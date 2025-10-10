Sanat bizim DNA’mızda var, yaşayan değer ve işlevselliği hedefledik

BİLGİLİ Holding CEO’su Sinan Temo, “Bilgili Sanat”ın 2018 yılından itibaren hayata geçirdiği “Artweeks İstanbul, 12. Edisyonu”nun hazırlık çalışmaları için MERKUR Galeri Kurucu Direktörü ve Artweeks OrganizatörüSabiha Kurtulmuş ve Bilgili Sanat ve Kültür Direktörü Begüm Günay’la bir araya geldiğinde grubun temellerinin atıldığı günleri gözden geçirdi:

Bilgili Holding’in temellerini dedem Abdulhakim Bilgili, 1952 yılında atmış. Tekstil ve gıda sektöründeki faaliyetlerle yola çıkmış. Kazandığını da gayrimenkule yatırma yolunu seçmiş.

Grubun işlerinin dayısı ve Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, teyzesi Şerife Bilgili ve annesi Sevim Bilgili’nin devralması sonrası gayrimenkul odaklı büyüdüğünü notlarından bir kez daha anımsayıp bugünlere uzandı:

Bilgili Holding’in yanı sıra BLG Capital ile birlikte bugün Türkiye’nin yanı sıra ABD ve Avrupa’da karma projeler, turizm, konut, ofis, öğrenci yurtları gibi farklı alanlardaki gayrimenkul faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Kurtulmuş ve Günay’a 15-26 Ekim 2025’te gerçekleşecek “Artweeks İstanbul 12. Edisyonu” vesilesiyle şu anımsatmayı yaptı:

Sanat, Bilgili Holding’in DNA’sına işlemiş, kuşaklar boyunca güçlenerek devam eden bir değer. Bilgili Sanat çatısı altında sergiler düzenlemenin yanı sıra üretimle ve sanatçıyla bağ kuran, sanatı yaygınlaştıran çok yönlü bir destek modeli sunuyoruz.

Sinan Temo, Sabiha Kurtulmuş ve Begüm Güney’le birlikte “Artweeks İstanbul, 12. Edisyonu”nu anlatmak, 2018 yılından buyana süren yolculuğu paylaşmak üzere sohbet buluşması düzenledi. Temo, Bilgili Holding’in şu yönüne dikkat çekti:

Bilgili Holding, 2000’li yılların başından buyana tarihsel belleğe sahip yapıları koruma ve yeniden işlevlendirme projelerinde, sanatın yaşayan bir değer olarak ve belirgin, işlevsel şekilde var olmasını hedefledik.

Akaretler Sıraevler’i örnek gösterdi:

Bu yaklaşımın ilk ve en önemli örneklerinden biri olan Akaretler Sıraevler, yalnızca kentin mimari mirasının restore edilmesi değil, sanatla iç içe yaşayan bir buluşma alanı olarak İstanbul’a yeniden kazandırdık.

The Ritz Carlton Residences İstanbul’a dikkat çekti:

Sanatın işlevsel olarak da öne çıktığı bir diğer çalışmamız da The Ritz Carlton Residences İstanbul oldu. Renovasyon sırasında 6 katta 6 bin 600 metrekarelik büyüklüğe sahip B Blok, sanatın da öncelikle yer aldığı çok işlevli alan olarak tasarlandı.

“Bilgili Sanat”ı 2021 yılında kurduklarını kaydetti:

“Bilgili Sanat”ı holdingimizin külütr-sanat vizyonu doğrultusundaki güçlü çalışmalarını kurumsal çerçeveye taşımak üzere kurduk. Sanat ekosistemine kalıcı katkılar sunmayı hedefliyoruz. Çağdaş sanatın üretim ve paylaşımını destekleyip, sanatı görünür kılıyoruz.

Türkiye’de sanatın, özellikle de genç, dinamik sanatçı potansiyelinin çok yüksek olduğunun altını çizdi:

Küresel sanat piyasasındaki güncel trend de bu potansiyelimiz için çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu noktada daha fazla fuar ve etkinliğe, daha çok tanıtıma ihtiyaç var.

Gerçekleştirdikleri, destekledikleri bazı organizasyonlar üzerinde durdu:

“212 Photography Istanbul”, “ONE Akaretler” ve “BASE İstanbul” başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz, desteklediğimiz çeşitli etkinliklerle sanat ekosisteminin gelişimine önemli katkı sağlıyoruz.

“Artweeks Istanbul”a değindi:

“Artweeks Istanbul”, vizyonumuzun en somut örneklerinden biri. 2018 yılında iki sergi ile başladı. Şehrin sanat takviminde kısa sürede özel bir yer edindi. “Artweeks Istanbul”u fuar tanımının dışında, kâr amacı gütmeyen bir yapıda, dayanışma ekseninde konumlandırdık.

