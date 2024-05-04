Sanayi yürüyor, mali sektör depara kalktı!

HABER ANALİZ / BORSADA SEKTÖRLER

Sanayi sektörü yürüyor Mali sektör depara kalktı

Son bir yılda borsadaki mali sektördeki şirketlerin toplam piyasa değeri 77 milyar dolardan 130 milyar dolara yükseldi. Aynı sürede sanayi sektöründeki firmaların toplam piyasa değeri de 104 milyar dolardan 134 milyar dolara çıktı. Mali sektör artış hızıyla depara kalkarken adeta yürüyen sanayi sektörünü yakaladı.

Borsa 10 binin üzerine tırmandı ve TL bazında tarihi rekor seviyeleri test ederek hedefini yeni zirvelere çevirdi. Endeksin son bir yılda gerçekleştirdiği çıkışta endekste ağırlığı yüksek olan mali sektör hisselerinin yükselişleri önemi bir etkiye sahip.

Sigorta hisselerinde %2.233’e varan getiri Sigorta sektöründe yüzde 2.233’e varan getiriler oluştu. Sektör hisseleri içerisinde son bir yıldaki en düşük getiri yüzde 168 oldu. Banka hisselerine ilgi yüksek Endeksi yukarı taşıyan öncü banka hisselerine ilgi sürüyor. Bu hisselerin değerleme oranları prim yapmalarına rağmen hala çok düşük.

Likit olmaları nedeniyle yatırımcı tercihlerinde öne çıkıyor. Sektörde piyasa değeri en büyük dört bankanın fiyat/kazanç oranı 5’in altında bulunuyor. Holdinglere yabancı ilgisi güçlenebilir Yabancı alımlarında öncü olan holdingler olası bir not artırımında yatırımcıların gözdesi haline gelecek. Yatırımcılar fırsat noktasında önceliği bu hisselere verecek.

Sanayilerde son durum Sanayi sektörü de yükseliyor. Ancak küresel bazda yaşanan enflasyon ve ülkelerde gözlenen durgunluk sektöre yansımış durumda. Dolayısı ile sanayi sektörü hisselerinin getirileri mali sektörün gerisinde kaldı.

Hizmet sektörü arada kaldı Hizmet sektörü hisseleri yükselişte arada kaldı. Sektör hisselerinin piyasa değeri son bir yılda dolar bazında yüzde 49 arttı. Sanayinin üzerinde bir çıkış yakalanmasına rağmen mali endeksten daha zayıf bir performans sergiledi. Hisse bazında güçlü getiriler oluşmasına rağmen toplamda getiriler düşük kaldı.

Piyasaların seyri nasıl olacak?

Piyasalar yukarı ancak dalgalı bir seyir izleyecek. Küresel bazda jeopolitik risklerin yüksek seyri gerilim oluşturuyor. Kurumsal yatırımcıların seyrine baktığımızda yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 38,56 seviyesinde bulunuyor. Yabancı paylarında yön yukarı doğru. Borsa Endeksi 10.208 seviyesinde bulunuyor. Kurumlardan revize tahminler gelmeye devam ediyor.

Endeksin 10 binin üzerinde tutunması alıcıların da güçlenmesini sağlayacak. Yatırım fonu ve emeklilik fonlarında da şimdilik hisse oranları yukarı doğru. Alternatif yatırım araçlarında gözlenen zayıf seyir de borsaya ilgiyi canlı tutacaktır.

Endeksin dolar bazında değeri ise 315.29$ seviyesinde bulunuyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS oranı 300’ün altına geriledi ve 293,23 oldu. CDS 293’ün altında kaldıkça TL varlıklara ilgi güçlü olmaya devam edecektir.

ZEYNEP’E SOR

AR-GE Mİ, PAZARLAMA MI?

