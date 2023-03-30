Rüzgâr enerjisinde bir sonraki büyüme çağının kilidi...

Okuduğum bir yazıda Almanya’da bir İklim Koruma Müdürü’nün sözleri dikkatimi çekti. Bilgisayar başında çalışan Frank-Michael Uhle şöyle sesleniyordu: “1995 yılına kadar ilçemizde kullanılan tek bir kilovat saat enerji tarafımızdan üretilmedi. Her şeyin ithal edilmesi gerekiyordu. Sonra bazı cesur vizyonerler, savaşların petrol ve gaz için yapıldığını ve bu konuda da bir şeyler yapmamız gerektiğini söylediler. Böylece 200 haneye elektrik üreten ilk rüzgâr türbini için kolları sıvadık. Bugün 300.000 haneye elektrik üreten 279 rüzgâr türbinimiz bulunuyor.”

İklim hedeflerine zamanında ulaşmak ve gerekli rüzgâr kapasitesini sağlamak istiyorsak, artık bu eylemler daha fazla ertelenemez. Dünyada da bu konuda hızlı ve etkili karbonsuzlaştırmayı teşvik konusunda geniş bir fikir birliği oluştu. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrifikasyondan da, küresel değişim için bir kaldıraç görevi üstlenmesi bekleniyor.

Çünkü ekonomiyi karbonsuzlaştırmanın optimum maliyetli bir yolu bu...

Jeopolitika ve teknoloji

Son jeopolitik olaylar, arz güvenliğini güçlendirmeye ve fosil yakıt enerjisini azaltmaya yönelik acil ihtiyaçlara odaklanmamızı sağlamadı mı?

Paris Anlaşması’nın 1,5°C küresel ısınma hedefine ulaşma yarışında rüzgârın rolü önemli ancak sıfıra giden yola ulaşmak için hala gidilecek uzun bir yol var.

2050’ye kadar karbon nötr bir ekonomiye geçişin teknolojik olarak mümkün, ekonomik olarak mümkün ve sosyal olarak da gerekli olduğuna tam olarak inanmadan bu hedefe ulaşamayız. Ekonominin karbondan arındırılması, zenginlik yaratmak için muazzam bir fırsat. İstihdam yaratmak; hem gezegenin durumunu hem de insanların sağlığını iyileştirmeye de hizmet edecektir.

2021 sektör için rekor bir yıl olsa da aynı hızda ilerlemeye devam edilmesi beklenmeli. BM’nin 2022 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yeni raporunda şu ifadelere rastlıyoruz: Dünya şimdiden sanayileşme öncesine göre, 1,1°C daha sıcak. Buna cevabımız hala yeterli değil çünkü; hedeflere zamanında ulaşmak için kendimizi daha fazla zorlamamız gerekiyor.

Türkiye’de rüzgâr enerjisi endüstrisi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor, kanatlanmaya hazır ve hatta kararlı; tasarlanacak yeni politikaların bu amaca hizmet etmesi şart.

Yenilenebilir enerjinin Türkiye’de yoğun bir şekilde konuşlandırılması, çok yüksek düzeyde yatırım ve bu da net ve istikrarlı düzenleyici çerçeve ile mümkün. Kurallardaki herhangi bir beklenmedik değişiklik belirsizliğe neden olup, yatırım iştahının azalmasına neden olabilir… Bu nedenle, tutarlı ve ilerici politikalar inşa edilmeli. Türkiye, yenilenebilir enerjide gayet olumlu ilerliyor. Politika, endüstri için kritik öneme sahip ve uygulamalarda daha tutarlı ve ilerici olunması gerekiyor. Rüzgârın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için her fırsatın değerlendirilmesi şart. Bu nedenle, inovasyonu destekleyen bir ortam yaratılması da çok mühim.

Teknolojik gelişmeler, enerji geçişinin ana kolaylaştırıcılarından biridir. Oyunun kurallarını değiştiren en önemli unsurlardan biri, kalkışa hazır olan ve yakında rüzgâr teknolojisini düzinelerce yeni deniz havzasına taşıyacak yüzen açık deniz rüzgarı yatırımları olacaktır. Arzdaki yenilikle birlikte, optimum şebeke planlaması ve boyutlandırma çok önemli. Akıllı şebekeler, iletim ve dağıtım şebekeleri ile enerji depolama, enerjinin sisteme entegrasyonu ve yenilenebilir enerjinin kullanıcılara ulaştırılması için gerekli altyapı yatırımlarına ihtiyaç var.

Son olarak, sektöre genişlemeyi ve gereken yüksek üretim hacimlerini desteklemek için sağlam bir platform sağlayacak güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri altyapısı oluşturulması gerek. Bölgesel tedarik zinciri merkezleri jeopolitik riski de azaltacak, enerji güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olacaktır. Bu, endüstrinin temelini oluşturan ana özdür ve tasarımdan üretime ve ekipmana kadar zincirin her halkasını güçlendirmek için son derece önemlidir.

