirket yabancı para tahvilleri ve seçici hisse senedi 2024 yılı için beğendiğimiz varlık grupları.