Temettü fonu; düzenli gelir sağlar. Uzun vadelidir, düşük dalgalanma ve düşük risk içerir. Sınırlı büyüme ve piyasaya duyarlıdır. Büyüme fonu; uzun vadeli, yüksek getiri potansiyeli, fi yat artışından yararlanma. Yüksek risk ve değerleme oranları, nakit temettü az veya yok.

En düşük riskten en yüksek riske hızlı geçiş yapmışsın. Hisse fonlar uzun vadede kazandırır

Mevduatta param var. Fon sepeti yapmak istiyorum. TAU, GIE, IIH, VAY ve IHK fonlarını seçtim. Bakma şansınız varsa sevinirim. / Ersin Güneş

Ersin, mevduat sabit getiri sağlayan bir yatırım aracıdır. Risk almak istemeyenler için ideal bir yatırım aracıdır. Şimdilerde artan faiz oranları ile birlikte mevduat, alternatif bir getiri aracı olma vasfına sahip olduğunu hatırlatayım. Yıl sonunda enflasyon hedefinin %40 olduğu düşünüldüğünde reel getiri sağlama özelliği daha fazla öne çıkıyor. Bu itibarla yüksek risk istemeyenler için şimdilerde mevduatın cazip bir yatırım aracı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öte yandan sorduğun fonların tamamı hisse sendi fonları ve risk düzeyleri 6 ile 7 arasında değişiyor. Birikimini mevduatta değerlendirdiğini nazara aldığımda fon piyasasında üstleneceğin risk düzeyinin 1-2 arası olması beklenir.

Bu tür fonlar para piyasası ve borçlanma araçları fonlarıdır. Sorduğun hisse senedi fonlarını bilinçli tercih etmişsen risk düzeyini de çok hızlı şekilde yukarı taşımışsın demektir. Hisse fonlarda uzun vadeli hareket etmen gerektiğini unutmamlısın. Diğer taraftan yılbaşından bu yana VAY %39,44; IHK %46,02; IIH %48,47; GIE %53,44; TAU %58,62 yükseldi. Borsa endeksinin yılbaşından bu yana yükselişi bu fonları da yukarı yönlü destekliyor.

Paranın tamamını tek bir varlığa yöneltme. Elinin altında sabit getirili bir fon da olsun

Elinde döviz bazında nakdi olan ne yapmalı? TL ye çevirip borsaya mı, altına mı, arsa ya da ev mi, kaldıraçlı işlemle emtia mı? Bunların dışında alternatifler de olabilir mi? Ne dersiniz? / Mert Tamer

Mert, insanın elinde parası olması güzeldir. Çalışarak kazanılan paranın korunması ise öncelikli olandır. Sonrasında da büyütmeyi düşünmelisin. Kuşkusuz bunun birçok farklı yolu vardır. Saydığın yollardan birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Kimi zaman biri, kimi zaman diğeri öne çıkar. Yani her yatırım enstrümanı kazandırır. Yeter ki o yatırımda bulunacağın enstrümanı tanı.

Eğer bilmiyorsan kazanma şansın da bir o kadar zayıflar ve dahası elindekini kaybetme riskin dahi gündeme gelir. Bu nedenle bilmediğin yatırım alanlarına yönelme ve gereksiz risklerin altına girme. Öte yandan ihtiyaçların ile yatırımını optimum seviyede birleştirebilirsen iyi olur. Eğer evin yoksa konut yatırımı hem bir ihtiyacını gidermesi hem de yatırım gereksinimini karşılaması açısından ideal olabilir.

Evin varsa saydığın diğer enstrümanlar arasında bir çeşitlendirmeye gidebilirsin. Ancak tek bir enstrüman düşünme. Diğer taraftan ihtiyaçların için gerektiğinde her zaman başvuruda bulunacağın sabit getirili bir fonun mutlaka elinin altında olsun. Çeşitlendirmeyi ise bildiğin alanlarda yap. Bu hem takip hem de değerlendirmede bulunmana imkan verecektir.

Yabancılar ve fonlar hangi hisseleri aldı?