“Arweeks Istanbul”un galerilerden bağımsız sanatçılara, koleksiyonerlerden izleyicilere kadar geniş bir paydaş kitlesini bir araya getirdiğine vurgu yaptı:

Alan kiralama fiyatlarını sadece maliyet bazlı olarak özellikle uygun tutarak, galeriler ve küratörler için erişilebilir bir platform sağlıyoruz. Genç ve bağımsız sanatçılara ise gelişimlerini desteklemek üzere ücretsiz alanlar sunuyoruz.

“Artweeks Istanbul”un bugüne kadar 176’dan fazla galeri ve 1000’e yakın sanatçı ve tasarımcıyı bir araya getirdiğini paylaştı:

Böylelikle sanatın yaratıcı gücü ve toplumsal etkisi konusunda önemli bir misyon üstlendik. Aynı misyonla ücretsiz ziyaret olanağı sunarak, bugüne kadar 1 milyondan fazla kişiyi sanatla buluşturduk.

7 yıl önce Akaretler Sıraevler’de iki sergi ile başlayan “Artweeks Istanbul”, 12. Edisyonda iki lokasyona, Akaretler Sıraevler ve The Ritz-Carlton Residences İstanbul’a, 8 bin 300 metrekarelik alana genişledi. İstanbul’un sanat takviminde de önemli bir noktaya ulaştı…

Sanat ekonomisi dünyada 57.5 milyar doları buluyor bizde 18.2 milyon dolarda kalıyor

MERKUR Galeri Kurucu Direktörü ve Artweeks Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, küresel sanat piyasasında önemli değişim yaşandığını belirtti:

Son yıllarda, yüksek fiyatlı rekor kıran satışlar yerine, daha çok hikayesi olan ve keşfedilmeyi bekleyen sanatçılara ilgi artıyor.

Türkiye’nin sahip olduğu sağlam temeller ve dinamik orta segmenti ile bu küresel değişime doğal bir şekilde uyum sağladığını vurguladı:

Özellikle 5-50 bin dolar aralığındaki eserlerin yer aldığı bu segment, uluslararası koleksiyonerler ve küratörler için önemli bir potansiyel sunuyor.

Önceliklerini paylaştı:

Sanatçılarımızın potansiyelini ve hikayelerini öne çıkararak, onları uluslararası sahnede daha görünür kılmak ve Türkiye’yi bu yeni dönemin önemli aktörlerinden biri haline getirmek.

Türkiye’de sanat ekonomisine yönelik düzenli, net bilgi toplanamadığının altını çizdi:

Müzayede ve fuar verileri üzerinden bakıldığında yıllık 550-750 milyon lira (13.7-18.2 milyon dolar) gibi düşük bir aralıkta seyrediyor.

Küresel sanat piyasasına değindi:

Küresel sanat piyasası, 2019 yılından beri sponsorumuz olan UBS’in “The Art Basel and UBS Art Market Report 2025” raporuna göre pazar 2023’e oranla yüzde 12 daralarak 57.5 milyar dolara geriledi.

Daralmanın nedenine işaret etti:

Bu daralmanın en önemli nedeni, en üst segmentteki işlemlerdeki zayıflama. Ancak, aynı dönemde satılan eser sayısı yüzde 3 artışla 40.5 milyona ulaştı. Bu tablo, piyasanın bir krizden çok “keşif ekonomisi”ne doğru evrildiğini gösteriyor.

Şu noktayı irdeledi:

Koleksiyonerlerin büyük isimlerin peşinden gitmek yerine yeni yeteneklere, farklı coğrafyalara ve özgün sanatçı pratiklerine yöneldiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu eğilim, Türkiye sanat ortamı için stratejik bir fırsat sunuyor.

İngiltere Çin’i geçip ikinci oldu

MERKUR Galeri Kurucu Direktörü ve Artweeks Organizatörü Sabiha Kurtulmuş, “The Art Basel and UBS Art Market Report 2025”ten şu bulguları paylaştı:

ABD, yüzde 43’lük payla en büyük pazar olmayı sürdürdü. İngiltere, Çin’i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Çin’deki satışlar yüzde 31 oranında sert düşüş gösterdi.

Zirvedeki soğumanın en net göstergesi olarak, 10 milyon doların üzerindeki eserlerin satışı yüzde 45 azaldı.

Pandemi sonrası hızlanan dijitalleşme ve online satışlar, pazara yeni katılan genç koleksiyoncular ve özellikle Çin’deki ödeme sorunlarıyla daha da belirginleşen güven ve ilişki odaklı satışların ön plana çıkması, piyasanın yeni karakterini belirliyor.