Hedefler ortak ve nettir. Artık sektör olarak birlikte çalışma ve çabalarımızı aynı yöne odaklama zamanıdır. Küresel rüzgârın bir sonraki büyüme çağının kilidini hep birlikte açabilir; rüzgârda dünyada çok önemli bir ülke olabiliriz. Yakıtlar ve jeopolitik çatışmaların yarattığı belirsizlikleri ancak böyle aşabiliriz.

Rüzgâr enerjisi

Kara rüzgârı, kapsamlı bir küresel tedarik zinciri ile kanıtlanmış, olgun bir teknolojidir ve açık deniz rüzgârının da hızla büyümesi beklenmektedir.

Off shore Rüzgâr Araştırma ve Geliştirme’ye WETO örneği

ABD Enerji Bakanlığı’nın Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Ofisi (WETO), Amerika Birleşik Devletleri kıyılarındaki rüzgar kaynaklarını yakalayabilen ve bu rüzgarı elektriğe dönüştürebilen açık deniz rüzgar teknolojilerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için ülke çapındaki araştırmaları finanse ediyor. Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri Ofisi, ABD rüzgâr sistemlerini ilerletmek, elektrik maliyetini düşürmek ve rüzgâr enerjisi dağıtımını hızlandırmak için gerekli yenilikleri mümkün kılan enerji bilimi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yapmaktadır. (Kaynak: WETO)

POLİTİKA DESTEĞİ, RÜZGAR ENERJİSİ DAĞITIMININ ANA İTİCİ GÜCÜ

Politika desteği, dünyanın büyük bir bölümünde rüzgâr dağıtımının ana itici gücü olmaya devam ediyor. İhaleler, tarife garantileri, fark sözleşmeleri ve yenilenebilir enerji portföy standartları dahil olmak üzere çeşitli politika türleri kapasite artışı sağlayabiliyor. IEA kaynaklarında, rüzgâr enerjisinin büyümesini etkileyen aşağıdaki önemli politika değişiklikleri ve hedeflerinin 2021- 2022’de uygulandığı kaydediliyor:

Çin, Haziran 2022'de 14. Beş Yıllık Planını yayınladı.

Ağustos 2022’de Amerika Birleşik Devletleri federal hükümeti, önümüzdeki 10 yıl içinde vergi kredileri ve diğer önlemler yoluyla yenilenebilir enerjiye desteği önemli ölçüde artıran bir yasa olan Enflasyon Düşürme Yasası’nı çıkardı.

Temmuz 2021’de Avrupa Komisyonu, bloğun 2030 için yenilenebilir enerji hedefinin %32’den %40’a çıkarılmasını önerdi. Önerilen hedef, Mayıs 2022’de daha da artırılarak %45’e çıkarıldı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin neden olduğu enerji krizine yanıt olarak ve 2030 hedefleri doğrultusunda kapasite artışını hızlandırmak için birçok Avrupa ülkesi şimdiden yenilenebilir enerji destek mekanizmalarını genişletti.

Kasım 2021’de Glasgow, Hindistan’da düzenlenen COP26 sırasında Hindistan, 500 GW’lık toplam fosil olmayan kapasite ve %50 yenilenebilir elektrik üretim payı (2020’deki %22’lik payın iki katından fazla) ve net sıfır emisyon gibi yeni 2030 hedeflerini açıkladı.

MODERN RÜZGAR TÜRBİNLERİ İLK OLARAK DANİMARKA’DA GELİŞTİRİLDİ

Rüzgârdan elde edilebilecek güç miktarı, türbinin boyutuna ve kanatlarının uzunluğuna bağlı. Çıkış, rotorun boyutları ve rüzgâr hızının küpü ile orantılı. Teorik olarak, rüzgâr hızı iki katına çıktığında, rüzgâr gücü potansiyeli de sekiz kat artıyor.

Rüzgâr türbinleri ilk olarak bir asırdan öncesinde ortaya çıktı. 1830’larda elektrik jeneratörünün icadından sonra, mühendisler elektrik üretmek için rüzgâr enerjisinden yararlanmaya çalıştılar. Rüzgâr enerjisi üretimi 1887 ve 1888’de Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşti, ancak modern rüzgâr enerjisinin ilk olarak 1891’de yatay eksenli rüzgâr türbinlerinin inşa edildiği ve 22,8 metrelik bir rüzgâr türbininin faaliyete geçtiği Danimarka’da 1897’de geliştirildi. Modern rüzgâr enerjisi sektörü ise 1980’lerde ortaya çıktı.