Konut GMYO, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Gübre Fabrikaları, Petkim, İş Bankası (C), Aselsan, hisselerinde paylarını artırdı. Yabancı yatırımcılar Ford Otosan, Akbank, Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası, Tofaş Fabrika, Tüpraş, Bim Mağazalar hisselerinde paylarını azalttı. Kurumsal Fonlar Kardemir (D), Pegasus, İş Bankası (C), Gübre Fabrik., Enka İnşaat, Şişe Cam hisselerinde paylarını artırdı. Kurumsal Fonlar Alarko Holding, Emlak Konut GMYO, Akbank hisselerinde paylarını azalttı.

YENİ HAFTAYA BAKIŞ

Sevgili okurlar, Yatırım dünyasında son dönemde yaşanan hareketlilik, yatırımcıları heyecanlandıran ve dikkatlerini çeken birçok gelişmeyi beraberinde getiriyor. Özellikle borsadaki hareketler ve mali sektördeki şirketlerin yükselişi ile diğer sektörlere dair önemli gelişmeler, piyasalardaki nabzı tutmak isteyen herkes için merak konusu olmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, son zamanlarda yaşanan önemli olayları ve yatırımcılar için değerli olabilecek bilgileri sizler için bir araya getirdik. “Sanayi Sektörü Yürüyor, Mali Sektör Depara Kalktı” başlıklı haberde, borsadaki sektörel eğilimleri inceledik. Son bir yılda mali sektördeki şirketlerin toplam piyasa değeri 77 milyar dolardan 130 milyar dolara yükseldi.

Aynı sürede sanayi sektöründeki firmaların toplam piyasa değeri de 104 milyar dolardan 134 milyar dolara çıktı. Mali sektör, artış hızıyla depara kalkarken adeta yürüyen sanayi sektörünü yakaladı.

“ZEYNEP’E SOR” Köşesinde “Temettü Fonu mu, Büyüme Fonu mu?” sorusunun cevabını aradık. Sizlerden gelen iki soruyu yanıtladık. Sorularınızı zeynep.aktas@gmail.com’a gönderebilirsiniz.

Peki, piyasaların seyri nasıl olacak? Ana gündem maddesini de bu oluşturuyor. Piyasaların yukarı yönlü ancak dalgalı bir seyir izleyeceği görülüyor. Hem küresel hem de yerel veri akışı piyasalara yön verecek. Ana eğilim ise yükseliş yönünde. Bu arada bu hafta borsada işlem gören şirketler, farklı sektörlerde önemli girişim ve hamlelerde bulunarak dikkat çekti.

Performanslarıyla büyüme yönlü önemli girişimlerde bulundular. Anlaşmalar, davalar, iş bağlantıları ve yenilikçi gelişmeler öne çıktı.

Öte yandan yılbaşından bu yana en yüksek faizle en düşük borçlanma, geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşti. Ortalama faiz yüzde 57, toplam ihraç tutarı 38 milyar dolar oldu. “Borsanın Bilge Baykuşu (BBB)” bölümünde Zamana Değil, Niteliğe Odaklanılması gerektiği üzerinde durduk.

Sağlam ve büyüyen şirketlere yapılan yatırımlar, uzun vadede daha istikrarlı ve tahmin edilebilir getiriler sunuyor. Peki ya emeklilik fonları?...

Hisse senedi ve endeks fonları emeklilik fonlarında öne çıkıyor. Hisse fonları bir haftada yüzde 4,63 yükselirken endeks fonları yüzde 5,06 oranında değer kazandı. Yatırım fonları da hareketli. Bu hafta fon piyasasına, toplam 102 milyar TL’lik para girişi ve 88 milyar TL’lik para çıkışı gerçekleşti.

