Rotayı şartname çizdi bizim ‘rakor’ Akkuyu’ya Moskova üzerinden geldi

RIDVAN Mertöz, kurucusu olduğu Mesan Kilit’i Aralık 2013’te İngiliz Essantra’ya satıp, oğlu Mustafa Mertöz’le 4 yıl yönettikten sonra pandeminin etkisinin sürdüğü 2021 yılında “kablo rakoru” ve tıbbi malzeme üreticisi Bimed’e ortaklık görüşmeleri yaparken yeni fabrika yatırımını da masaya koydu:

• Bimed’in önemli bölümü kiralık olan mevcut fabrika yerini değiştirip kapasiteyi artıracak, makinalarını yenileyecek yatırım yapmamız lazım.

RSM Grubu ve Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, şirketin çoğunluk hisselerini aldıktan sonra kendilerine ait yeni fabrika konusunda düğmeye basma aşamasına geldi.

Bimed’in ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Gülnihal, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eğin, yeni yatırım için adres gösterdi:

• Yeni fabrikayı Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapalım.

Araştırma yapıldı, Çerkezköy’de yer belirlendi, Rıdvan Mertöz şartını ortaya koydu:

• Aranızdan birinin Çerkezköy’de her gün işin başında olması gerekiyor. Hatta belki de evinizi de Çerkezköy’e veya yakınlarına taşımanız söz konusu olabilir.

Yakup Gülnihal’in yanıtı netti:

• Yıllardır İstanbul’un Anadolu yakasında ikamet ediyorum. Değiştirmek istemem. Anadolu yakasından Çerkezköy’e her gün gitme sözü veremem.

Oğlu Mustafa Mertöz ve yeğeni Hasan Eğin net tavır ortaya koymasalar da Çerkezköy’de her gün işin başında olma sözü verme konusunda gönülsüz davrandı.

Rıdvan Mertöz, aynı durumun beyaz yakalı personel için de söz konusu olacağına işaret etti:

• 100 civarında beyaz yakalı çalışma arkadaşımız var. Bunların 50-60’ı mühendis. Onlar da Çerkezköy’e evlerini taşımak istemezler.

Bu saptamanın ardından aklından geçen adresi paylaştı:

• Benim Hadımköy Deliklikaya bölgesinde arsam var. Yatırımı oraya yapabileceğimizi düşünüyorum. Belki biraz apartman tipi olur ama bizim işimizi de çok zorlamaz.

Rıdvan Mertöz’ün yatırım yeri önerisi Çerkezköy’ün önüne geçti, proje hazırlandı. Projeyi Yakup Gülnihal, Mustafa Mertöz ve Hasan Eğin’e teslim etti. Bir iş seyahati için ABD’ye gitti. O seyahatte iken genç yönetim ekibi projede bazı değişiklikler yaptı.

Ocak-Şubat 2022’de Deliklikaya’da yeni Bimed fabrikasının temeli atıldı. O günlerde fabrika binasının 11-12 milyon Euro’ya mal olacağı hesapları yapıldı. İnşaat 3 yıl sürdü, yükselen enfl asyon, inşaat maliyetlerinin artışı, fabrikanın sadece binasının 24 milyon Euro’ya tamamlanmasına neden oldu.

Hazır fabrika yenilenirken, üretim bantlarında da ek ve bazı yenileme yatırımı gündeme geldi. Böylelikle Bimed’in Deliklikaya bölgesindeki yeni fabrikası 30 milyon Euro’luk yatırımla faaliyete geçme noktasına geldi.

Rıdvan Mertöz ve yönetim ekibi, taşınmanın kademeli olmasını tercih etti:

• Taşınmamız bir yıl sürdü. Sadece “kablo rakoru” tarafını taşıdık. Medikal bölümü eski yerinde kaldı.

Hakan Güldağ’la birlikte danışmanları Kenan Kaff ar’ın rehberliğinde Bimed’in yeni fabrikasını gezdik. Rıdvan Mertöz, Yakup Gülnihal, Mustafa Mertöz ve Hasan Eğin’le sohbet ettik.

Rıdvan Mertöz, “kablo rakoru” nun işleviyle söze girdi:

• “Kablo rakorları”, elektrik kablolarının elektrik panoları, panel, elektrik motorları gibi yerlere girişi ve çıkışlarında, pratik bir şekilde kabloyu sıkarak montajlamayı sağlayan aparat.

Bimed’in Avrupa’da “rakor” birincisi olduğunu anımsattı:

• 11 ilimizi vuran, canlarımızı aramızdan alan asrın depremine rağmen yatırımı sürdürdük. Yeni yatırımla kapasitemiz büyük ölçüde arttı. Avrupa’daki birinciliğimizi, dünyadaki ilk sıralardaki yerimizi miziperçinledik.

Hasan Eğin, ihracat yaptıkları 70’i aşkın ülkedeki müşterileri arasına yakında Tesla’nın da gireceğini bildirdi.

