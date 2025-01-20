Sergiler, törenler, konserler

Yıldız Holding, koleksiyonunu toplumla buluşturmaya devam ediyor

Yıldız Holding, zengin koleksiyonundaki nadide eserleri toplumla buluşturmaya devam ediyor. Holding bünyesindeki İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan ve Hz. Muhammed'in (s.a.v) fiziksel ve manevi özelliklerini tasvir eden hilye-i şerifler, "Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler" adlı özel bir kitapta bir araya getirildi. Bu değerli eserdeki hilyelerden oluşan bir seçki de Yıldız Holding Çamlıca Kampüsü'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışıyla hareket ettiklerini ve Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki eserleri toplumla buluşturmanın kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı. Tütüncü, "Bu koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri 'Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler' adlı bir kitapta topladık. Kitapta yer alan eserlerden oluşan özel bir seçkiyi de Çamlıca Kampüsümüzde ziyarete açtık. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) güzel ahlakı ve örnek davranışları, bu hilyeler aracılığıyla daha geniş kitlelerce görülsün ve anlaşılsın istedik. Farklı asırlarda yaşamış hattatlarımızın kaleminden çıkan, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmek isteyen tüm sanatseverleri sergimize bekliyoruz" dedi.

Altın Kaşık’lar sahiplerinde!

6. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, Four Seasons Hotel Sultanahmet'te gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Mutfak Dostları Derneği tarafından düzenlenen ve Jumbo'nun katkılarıyla gerçekleştirilen gecede bu yıl 12 ana kategori dalındakilerin yanı sıra iki özel ödül verildi. Türk gastronomisine değer katan isimler ve mekânların ödüllendirildiği etkinlikte "Yılın Türk Şefi" ödülüne Bahtiyar Büyükduman layık görüldü. "Yılın Yabancı Şefi" ödülünü ise Carlo Bernardini kazandı. Genç yeteneklere verilen "Yılın Genç Şefi" ödülünün sahibi ise yaratıcılığıyla dikkat çeken 26 yaşındaki Ecem Karakuş oldu.

Tekfen Filarmoni, yeni yılı klasik müzik ziyafetiyle kutluyor!

Türkiye'nin önde gelen özel sanat kurumlarından Tekfen Filarmoni, yeni yıla coşkulu bir başlangıç yapıyor. Daimî şef ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde, İzmir, İstanbul, Taşkent ve Semerkant’ta gerçekleştireceği dört konserde Rus piyanist Denis Kozhukhin'i ağırlıyor.

Tekfen Filarmoni'nin yeni yıl konserleri, 28 Ocak'ta İzmir'de başlayacak. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek konserin ardından, orkestra 29 Ocak'ta İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Tekfen Filarmoni ve Denis Kozhukhin, müzikal yolculuklarına Özbekistan'da devam edecek. 31 Ocak'ta Taşkent'te Palace of International Forums'da bir konser verecek olan orkestra, son olarak 1 Şubat'ta Semerkant Viloyatı Musiqali Drama Teatri'nde sahne alacak.

FSUMMIT ile turizm ve gastronomi sektöründe "çeşitlilik" rüzgârı esecek!

Antalya’da NEST Kongre Merkezi, 1-2 Şubat tarihlerinde turizm, gastronomi ve ağırlama sektörünün önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sözen Organizasyon tarafından düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT 2025, “Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla sektörün nabzını tutacak.

Türkiye'yi global arenada bir turizm ve gastronomi merkezi olarak konumlandırmayı hedefleyen FSUMMIT, sektör profesyonellerini, yatırımcıları ve uzmanları bir araya getirerek bilgi paylaşımı ve iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nin 112 yıllık Barok piyanosu yeniden hayat buluyor!

Boğaziçi Üniversitesi, 112 yıllık bir barok piyanonun yeniden canlanışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 1913 yılında Mr. Cleveland H. Dodge tarafından üniversiteye bağışlanan Norman & Beard yapımı piyanoda, uzun süren bir restorasyon sürecinin ardından ilk konser verilecek.

19 Şubat'ta Albert Long Hall'de gerçekleşecek bir resitalde, piyanist Jacob Benda, bu tarihi enstrümanın büyüleyici tınılarını müzikseverlerle buluşturacak. Benda, Barok dönemden klasik döneme uzanan eserlerden oluşan zengin bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2024 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları, sekiz ay süren titiz bir çalışmayla tamamlandı. Uzun süredir kullanılamaz durumda olan piyano, eski ihtişamına kavuşturularak müzik dünyasına geri döndü.

Aşk, fedakârlık ve kaderin operası sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonun ilk prömiyerini "La Traviata" ile yapacak. Giuseppe Verdi'nin ölümsüz eseri, 23 Ocak tarihinde Atatürk Kültür Merkezi-Türk Telekom Opera Salonu'nda perdelerini açacak.

Alexandre Dumas (oğul)'un "Kamelyalı Kadın" romanından uyarlanan "La Traviata", aşk, fedakârlık ve kader temalarını işleyen dokunaklı bir hikâyeyi anlatıyor. Verdi'nin müziğiyle hayat bulan bu başyapıt, opera tarihinin en sevilen ve en çok sahnelenen eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Cunda’nın ödüllü lezzet durağı Bursa'da

Ege Denizi'nin sunduğu eşsiz güzelliklerin ve tarihi dokunun önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık ve Cunda adası, aynı zamanda bir gastronomi merkezi olarak da öne çıkıyor. Bölgenin kendine özgü mutfağı, zeytinyağlı otlar, taze deniz ürünleri ve Rum esintileri taşıyan mezelerle zenginleşiyor. Ege mutfağının geleneksel lezzetlerini modern bir sunum ve anlayışla harmanlayan Teo's Cunda Restaurant, artık Bursa'da da adından söz ettiriyor. Restoranın kısa süre önce kazandığı dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden biri olan Gault&Millau’da "Sea Food" kategorisindeki 1 Toque (şapka) ödülü, bu başarının tesadüf olmadığının bir göstergesi.