Özellikle Girişim Sermayesi Fonları, 20 milyar TL’lik net büyüme ile liderliğe otururken, serbest döviz fonlarından para çıkışı başladı. Piyasaların riskleri ve fırsatları aynı anda içinde barındırdığı unutulmamalı. Yatırımcılar, sağlam analizler ve uzun vadeli stratejilerle piyasalardaki hareketlilikten en iyi şekilde yararlanabilirler.

Herkese sağlıklı ve kazançlı bir yatırım dönemi dilerim. İyi okumalar.

ŞİRKETLERİN ÖZVARLIK KÂRLILIĞI / ANALİZ HABER

■ Migros Ticaret’in özvarlık kârlılığında düşüş Migros Ticaret, 18 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 8.828.696.000 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl 9.139.805.000 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 27,82 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 65,35’ti.

■ İdealist GMYO’nun özvarlık kârlılığında negatif seyir İdealist GMYO, 18 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12 döneminde 6.456.629 TL zarar açıkladı. Bir önceki yıl ise 26.671.501 TL kârda idi. Şirketin özsermaye kârlılığı -3,01 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 20,78’di.

■ Ak Enerji’nin özvarlık kârlılığında artış Ak Enerji, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 5.039.858.378 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 2.104.990.445 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 42,49 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 36,55’ti.

■ Doğuş Otomotiv’in yüksek Özvarlık Kârlılığı Doğuş Otomotiv, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 19.622.080.000 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 15.612.776.000 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 54,06 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 87,70’ti.

■ Aydem Enerji’nin özvarlık kârlılığında düşüş Aydem Enerji, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 1.280.100.539 TL zarar açıkladı. Bir önceki yıl ise 4.973.023.571 TL kârda idi. Şirketin özsermaye kârlılığı -4,42 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 25,42’ydi.

■ Anadolu Isuzu’nun özvarlık kârlılığında artış Anadolu Isuzu, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 1.614.217.374 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 784.307.983 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 22,27 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 20,55’ti.

■ Beyaz Filo’nun özvarlık kârlılığında artış Beyaz Filo, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 77.900.271 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 22.946.470 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 11,96 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 5,59’du.

■ Akiş GMYO’nun özvarlık kârlılığında düşüş Akiş GMYO, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12 döneminde 3.358.458.325 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 3.895.842.441 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 18,09 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 37,03’tü.

■ Koç Holding’in özvarlık kârlılığında düşüş Koç Holding, 15 Mart’ta açıkladığı bilançosunda 2023/12K döneminde 72.230.000.000 TL kar açıkladı. Bir önceki yıl ise kar 72.662.000.000 TL idi. Şirketin özsermaye kârlılığı 18,75 olarak gerçekleşti. Geçen yılki özsermaye kârlılığı ise yüzde 33,84’tü.

Borsa şirketlerinde bu hafta önemli ne var?

Anlaşmalar, davalar, iş bağlantıları, yenilikçi gelişmeler

Bu hafta borsada işlem gören şirketler, farklı sektörlerde önemli girişim ve hamlelerde bulunarak dikkat çekti. Enerji, inşaat, sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önemli anlaşmalara imza atılar. Performanslarıyla büyüme yönlü önemli girişimlerde bulundular. Bu gelişmeler, şirketlerin gelirlerini ve kârlılıklarını olumlu yönde destekliyor.

Bu hafta borsa şirketlerinden önemi haberler var. Halkbank, ABD’deki yargı süreçlerinin belirsizliğini sürdürüyor. Anel Elektrik, İngiltere’de büyük bir projenin işini aldı. Kayseri Şeker, üç gün içinde ikinci büyük ölçekli iş anlaşmasıyla dikkat çekti. Şişecam, uluslararası tahvil piyasalarında önemli bir ihaleyi başarıyla tamamladı.

Yeşil Yatırım Holding’in iştiraki beton ve demir olmaksızın 5 kata kadar konut yapabildiğini paylaştı. Bu gelişmeler, şirketlerin ilerleyen süreçte finansal güçlerini ve pazardaki konumlanmalarına katkıda bulunacak.

