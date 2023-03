‘Riski yaydım’ derken 1 milyar Euro bir haftada yok oldu, artık yükseliyoruz

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan, Mart 2020’de, COVID-19 pandemisinin tüm dünyayı sarmasının birinci haftasında durum tespiti yaptı:

- Hisseleri Viyana Borsası ve Borsa İstanbul’da işlem gören Do & Co’nun değeri 1 milyar Euro’ya yakındı. Şimdi böyle bir değer ortada yok. İşlerimizin yüzde 90’ı durdu.

Riski dağıtmaya dönük stratejisini gözden geçirdi:

- İşlerimizi 20 ülkeye yaymıştık. Hizmet verdiğimiz havayolu şirketi sayısı 60’tı. Formula 1, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası gibi önemli etkinliklerin yeme-içme işi bizdeydi. Birkaçı dursa, diğerleri ile işlerimizi devam ettirirdik. Pandemiyi öngörmem mümkün değildi.

100 yıl önce yaşanan İspanyol gribini inceledi:

- İspanyol gribinin etkisi 2 yıl sürmüş. Bu durumda COVID-19 pandemisinin etkisinin 2 yılda azalacağını dikkate almakta yarar var. İki yıl hiçbir iş yapmayacağımızı dikkate alarak dayanmaya bakmamız lazım.

Şirketin finans ekibini topladı:

- Arkadaşlar, şirketimizin nakit gücü ne durumda, hemen hesabımızı yapalım.

Hesaplar hızla tamamlandı:

- Küçülmek kaydıyla 2 yıl dayanacak nakite sahibiz.

Vista Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanı Dilek Sabancı’nın davetiyle Viyana’ya (Avusturya) gittiğimde Attila Doğudan’la buluştum. 2020-2021 dönemini şöyle özetledi:

- 24 ay sıfır ciro ile 5 bin kişi yaşadık. Bizim hesap dönemimiz her yılın mart ayı sonu itibariyle noktalanır. 2022 yılı Mart ayı bilançomuzda ciromuz 250 milyon Euro dolayındaydı.

2 yılın ardından işlerin hızla açılmaya başladığını belirtti:

- Avusturya’dan British’e Delta’dan Emirates’e, Qatar’a kadar toplam 60 havayolu şirketine yeme-içme hizmeti veriyorduk. Pandeminin etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte havayolu şirketleri seferlerinde normale dönme adımlarını attı.

Dünyanın önde gelen spor etkinliklerini anımsattı:

- Şampiyonlar Ligi, Formula 1, Dünya Kupası gibi etkinlikler de hızla açıldı. Cidde’de gerçekleşen Formula 1’de tıklım tıklım seyirci vardı.

Pandeminin tüm dünyada insanları evlere kapattığını kaydetti:

- Hayatın normale dönmeye başlamasıyla birlikte insanlar kendilerini dışarı attı. Etkinliklerde ciddi canlanma görüyoruz. Havayolu şirketleri de pandemi öncesi tempolarına yaklaşıyor.

Pandemide hükümetlerin verdiği destekleri sordum, yanıtladı:

- Bulunduğumuz her ülkede desteklerden yararlandık. Pandemi gibi büyük bir krizde başka türlü olamazdı zaten. Yani, devlet destekleri gerekliydi.

Do & Co’nun mevcut durumunu merak ettim, şu mesajı verdi:

- Henüz bilançomuzu kamuoyuyla paylaşmadık. Sadece şunu söyleyebilirim: İyi gidiyoruz.

Şirketin piyasa değerini sordum, cep telefonundan son verilere bakıp paylaştı:

- Hisse başına değer 30 Euro’ya inmişti. Şimdi 96 Euro. Şirketimizin piyasa değeri de 900 milyon Euro.

Türk Hava Yolları’yla (THY) Turkish-Do & Co’yu kurup, THY’nin kabin içi ve özel yolcu salonlarındaki ikramlarıyla çıtayı yükselmesini, fark yaratmasını sağlayan Attila Doğudan, zorunlu molanın ardından pandemi öncesi temposuna dönmüş görünüyor.