Rüzgâr türbini kapasitesinin zamanla arttığı gözleniyor. 1985 yılında, tipik türbinler 0,05 MW nominal kapasiteye ve 15 metre rotor çapına sahipti. Günümüzün yeni rüzgâr enerjisi projeleri ise karada 3-4 MW; denizde 8-12 MW aralığında türbin kapasitesine sahip.

‘OFFSHORE’ RÜZGAR ENERJİSİNİN GELECEĞİ

IRENA’nın son verilerine göre, 2016 yılında rüzgâr elektriği üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretilen elektriğin %6’sını oluşturdu. Dünyanın birçok yerinde güçlü rüzgâr hızları söz konusu, ancak rüzgâr enerjisi üretmek için en iyi yerler bazen uzak bölgeler de olabiliyor. Off shore rüzgar enerjisi muazzam bir potansiyel sunmakla birlikte fosil yakıt endüstrisindeki firmaların da bu alana yöneldikleri gözleniyor.

Rüzgar enerjisi; Ar-Ge, destekleyici politikalar ve düşen maliyetler sayesinde 2000 yılından bu yana hızla büyümeye devam ediyor. Küresel kurulu rüzgâr üretim kapasitesi - hem karada hem de denizde - son yirmi yılda 98 kat arttı ve IRENA’nın verilerine göre, 1997’de 7,5 GW’den 2018’de yaklaşık 733 GW’a sıçradı. Karadaki rüzgâr kapasitesi 2010›da 178 GW’den 2020’de 699 GW’a yükselirken, açık deniz rüzgârı orantılı olarak daha fazla artış gösterdi ve daha düşük bir seviyeden; 2010’da 3,1 GW’den 2020’de 34,4 GW’a çıktı. Rüzgar enerjisi üretimi 5,2 kat arttı 2009 ve 2019 arasında 1412 TWh’ye ulaştı.

Hem karada hem de denizde rüzgar, küresel olarak daha fazla dağıtım ve iyileştirme için hala muazzam bir potansiyele sahip. Teknoloji geliştikçe ve ölçeklendikçe maliyetler düşüyor ve kapasite faktörleri artıyor. 2010 ve 2020 arasında, kara rüzgarının küresel ağırlıklı ortalama seviyelendirilmiş elektrik maliyeti (LCOE) %56 düşerek 0,089 USD/kWh’den 0,039 USD/ kWh’ye düştü. Aynı dönemde, yeni devreye alınan açık deniz rüzgar projelerinin LCOE’si yaklaşık yarı yarıya (%48) düştü.

2021’de rüzgâr elektriği üretimi 273 TWh (%17 artış) ile rekor bir artış gösterdi. Bu, 2020’de elde edilenden %55 daha yüksek bir büyümeydi ve tüm yenilenebilir enerji teknolojileri arasında en yüksek büyümeydi. Bu kadar hızlı bir gelişme, 2019’da sadece 59 GW olan rüzgar kapasitesi ilavelerinde 2020’de 113 GW’a ulaşan benzeri görülmemiş bir artış sayesinde yaşandı. 2030’da ise TWh rüzgar elektrik üretiminin, ortalama yıllık kapasite ilavelerinin yaklaşık 250 GW’a çıkarılması öngörülüyor, bu da 2020’deki rekor büyümenin iki katından fazla. Bu düzeyde sürdürülebilir kapasite artışı elde etmek için çok daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği de muhakkak. İyileştirme için en önemli alanlar, karada rüzgâr yatırımlarına izin verilmesini kolaylaştırmak ve açık denizde rüzgar için maliyeti azaltmak şeklinde özetleniyor.

BİR RÜZGAR TÜRBİNİNİ KEŞFEDİN!

Rüzgâr, hareket halindeki havanın kinetik enerjisini elektriğe çevirerek elektrik üretmek için kullanılır. Modern rüzgâr türbinlerinde rüzgâr, kinetik enerjiyi dönme enerjisine dönüştüren rotor kanatlarını döndürür. Bu dönme enerjisi bir mil vasıtasıyla jeneratöre aktarılır ve böylece elektrik enerjisi üretilir. Rüzgâr türbinleri basit bir prensipte çalışır: Rüzgar türbinleri, tıpkı bir vantilatör gibi, rüzgar üretmek için elektrik kullanmak yerine, elektrik üretmek için rüzgarı kullanır. Rüzgâr, bir türbinin pervane benzeri kanatlarını, elektrik üreten bir jeneratörü döndüren bir rotorun etrafında döndürür.

Rüzgâr, eşzamanlı üç olayın birleşiminden kaynaklanan bir güneş enerjisi şeklidir:

• Güneş atmosferi dengesiz bir şekilde ısıtıyor

• Dünya yüzeyindeki düzensizlikler

• Dünyanın dönüşü.