Geçen haftaki sohbetimizin şakasını hatırlayacaksınız…

Dursun’un Temel’in sorusuna verdiği cevap “Şart midur” olmuştu.

Benim de sohbette anlattığım olayın odak noktasındaki iş insanına verdiğim cevap aynı idi.

Bir arkadaşım bana biraz da iğneleyici bir şekilde “ Neden her isteyen ihracat yapmasın “ diyerek, ayırımcılık yaptığımı söyledi.

Ben de bu ayırımcılık suçlamasını kabul ettim ve bunu da bilerek yaptığımı belirttim.

Neden olmaz?..

Nedenini biraz açarak anlatmak istiyorum.

Suda boğulma olaylarının kurbanlarının ezici bir çoğunluğu, yüzme bilmeden suya girenler veya girmemeleri gereken yerlerde suya girerek yönetemeyecekleri riskleri alanlar.

İhracat işini de buna benzeterek anlatmak istiyorum…

İşletmede yabancı dil yeterliliği yoksa “Bizim çocuk kolejde okuyor o gelince bu işleri halledecek” diyen bir hayli iş insanı ile karşılaştım.

Hazreti Google sağ olsun amma Türkçe, batı dillerine göre ters yapılıdır.

Makine tercümesinin yaptığı gülümseten çevirilerin doğurduğu yanlış anlaşılmaların getirdiği asık suratlar, yaşanılan sıkıntılar ve kayıplardan kaynaklanıyor.

Aile içerisindeki çeviri şakamız “ Tavuk çevirme / Chicken translation “ olsa da Goggle çeviriye koyduğunuzda size “ Tavuk çevirme / Chicken flip “ olarak geliyor.

İyi dil bilen birisini alıp çalıştırın demiyorum amma kullandığınız yabancı dili size yanlış yaptırmayacak kadar bilen birilerinden destek alın.

Sorun sadece yabancı dil eksikliği mi, kesinlikle değil amma önemli sorunların önde gideni.

Yurt dışından gelen talebe cevap vererek birkaç kere mal ihraç etmiş olmanın sizi ihracatçı yapmadığını kaç kez yazdım hatırlamıyorum.

İhracatımızın temel sorunu, sürdürülebilirliktir

Yetkililer tarafından her yıl açıklanan ihracatçı sayılarını üst üste koysanız nereye varırsınız?

Oysa mevcut ihracat yapan firma sayımız ne kadar?

100 binin biraz üzerinde ve bu sayı Türkiye’nin mevcut ihracat potansiyeli için çok az.

İhraç ürünlerinin yurtdışı edilmesi sürecinde gümrük müşavirleri ve taşımacılar ihracatçılarımıza yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak bu yeterli değil çünkü o kesimde de uluslararası ticaret bilgisine sahip nitelikli eleman açığı oldukça fazla.

Gümrük ve taşımacılık tarafında kendi konularında oldukça yüksek yetkinlikler var amma iş uluslararası ticaret bilgisine gelince her iki taraf da eksikliklerini hissediyor.

Pazarlara nasıl gireceğinize karar verdiniz mi, ihracat stratejisi yaptınız mı?

Hedef pazarları belirleyip, ürün/pazar eşleştirmesi yaptınız mı?

Ürününüzün, hedef pazarlarda uyması gereken kuralları, kısıtlamaları, yasaları biliyor musunuz?

Ürününüzü ve firmanızı nasıl tanıtacağınıza karar verdiniz mi?

İhracat yapmak için gereken kaynakların farkında mısınız?

Mevcut personelden kimler, kendi yetkinlikleri çerçevesinde ihracatla ilgilenecek?

Maliyetleriniz gerçek düzeyde hesaplayabilip, ihracat fiyatlarınızı belirlediniz mi?

Kendi ürününüzün yanı sıra, rakiplerinizin olumlu ve olumsuz yönlerini biliyor musunuz?

Evet, dostlarım, sürdürülebilir ve kârlı ihracat yapmak istiyorsanız, bu soruların ve benzeri birçok sorunun tarafınızca cevaplanmış olması gereklidir.

Şart midur?

Evet…