• Tesla’nın şarj ünitelerinin kablo rakorunu biz vereceğiz.

Rıdvan Mertöz, dünyada ürünleriyle öne çıkmalarına rağmen Türkiye’de zaman zaman mevzuata, ihale şartnamelerine takıldıklarından dert yandı:

-Rosatom, Akkuyu’daki nükleer santral için bizden “kablo rakoru” alıyor. Biz rakorları Moskova’ya Rosatom’a gönderiyoruz. Onlar oradan Akkuyu’ya getiriyor. Çünkü şartnamedeki kısıtlamalar bunu gerektiriyor.

Kısıtlamanın ne olduğunu açtı:

• Şartnamede üreticinin rakorlarının daha önce bir nükleer santralde kullanılmış olması şartı yer alıyor. Şartnamedeki bu madde nedeniyle biz rakorları Rosatom’a, Moskova’ya gönderiyoruz. Oradan Akkuyu’ya dönüyor.

Başta tekstil, konfeksiyon olmak üzere birçok sektörde konkordatoların tımandığı bir ortamda Bimed, artan kapasitesiyle üretim temposunu koruyor… Kilo başına ihracat geliri 25-30 dolar düzeyinde seyrediyor…

Sertifikalı Ar-Ge ve test merkeziyle yılda 1 milyon Euro’yu içeride tutuyor

BİMED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz, şirketin Ar-Ge ve sertifi kalı test merkezi yönüne dikkat çekti:

- Bimed, Türkiye’nin 298’inci Ar-Ge merkezi belgesi alan kuruluşu… Eski şirketimiz Mesan 402-403’üncü idi.

Mustafa Mertöz, uluslararası akreditasyon sahibi bir Ar-Ge merkezi olduğunu belirtip sözü şirketin ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Gülnihal’e bıraktı:

-Kablo bağlantı elemanları, rakorlar dünyada sertifi kasyona bağlı.

Yani, “iki plastik, bir conta” şeklinde işi basite alamazsınız. Sertifi kalar ürünlerin pazardaki yerini belirliyor. Bazı rakor örneklerinden üzerindeki sertifi ka bilgilerini gösterdi:

-Bizim dünyada geçerliliği olan 20- 30 civarında sertifi kamız var.

Sertifika yetkilerini almadan önceki döneme döndü:

-Eskiden ABD’ye numune gönderip sertifika verilmesini beklerdik. Her bir sertifi ka için 30-40 bin dolar öderdik.

Zamanla ABD’deki laboratuvarın benzerini kurduklarını vurguladı:

-Şimdi patlama testi hariç, diğer tüm sertifi kasyon test ve işlemlerimizi kendimiz yapabiliyoruz.

Test merkezi ve sertifi kasyon ile yurt dışına giden dövizin ne kadarını içerde tutabildiklerini sordum, Mustafa Mertöz hesapladı:

-Yılda 1 milyon Euro’yu test ve sertifi kasyon için yurt dışına ödemekten kurtulduk.

Medikal enjeksiyonda kapasite 60 milyon adet

BİMED Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, “Bimed Medikal”in Beylikdüzü’ndeki fabrikada üretimini sürdürdüğünü belirtti:

- 100 bin sınıf temiz odada tek kullanımlık tıbbi cihazların plastik enjeksiyon imalatını, ürün montajını ve paketlemesini gerçekleştiriyor.

Medikal enjeksiyon bölümünde yıllık üretim kapasitelerinin 60 milyon olduğunu kaydetti.

- Bu ürünlerin 3 katı kadar ithalat söz konusu. Hedefi miz ithalatı azaltacak şekilde yol almak.

Çimentonun ticari bir konu olmadığı depremle anlaşıldı

2023 yılı Aralık ayının ilk günlerinde TÜRKÇİMENTO’nun Anadolu Buluşmaları için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’ndayız.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, Başkan Yardımcısı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Yasemin Açık ve ben, Suat Özyaprak’ın moderatörlüğünde sektörü konuşuyoruz.

Fatih Yücelik, 11 ilimizi vuran 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerine işaret etti:

- Deprem felaketinin ardından çimentonun artık ticari bir konu olmadığı anlaşıldı ve can güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğu kanısı tekrar zihinlere yerleşti.

Depremlerin yıkılan binalarla felakete dönüşmesinin önüne geçilebildiğini vurguladı:

-Sektörün içinde olmayanlar için beton ve çimento, toprağı alıp işlemek kadar basit görünürken, biz sanayiciler biliriz ki bu üretim oldukça karmaşık, zor ve hassas birçok süreçten meydana geliyor.

Ardından ekledi:

TÜRKÇİMENTO olarak her zaman uluslararası standartlara uygun ve her daim denetlenebilir çimento üretimini birinci öncelik gördük, görmeye de devam ediyoruz.

Fatih Yücelik, Ankara’da geçirdiği trafi k kazasında yaşamını yitirince Elazığ’daki toplantıyı anımsadım. Fatih Yücelik’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun…