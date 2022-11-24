Rafinera “Bulut Mutfak” çözümüyle hızla büyüyor

Türkiye’nin ilk Avrupa’nın ise ikinci paket diyet servisi yapan şirketi olarak kurulan Rafinera, halen sektörün yüzde 70’ine sahip. Pandemi döneminde değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere Rafinera Cloud Kitchen’i (Bulut Mutfak) yaratan kuruluş 16 markasıyla hizmet veriyor. Rafinera kurucusu Didem Altınbaşak Tulgan’la şirketin doğuşunu ve gelecek planlarını konuştuk.

Rafinera fikri nasıl doğdu?

Rafinera aslında bir ihtiyaçtan doğdu. Hamilelik döneminde özel bir beslenme programına uymam gerekiyordu. O dönem Amerika’ya gittim ve eve paket hizmeti veren bir şirketten destek alarak, süreci rahat atlattım. Türkiye’ye döndüğümde burada böyle bir sistem var mı diye araştırırken, Rafinera fikri doğdu. Rafinera hızla büyüdü, halen sektörünün yüzde 70’ini domine ediyor. Her gün binin üzerinde paket gönderimi yapılıyor.

Pandemi dönemini nasıl geçirdiniz?

Pandeminin ilk aylarında tüm sektörlerde olduğu gibi biz de işler birden kesilince ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. O dönem dünyada yeni yeni başlayan Bulut Mutfak projeleri ilgimizi çekti. Rafinera sayesinde hem üretim hem de dağıtım tarafında ciddi bir bilgi birikimimiz vardı, onu kullanalım istedik. Bir yılı aşkın hazırlık ve araştırma döneminden sonra Rafinera Cloud Kitchen’ı kurduk.

Hayalet mutfak, uydu mutfak, sanal mutfağını tanımını yapar mısınız?

Cloud Mutfak Türkçesi bulut mutfak, aslında paylaşım ekonomisinin yarattığı bir kavram. En basit anlatımıyla fiziki restoranı olmayan eve servis hizmetleri üzerinden tüketiciye ulaşan restoranlar diyebiliriz. Bir ana mutfak ve bu ana mutfağa bağlı uydu mutfaklardan oluşan bir sistemden söz ediyoruz. Ana mutfakta hazırlanan yemekler, uydu mutfaklarda yapılan son dokunuşlarla tüketiciye ulaştırılıyor. Sistemde köfteci, hamburgerci, pizzacı, mantıcı, çorbacı gibi birbirinden farklı pek çok sanal restoranlar bulunabiliyor.

Bu sistem ne fayda sağlıyor?

Sanal restoranlar kira, işçi gücü vb. fiziki restoran giderlerinden tasarruf ettikleri ve diğer giderleri de paylaştıkları için ciddi maliyet avantajı sunuyor. Ayrıca sadece paket servise odaklı çalıştıkları içinde daha fazla lezzet ve sunum daha odaklı çalışıyorlar. Bu da tüketici deneyimine olumlu yansıyor.

Rafinera Cloud Kitchen sistemi nasıl çalışıyor?

Konseptimiz merkezi bir mutfak ve bu mutfağa bağlı çok sayıda uydu mutfaktan oluşuyor. RCK, bu uydu mutfaklarda oluşturduğu sanal restoranlar üzerinden tüketiciye ulaşıyor. Bu sanal restoranlarda oturma alanı, masa ve garson bulunmuyor. Sadece yemeklerin hazırlandığı paylaşımlı bir mutfak, şefler ve paketleme alanları yer alıyor. Müşterilerin yemek platformları üzerinden verdiği siparişler bu mutfaklarda hazırlanıp RCK kuryeleri aracılığı ile ev ve işyerlerine teslim ediliyor.

Uydu mutfaklar aynı anda çok sayıda RCK markasına hizmet verdiği, kuryeler ortak kullanıldığı için giderler bölünüyor ve maliyet avantajı sağlanıyor. Bu da müşterilerimize daha kaliteli yiyecekleri daha uygun fiyatla ulaştırma imkanı sunuyor. Şu an için 16 markamız var.

İş ortaklarınız kim?

Rafinera Cloud Kitchen’ın iş ortakları arasında Yemeksepeti, Getiryemek, Trendyolyemek ve Fuudy var. Bu platformlar üzerinden sipariş veren müşterilerine taze, lezzetli ve kaliteli ürünlerini dakikalar içerisinde ulaştırıyor.

Markalarınız neler?

Odağımızda her zaman kalite ve lezzet var. Bu nedenle markalarımızın satış yapılan bölgede kendi sınıfından ilk 3’e girmesi üzerinde çalışıyoruz. İlk üçte yer almayan markaların o bölgede satışını durduruyoruz. Markalarımızın kendine özel lezzetleri var, örneğin kokereçle taco yu biraraya getirdiğimiz Takoreç, en çok ilgi gören lezzetlerimiz arasında. Ayrıca Kanattown’u klasikten çıkarıp farklı soslar ile servis etmemiz, Mezepoly’deki soğan mezesi, Wrapetito’daki köfte piyaz Wrap da bize özel lezzetler.

Hangi teknolojileri kullanıyorsunuz?

Foodtech dediğimiz teknoloji ve yemeği bir araya getiren bir konsepte sahibiz. Ar ge çalışmalarınız sürekli devam ediyor. Yemeklerimizi kendi kuryelerimiz ile bize özel ısıtmalı çantalarımızla taşıyoruz. Motorların çakmak gözünden enerji alan bu özel çantalar, teslimat süresince de yemeği ısıtmaya devam ediyor.

Gazla adını verdiğimiz kendimize özel bir yazılımımız var. Mutfaklarımıza sipariş düştüğünde bu özel yazılım devreye giriyor. Yemeğin hazırlanma süresi, teslimat süresi ve teslim yerini gibi bilgiler analiz ederek, canlı trafik datası ile en optimum zamanlamayı belirliyor ve sipariş sisteme düşüyor. Böylece birbirine yakın lokasyonlar tek bir kurye ile çözülebiliyor, kaynak optimizasyonu sağlanıyor.

Hedefiniz ne?

RCK olarak amacımız yılsonuna kadar 30 markamız ile 200’ün üzerinden sanal restorana ulaşmak ve kendi satış platformumuzu yayına almak. İstanbul penetrasyonumuzu tamamladıktan sonra da yılbaşı itibariyle yurtdışına açılmayı planlıyoruz. Henüz ülke belirlemedik ama öncelik Avrupa ülkeleri. Yılbaşı itibariyle de seri A için yatırım turuna çıkarak bu büyümeyi desteklemeyi planlıyoruz.