Attila Doğudan, 38 yaşındaki büyük oğlu Attila ve 36 yaşındaki küçük oğlu Marius Erol ile kol kola Do & Co’nun başarı grafiğini yukarı taşımak için işe asılıyor…

Yüzde 67’si halka açık

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan’a şirketin halka açıklık oranını sordum, yanıtladı:

- Şu anda halka açıklık oranımız yüzde 67. Yani, şirketin hisselerinin yüzde 33’ü bende.

Do & Co’nun hisselerini 1998 yılında Viyana Borsası ile Borsa İstanbul’da eş zamanlı açtıklarını anımsattı:

- İlk halka arz sırasında yüzde 15-20’yle yola çıktık. Zamanla halka açıklık oranımızı artırdık.

Ardından ekledi:

- Halka açık olmak şeffaflık getiriyor.

Turkish-Do & Co’nun grup içindeki payını merak ettim, paylaştı:

- THY’nin grubumuz içindeki payı yüzde 20 düzeyinde bulunuyor.

Deprem bölgesinde günde 5 bin kişiye yemek veriyoruz

ATTİLA Doğudan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat’a teşekkür etti:

- 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından THY, Turkish-Do&Co’yu harekete geçirdi. Her gün düzenli olarak 5 bin depremzedeye yemek ikramı yapılıyor.

Ardından ekledi:

- Depremlerin ardından çok büyük dayanışma örneği ortaya çıktı. Biz de Turkish-Do&Co olarak aynı duyguyla depremzedeye yemek ikramını sürdürüyoruz.

Rahmetli babam bana 3 ay küstü

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan, babası Halil Doğudan’ın iş hayatındaki prensiplerine değindi:

- Rahmetli babam, “Paran varsa bankaya git, yoksa gitme” derdi. Yani, hep işlerini öz sermaye ile yürütme yolunu seçerdi. Ben de, öz sermaye ile büyüme temposunun düşük kaldığını anlatmaya çalışırdım.

1998’de şirketin hisselerini halka açtığı günlere döndü:

- Babam halka açılmamıza karşı çıktı. “Hisselerini satmanı doğru bulmuyorum” dedi. 3 ay kadar bana küstü.

Münih’te bir otel iki restoran açtı

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan’a Viyana’daki Aziz Stefan Katedrali’ne komşu Do & Co Oteli’nin durumunu sordum, anlattı:

- Pandemide otelin işleri de durmuştu. Şimdi çok iyi gidiyor.

Bir süre önce Münih’te açtıkları otele değindi:

- Münih’te de bir otel ve iki restoran açtık.

Otelin oda sayısını merak ettim, paylaştı:

- 30 odalı butik bir otel. Viyana’daki otelimiz de 43 odalı, yine butik.

Otel işine girmesinin mantığını açtı:

- Butik otellerle marka bilinirliğimizi yukarı çekeceğimizi düşünüyoruz.

Demel’in önünde hep kuyruk oluyor

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan’a 2002 yılında satın aldığı Avusturya’nın 200 yıllık çikolata-pasta markası “Demel”le ilgili gözlemimi aktardım:

- Demel Cafe’nin önünde 2-3 kez geçtim. Her seferinde de uzun kuyruk gördüm.

Demel’de de işlerin iyi gittiğini bildirdi:

- Demel’in önünde her gün kuyruk var. Demel’in yerini sürekli büyütüyoruz.

13 bin kişiye ulaştık iş çok ama eleman yok

DO & CO Yönetim Kurulu Başkanı Attila Doğudan, 20 ülkedeki şirketlerinde, operasyonlarında yarattıkları istihdama değindi:

- Personel sayımız 8 bine gerilemişti. İşlerin açılmasıyla birlikte 13 bin kişiye çıktık.

Şu saptamayı paylaştı:

- Şimdi iş çok ama eleman yok. Verdiğimiz iyi ücretler bile eleman açığını kapatmamıza yetmiyor.

Otelden ve Demel Cafe’den örnek verdi:

- Garson arıyoruz ama bulamıyoruz.