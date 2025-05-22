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"Savruluyoruz..."

Hakan GÜLDAĞ
Hakan GÜLDAĞ EDİTÖRDEN

Satılık tesis ilanlarındaki artışın iki nedeninden biri kiraların yüksekliği. İştah kabartıyor. İkincisi ,işçilik maliyetlerinin yüksekliği... Başa çıkamayan üretimden kaçmaya çalışıyor. Bu sarmaldan çıkmak kolay olmayacak.

Salı günkü "Satılık-kiralık fabrikalar arttı" konulu yazımız epey ses getirdi. Arayan, mesaj atan okurlarımız kendilerinden ve çevrelerinden yeni örnekler verdi. Pek çoğu, kira ve işçilik maliyetlerinin yüksekliğini neden gösterdi.

Metal iş kolundan bir sanayici "Ben de satmayı planlıyorum. Ama piyasada alıcı yok. Kim niye fabrika alsın" dedi ve şöyle devam etti: "Emin olun, satılık ve kiralıkların artışındaki bir neden iç pazarda yaşadığımız darboğazsa, bir önemli neden de, ne yapacağımızı bilmemek. Bana 'yatırım için YTAK kredisi al, faiz uygun' diyorlar. Niyetleniyorum ama sonra düşünüyorum; alıp ne yapacağım? Çin rekabeti karşısında, elimdeki işimden kurtulmaya çalışırken bu koşullarda hangi sektöre, hangi yeni maceraya gireceğim?"

Güney Ege'den bir sanayici dostumuza konuyu aktardım. "Ben o arkadaşın niyetlendiğini yaptım" dedi; "YTAK kredisi aldık. Makinelerimiz de geldi. Ancak Çinlilerle baş edemediğimiz için zarar yazıp duruyoruz. Üstelik o zaman yüzde 10'larla aldığımız kredileri şimdi yüzde 60'larla 'roll etmek' durumundayız."

Dostumuz Yavuz Kaya, yıllardır tekstil ticaretinde faaliyet gösterir. Kanaat önderidir. İstediğimiz sıklıkla olmasa da gündemdeki konuları ele alır, mesajlaşırız. Şöyle diyor:

"Kira yüksek deyince mülk sahibi kızacak. İşçilik yüksek deyince çalışan GEÇİNEMİYORUM diyecek. Mülk sahibi işten kazanamıyor, kira verdiğinde beş kat getiri sağlıyorsa, yakın bir zamanda kirayı ödeyenler de ÖDEYEMİYORUM diyecek. Biz de, herkes haklı diyeceğiz. Savruluyoruz..."

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