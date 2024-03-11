Pozitif Fitch sürprizi sonrası piyasalar

İstihdamın beklentilerden yüksek, ücret artışının ise düşük geldiği tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD piyasaları kar satışlarıyla geriliyor. Salı günü açıklanacak enflasyon verisinin Fed’i faiz indiriminde daha sabırlı olmaya iteceği endişesi, yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Son dönemin galibi yarı iletkenler %4 kayıpla düşüşte başı çekiyor. Amazon, Meta, Microsoft, Tesla gibi dev teknoloji hisseleri satış dalgasına katılıyor. Apple, Google gibi son dönemde yükselişe katılmayan şirketler düşüşte pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul banka hisselerinde güçlü tepki alışlarıyla yükselişine devam ediyor. Banka dışı hisselerde beyaz eşya, havacılık, otomotiv hisselerinde seçici alışlar dikkat çekiyor. Endeksin yenden kritik seviyelerin üzerine çıkması teknik olarak pozitif bir görünüm veriyor.

Haftanın sürprizi piyasalar kapandıktan sonra gelen Fitch’in not artırımı. Piyasaların beklentisi görünümü pozitife çekip, kredi notunu aynı bırakmasıydı. Fitch geçmiş dönemde olduğu gibi diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının önünde gitmeyi tercih etti.

Not artırımı sonrası neredeyiz? Türkiye’nin notu yüksek kredi riskinden çıkışın son basamağı olan B+ seviyesine yükseldi. Bundan sonraki ilk hedef, “belirsizliğe rağmen ödemelerini muhtemelen yapar kategorisi olan” BB düzeyine çıkmak. Bir sonraki hedef ise “yatırım yapılabilir” kategorisinin ilk basamağı olan BBB düzeyine çıkmak.

Üç satırda ifade ettik. Ama maalesef yolculuk kısa değil. Türkiye’nin 2004 yılı sonrası B+ seviyesinden BB- seviyesine ulaşması 1 yıl, BB- düzeyinde gelmesi 5 yıl sürdü. Yatırım yapılabilir BBB- düzeyine yükselmemiz ise 9 yılı buldu.

Bu defa daha kısa olur mu? Ankara’nın performansına bağlı. Ekonominin yönetimi teknik bir iş. Seçim sonrası elimizde işinin ehli iyi bir ekip var. Siyasetçi rasyonel zemine dönüşü desteklemeye devam ederse ve piyasaların güvenini sağlarsa yeniden yatırım yapılabilir seviyeye dönme süresi 5 yıla inebilir.

Bu süreçte piyasa fiyatlamaları nasıl etkilenir? Türkiye hisse senetlerinin dünyaya iskontosu yatırım yapılabilir seviyesinin kazanıldığı 2012 yılında %10-%15 bandına gerilemişti. Kredi notumuzun dip yaptığı dönemde bu iskonto %55-%60 aralığına yükseldi.

"Borsa İstanbul banka hisselerinde güçlü tepki alışlarıyla yükselişine devam ediyor. Banka dışı hisselerde beyaz eşya, havacılık, otomotiv hisselerinde seçici alışlar dikkat çekiyor."

Bu rakamlar ne anlama geliyor? Türkiye’de şirketlerin karı gelişmekte olan ülkelerle aynı artarsa önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte gelişmekte olan ülkeleri %70 civarı yeneriz. MSCI Türkiye geçtiğimiz 10 yılda gelişmekte olan ülkelere %3,5 civarı yenildi.