Halkbank’ın ABD’deki yargı süreçlerinde karşılaştığı zorluklar devam ediyor. Hughes davası, ceza davasının sonuçlanmasına kadar askıya alındı. Bu durum, bankanın üzerindeki belirsizliği sürdürüyor. Ancak, bu süre zarfında banka, yasal argümanlarını güçlendirerek gelecekteki olası senaryolara hazırlıklı.

Anel Elektrik, İngiltere’deki Shotton Kağıt İşleme Fabrikası projesi için önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, 154 milyon sterlin değerinde olup, şirketin uluslararası pazardaki etkisini artıracak büyük bir gelir kaynağı olarak görülüyor. Kayseri Şeker, yerel pazarda 7,7 milyar TL değerindeki iki büyük anlaşma imzalayarak, kısa sürede büyük bir gelir elde etti.

Bu anlaşmalar, şirketin ciro ve kârlılık hedeflerine önemli katkıda bulunacak. Şişecam, 1,1 milyar dolar değerindeki uluslararası tahvil ihraç sürecini başarıyla tamamladı. Bu tahviller, şirketin finansal esnekliğini artırırken, global finans piyasalarında Şişecam›ın itibarını pekiştirdi. İhraç edilen tahvillerin Euronext Dublin’de işlem görmeye başlaması, şirketin uluslararası finansal varlıklarını çeşitlendirme stratejisine büyük katkı sağladı.

Boğaziçi Beton mart ayından bu yana toplamda 1 milyar TL’nin üzerinde iş aldı. Yeşil Yatırım Holding, %50 iştiraki üzerinden TOKİ’ye konut inşa ediyor. Şirket ilk defa gerçekleştirdiği uygulama ile demir ve beton kullanmadan, 5 kata kadar inşaat yaptığını belirtiyor. Mia Teknoloji geliştirdiği platformun tanıtımı ve iş birliği arayışında. Arena Bilgisayar ise ödeme hizmetleri pazarındaki iştirakini satacak.

Yaşanan gelişmeler, borsa şirketlerinin önemli hamlelerini ve sektörlerindeki konumlarını güçlendirme yönündeki adımlarını yansıtıyor. Bu adımlar, hem yurt içi hem de uluslararası pazarda, şirketlerin nasıl dinamik ve etkili bir şekilde hareket edebildiklerini gösteriyor. Gelişmeler yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor.

HALKBANK

İkinci tazminat davası, ceza davasının sonuna kadar askıya alındı. Gözler ceza dosyasında

Halkbank aleyinde ABD’de açılan Hughes davasında mahkeme ceza davası sonuçlanana kadar dosyayı askıya aldı. Bu karar bankanın üzerindeki hukuki belirsizliği bir süre daha sürdürecek. Benzer bir dosya olan Owens davasında ise mahkeme Halkbank lehine karar vererek sonuçlanmış ve tüm yargı süreçleri 8 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmıştı. Halkbank, ceza dosyasında ise devlet dokunulmazlığı itirazında bulunmuştu. Dosya halihazırda temyiz sürecinde olup mahkemesinin, Halkbank lehine bir karar vermesi halinde dava düşecek. Aleyhte karar vermesi durumunda ise Halkbank yasal itiraz haklarını kullanacak.

ANEL ELEKTRİK

İngiltere’de önemli iş, bağlantısı. Aldığı iş gelirini ciddi oranda büyütecek. Kârı da büyütür

Anel Elektrik’in %100 iştiraki Anel Engineering & Contracting Ltd. İngiltere›de Shotton Kağıt İşleme Fabrikası’nın Mekanik ve Elektrik işleri için 154.000.000 sterline anlaştı. Tutar yaklaşık 6,24 milyar TL’ye denk geliyor. Proje 2025 yılı içinde tamamlanacak. Alınan iş şirket açısından oldukça önemli bir gelir kaynağına denk gelirken şirketin uluslararası pazardaki varlığını güçlendirmesi beklenmeli. Gelirlerinin ağırlıklı kısmı yurt dışı kaynaklı olan Anel Elektrik, 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde brüt satışlarını %39,13 gerileterek 1,28 milyon TL’ye düşürdü. Aynı sürede yurt dışı gelirleri de %48,54 düşürerek 986,76 milyon TL’ye indi.

KAYSERİ ŞEKER

Büyük ölçekli bir anlaşmaya daha imza attı. Üç gün içinde toplam 7,7 milyar liralık iş aldı

Kayseri Şeker, yurt içinde yerleşik bir müşterisiyle 4.250.000.000 TL tutarlı önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında şirket, müşteriden 50.000.000 TL avans tahsilatı gerçekleştirdi. Firma aynı hafta içinde 3.456.220.000 TL tutarında bir anlaşma daha imzalamıştı. Şirket iki anlaşma ile toplam 7,7 milyar TL brüt gelir elde edecek. 2023 dokuz aylık faaliyet döneminde ise 5,47 milyar TL gelir elde ettiği nazara alındığında firmanın iki anlaşma ile oldukça güçlü bir gelir yakaladığı gözleniyor. Söz konusu durum Kayseri Şeker’in ciro ve kârlılığına olumlu yönde katkıda bulunacak.

ŞİŞECAM

1,1 milyar dolar tutarlı tahvil ihracını tamamladı. 2026 vadeli tahviller ise geri alınacak

Şişecam, %100 iştiraki Şişecam UK PLC’ye ait olan tahvil ihracını tamamladı. Toplamda 1.100.000.000 dolar değerindeki iki farklı tahvil, uluslararası yatırımcılara satıldı. İhracı gerçekleştirilen tahviller İrlanda Borsası’nda (Euronext Dublin) işlem görecek. İhraçtan elde edilen nakit Şişecam UK PLC’nin hesaplarına aktarıldı. Öte yandan ihraç edilen yeni tahvillere paralel olarak, Şişecam 2026 vadeli 700.000.000 dolar tutarındaki mevcut tahvilleri geri alım yoluyla itfa edecek. Şirket, söz konusu tahvilleri vadesinden önce kısmen veya tamamen itfa edeceğini belirtmekle birlikte net bir tarih vermedi.

KATILIMEVİM

Yeni şube açtı. Finansman sözleşmelerini paylaştı. İlk çeyrekte gelir ve kârını büyüttü

Katılımevim, Nisan 2024’te toplam 3.402.816.000 TL değerinde yeni ev ve araç finansmanı sözleşmeleri imzaladı. Söz konusu anlaşmalar şirketin ev ve araç finansmanı sektöründeki etkinliğini ve pazardaki büyümesine dair veri sunuyor. Şirket müşteri tabanını genişletme ve piyasadaki talebi karşılama kapasitesini artırma yönlü girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Zeytinburnu şubesini açtı. Bu şube ile Türkiye genelinde toplam şube sayısı 75’e çıktı. Firma son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali dönemde esas faaliyet gelirleri 685,1 milyon TL olurken dönem sonu kârı 706,2 milyon TL oldu.

BOĞAZİÇİ BETON

Yeni bir anlaşma daha yaptı. Açıkladığı anlaşma tutarı 1 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Boğaziçi Beton, İstanbul Arnavutköy’deki projeyle ilgili Turgut Müteahhitlik ile beton temini için bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında, projeye temin edilmesi beklenen hazır betonun yaklaşık 220.000.000 TL tutarında olması öngörülüyor. Söz konusu tutar proje sürecinde değişkenlik gösterme ihtimali bulunuyor. Şirket mart ayından bu yana 800 milyon TL tutarında hazır beton satışı için sözleşme imzalamıştı. Bu anlaşma ile birlikte açıklanan toplam tutar 1 milyar TL’nin üzerine çıkmış oldu. Şirket geçtiğimiz 2023 faaliyet döneminde 8,9 milyar TL hasılat elde etmişti.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG

Yeni teknoloji ile 5 kata kadar demir ve beton kullanmadan konut inşa ettiğini duyurdu

Yeşil Yatırım Holding, %50 iştiraki Yeşil Dönüşüm İnşaat’ın Türkiye’de ilk defa gerçekleştirdiği uygulama ile Nurdağı deprem bölgesinde, TOKİ’ye konut inşa edildiği belirtildi. Açıklamada Renco Kompozit Yapı Sisteminin kullanılarak 12 hafta gibi kısa bir sürede konut inşa edildiği ifade edildi. Bu sistemle demir ve beton kullanılmadan, 5 kata kadar inşaat yapılabildiği dile getirildi. Şirketin iştirakinin bu patentli yapı sistemi ile TOKİ için başka konutlar da yapması hedefleniyor. Açıklamada sistemin Grubun firmalarından biri olan Renco Kompozit tarafından geliştirildiği belirtildi. Şirket 2023 faaliyet döneminde 21 milyon TL zarar açıkladı.

MİA TEKNOLOJİ

Geliştirdiği platformla ilgili tanıtım ve iş birliği görüşmelerine başladı. Beklentisi yüksek

Mia Teknoloji, karma gerçeklik teknolojisi kullanarak geliştirdiği “Explora” adlı platformunun tanıtım ve iş birliği görüşmelerine başladığını duyurdu. Explora, kullanıcıların kendi dijital içeriklerini oluşturup, bu içerikleri lokasyondan bağımsız olarak eğitim, bakım-onarım ve araştırma-geliştirme süreçlerinde kullanmalarını mümkün kıldığı belirtildi. Explora’nın sunacağı yenilikçi çözümler sayesinde, farklı sektörlerdeki firmaların iş süreçleri daha interaktif ve verimli hale gelebileceği ifade edildi. Geliştirdiği platformdan hayli beklentisi olan şirket son açıkladığı 2023 faaliyet döneminde hasılatını %32,7 artırarak 1,4 milyar TL’ye çıkardı.

ARENA BİLGİSAYAR

Pazar lideri olduğunu ifade ettiği iştirakini satacak. Neden satmak istediğini açıklamadı

Arena Bilgisayar, %100 sahibi olduğu Paynet Ödeme Hizmetleri’nin satışı için potansiyel yatırımcılarla görüşmelere başlama kararı aldı. Şirket, anlaşmaya bağlı olarak iştirakteki payların tamamını ya da bir kısmını satabilecek. 2015 yılında kurulan Paynet, Türkiye’nin ilk FinTech girişimlerinden biri konumunda bulunurken firma tarafından verilen bilgiye göre sektöründe pazar lideri konumunda bulunuyor. 2 milyon TL sermayeli şirketin neden satılmak istendiği ya da satışından elde edilecek gelirin nerede değerlendirileceği hususunda ek bir açıklama gelmedi.

KOCAER ÇELİK

Geçen yıl giderlerini düşürerek kârını büyüttü. Gelirlerini artırabilirse kâr büyümesi yükselir

Kocaer Çelik, son 45 gün içinde Amerika kıtası, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesi, Avrupa ve Türkiye’den, katma değerli çelik profiller için toplamda 39.819.038 dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu. Toplam tutar yaklaşık 1,3 milyar TL’ye denk geliyor. Şirket 2023 faaliyet döneminde ise hasılatını %14,2 oranında düşürerek 15,1 milyar TL’ye geriletti. Firmanın gelirini artırabilmesi halinde kârlılığına da olumlu yönde yansıyacak. Kocaer Çelik geçtiğimiz yıl düşen hasılata rağmen yıl sonu net kârını %23,05 artırarak 1,19 milyar TL’ye çıkardı. Kârın artmasında maliyet ve giderler ile finansman giderlerindeki düşüş etkili oldu.