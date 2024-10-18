Sahi, haftada 4 gün çalışsak olmaz mı?

Gelişmiş dünya, işgücü verimliliğini konuşuyor. Gündemdeki konu; haftada 4 gün çalışmanın, daha verimli olup olmayacağı… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor.

Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim; %40 artmış.

Daha az çalış, daha iyi dinlen, daha çok şey öğren

Microsoft Japonya Başkanı ve CEO’su Takuya Hirano, ‘Daha az çalış, Daha iyi dinlen ve Çok şey öğren’ sloganıyla yola çıkıldığını ve başarılı da olduklarını söylüyor. Çalışanlar bu süre boyunca geçmişe oranla %25 daha az dinlenme ihtiyacı duymuş, şirketin sırf elektrik tasarrufu %23 olmuş.

Çalışanlar %59 daha az şeyi kâğıda basmış, %92’si gibi ezici çoğunluğu uygulamadan memnun. Başka iyileşmeler de var. Bu dış örnekleri destekleyecek yerel verilere göz atmakta fayda var. Eğer verimli değilse, haftada 4 gün yerine 7/24 dahi çalışsan, değer üretemeyeceksek fayda nerede sağlanacak?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Biz de bu yöntemi deneyebilir miyiz?

Elbette… Gençlerin Kariye Platformu Youthall, hem çalışanlara hem de yöneticilere bunu sorgulattı. Çalışan gençlerin %88,9’u “haftada 4 gün çalışmak isterim” derken, günde 6 saatlik çalışmaya olumlu bakanların oranı ise %83 oldu. Kadınlar arasında bu oran %87 ile ortalamanın üzerinde…

İK’cılar 4 gün çalışmaya ne diyor?

Şirketlerin İK yöneticilerinin %78,7’si 6 saatlik çalışmaya yeşil ışık yakarken, 4 günlük çalışma süresine "evet" diyenlerin oranı %25'te kaldı. Araştırmaya katılan şirketlerin %1'i haftada 4 gün çalıştıklarını belirtirken, %63'ü 4 gün çalışma konusunu değerlendiriyor. Büyük şirketlerin %11’i buna karşı…

not/ Hibrit çalışma modeli kadınlar için daha uygun

Pandemide denediğimiz uzaktan çalışma ve hibrit model, yerini yeniden ofislerde çalışmaya bıraktı. "Çalışma Süreleri ve Modeli" araştırması da bunu doğrular nitelikte. Çalışanların %61,2’si düzenli olarak ofiste çalıştığını belirtirken, %22,1'i hibrit, %16,7'si ise uzaktan çalıştığını belirtiyor.

Ancak hem gençler, hem de İK yöneticilerine göre bu durum çok uzun sürmeyecek. Y ve Z kuşağı artık ofislerde çalışmak istemiyor. Özellikle de kadınlar. Araştırmaya katılan gençlerden çalışma modelinin hibrit olmasını isteyenlerin oranı %87,8. Kadınlar hibrit ve uzaktan çalışma modelini neden istiyor? Yüzde %32,5 ile ilk sırada; “kendime daha fazla zaman ayırabiliyorum” yer alıyor. “Daha iyi odaklanabiliyorum” ve “verimim artıyor” diyenler %22,5 oranıyla ikinci sırada… Diğer 2 neden; “maddi açıdan tasarruf sağlayabiliyorum” ve “ruh sağlığıma iyi geliyor.” İlginç sonuçlar bunlar…

Erkeklerin ofis hayatına yönelik en önemli şikâyetinde ilk sırayı ise “yolda kaybedilen zaman…” Burada görünen şudur; daha uzun çalışmak yerine daha verimli çalışmanın ihtiyaç olduğu dönemlerdeyiz. Ancak sadece süreyi kısaltmak yetmez, süreçleri de verimli kılmak gerekir.

Biz de haftada 4 gün çalışmayı gündeme getiriyoruz. Bunun uygulamadaki karşılığını ölçmek, etki analizini yapmak, bilimsel verilerle olgunlaştırmak yerine, siyasi söylem çerçevesinde kalıveriyoruz.