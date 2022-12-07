Seçimlere damgasını vuracak seçmenler...

Seçime damgasını vuracak sosyal kesimlere, siyasi partilerin söylemlerinin çok cılız olması dikkat çekiyor.

Ekonomi gazetesi okurlarına 2023 seçimlerinde önemli etkileri olacak grupların kimler olacağını sorduğumda; gençler, emekliler, esnafl ar, tarım emekçileri ve sendikalı işçilerin etkin olacağı yanıtlarını alıyorum. Bu grupların 84 milyon içerisinde paylarının ne kadar olduğunun hesabına baktım, paylaşmak istiyorum.

Önce Y ve Z kuşağından başlayalım: 1981-1997 yılları arasında doğan Y kuşağının toplam nüfusu 20,5 milyon. Bunların önemli bir kısmı 2018 ve 2019 seçimlerinde oy kulandılar. 1997-2012 yılları arasında doğanların oluşturduğu Z kuşağı 20,6 milyon. 2023 seçimlerinde 6 milyonunun ilk defa oy kullanacağı belirtiliyor. Araştırma sonuçları bu gençlerin özgürlüklere ve haklarına sahip olmak istediklerini, adalet, demokrasi ve düşünce özgürlüğünü önemsediklerini gösteriyor. Seçim propagandalarında bunların önemseneceğine ilişkin kanıt ve işaretler yok değil ama zayıf.

İşçi-esnaf-memur emeklisi toplamı 13,7 milyon. Bu kitle enflasyon karşısında alım güçlerinin sürekli gerilemesinden yana çok rahatsız. Kampanyalarda “vaat” çok ancak “somut ifadeler” çok az.

Sendikalı işçi sayısı 2,8 milyon. Sendikal örgütlenme hakkının güvencesini istiyorlar. Parti kampanyalarında buna dönük ifadeler var ama çok “geçiştirici”.

512 bin tarım emekçisi ürünlerinin değer bulmadığından şikayet ediyor. Partiler bu konuda hedefsiz çok vaatte bulunuyor ama “somut ifadeler” yok gibi.

Beklentilerini aktardığım gruplar 59,1 milyonla toplam nüfusun %70’ini oluşturuyor.

Partilerin propagandalarında bu oy havuzunu gözetecek şekilde çalışmaları ve ona göre davranmaları gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ:

Sanatçı Türkan Şoray’ın Yaşar Kemal Sempozyumu’nda İzmir Marşı’nı okumasının İzmir’deki yankıları sürüyor….