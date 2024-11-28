Sigorta 2024’te güçlüydü 2025’e de umutlu giriyor

Sigorta sektörü hisseleri, 2024’te %64 değer artışıyla dikkat çekti. Anadolu Hayat ve AGESA, yüksek getirileriyle yatırımcıların ilgisini çekti. Düşük F/K oranları ve güçlü kârlılık, sektörü cazip kılmaya devam ediyor.

Sigorta sektörü, Borsa İstanbul’daki dikkat çekici performansı ile yatırımcıların radarına girmiş durumda. 2024 yılı boyunca sigorta hisseleri, hem özvarlık kârlılığı hem de fiyat artışlarıyla diğer yatırım araçlarını geride bıraktı. Özellikle Anadolu Hayat Emeklilik ve AGESA Hayat Emeklilik, yatırımcılara yüksek getiriler sağlayarak sektörün gücünü gösterdi. Sigorta sektörünün performansını gösteren BIST Sigorta Endeksi yılbaşından bu yana %64 oranında yükselmesi yatırımcısı için cazip bir fırsat alanı sağlıyor.

Yüksek getirili sigorta hisseleri

Sigorta sektöründeki güçlü hisseler, getirileriyle öne çıkıyor. Anadolu Hayat Emeklilik, %170,82 oranında yılbaşından bu yana getiri sağlarken, AGESA Hayat Emeklilik ise %131,14 getiri oranıyla dikkat çekiyor. Özvarlık kârlılığı bakımından AGESA ve Ray Sigorta’nın sırasıyla %64,08 ve %63,19 oranlarıyla zirvede yer alması, bu hisselerin finansal performanslarını destekliyor.

Sektörün diğer yatırım araçlarına üstünlüğü

BIST Sigorta Endeksi, yılbaşından bu yana %64’lük artışıyla hem BIST 100 hem de geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktı. Aynı dönemde gram altın %50 değer kazanırken, döviz/TL %18 artış gösterdi. Bu sonuçlar, sigorta sektörünün yatırım portföylerinde neden daha fazla yer bulduğunu açıklıyor. Sigorta hisselerindeki düşük fiyat/kazanç (F/K) oranları, sektörü yatırım açısından cazip kılan bir diğer faktör. Anadolu Sigorta 5.42, Türkiye Sigorta ise 6.10 gibi düşük F/K oranlarına sahip. Bu durum, sigorta şirketlerinin hâlâ potansiyel taşıyan hisse senetleri arasında yer almasını sağlıyor.

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YÜKSEK FREKANSLI TİCARET Mİ, GELENEKSEL TİCARET Mİ?

Yüksek frekanslı ticaret; likidite, arbitraj, algoritmik, düşük marjlarla kazanç. Yüksek maliyet, volatilite, karmaşıklık, eşitlik sorunu.

Geleneksel ticaret; uzun vadeli, temel ve teknik analiz, güven, düşük maliyet. Hız eksikliği, duygusal kararlar, fırsat kaçırma, sınırlı işlem.

Fırının biri bakımda. Aralık ayının ilk haftası faaliyete geçecek. Hisse ise son günlerde hareketli

Göltaş, fabrikasındaki bakımını ne zaman bitirecek? Ne zaman tam kapasite çalışacak? /Kemal Engin

Kemal, Göltaş Çimento toplam klinker üretim kapasitesinin yaklaşık %40’ını temsil eden fırınını bakıma aldı. Şirketin toplam 2 fırını bulunan tesiste 1.fırınının bakım çalışması 22 gün sürecek. Bu süre zarfında fırın dururken 7 Aralık günü tekrar aktif hale gelecek. Firma açıklamasında klinker stoku bulunduğunu ayrıca %60 kapasiteli 2.fırının tam kapasite ile çalışmaya devam ettiğini yatırımcısı ile paylaştı. 2024 dokuz aylık mali dönemde ise satışlarını %24 düşürdü. Bununla birlikte dönem sonunda kârını %3 büyüttü. Hissede nisandan bu yana satış baskısı ağırlık bulurken fiyatı 344,25 TL’ye kadar indi. Son bir haftada ise ilgi yüksek.

Düşen verimlilik nedeniyle iştiraki fabrikayı sattı. Elde edilen bedel nakit yapısını güçlendirecek

Eczacıbaşı İlaç’ın Kocaeli’deki fabrikasını satmasından ötürü kasasına ne kadar nakit girdi? /Can Yavaş

Can, Eczacıbaşı İlaç’ın %99,97 bağlı ortaklığı Gensenta İlaç, Çayırova’daki üretim tesisini sattı. Tesisin üzerinde bulunduğu arsanın büyüklüğü 58.725 metrekare olduğu belirtilirken yıl sonuna kadar tesiste üretim devam edecek. Satış bedeli ise 783.148.140 TL olarak açıklandı. Satma gerekçesi, gelişen teknoloji karşısında verimliliğinin düşmesi. Sürdürülebilirlik için ilave yatırımın gerekli olduğunu, ancak üretilen ürünlerin ticarileştirilmesinde güçlükler olduğu için söz konusu yatırımın da ekonomik olmadığı belirtildi. Bu nedenle tesisin elden çıkartılması yolu tercih edildi. Tutar, iştirakin nakit yapısını güçlendirecek.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün kurduğu YZH Fonu bankacılık sektörüne odaklanarak %77,75 kazandırdı

BIST Bıst Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (YZH), bankacılık sektörüne yatırım yapıyor. Fonun toplam değeri 933 milyon TL ve doluluk oranı %10,27. Portföyde en büyük pozisyonlar Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve TSKB hisselerinde bulunuyor. Yıllık %77,75 ve bir aylık %14,92 gibi yüksek getiri oranları, fonun güçlü bir performans sergilediğine işaret ediyor. Fon, bankacılık sektörüne odaklanarak likit hisseler üzerinden kazanç sağlıyor. Bu strateji, güçlü sermaye yapısına sahip bankaların yüksek işlem hacmi ve volatilite avantajından yararlanmayı amaçlıyor. YZH, uzun vadede bankacılık sektörüne yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için alternatif bir seçenek öneriyor.

TAHVİL

Vestel Elektronik, %56,27 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Vestel Elektronik, 25 Kasım 2024 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 675.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %50 olurken, bileşik faizi de %56,27’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 182 gün vadeli olup ödeme tarihi 27 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %24,93 olacak.

%50 YILLIK BASİT FAİZ

Diğer taraftan 26 Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %49,32 seviyesinde bulunuyor. Vestel’in çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı, TLREF’in 0,68 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 26 Kasım 2024 olurken vade tarihi 27 Mayıs 2025 olacak. Bono piyasada TRFVSTL52515 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GERSAN ELEKTRİK

BAE merkezli firma ile anlaşmaya vardı. Firmanın ihtiyacı olan kablo kanallarını temin edecek

Gersan Elektrik, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Petrofac LLC firması ile anlaşmaya vardı. Firmanın çeşitli projeleri kapsamında ihtiyaç duyduğu kablo kanalları ve ilgili ekipmanların tedarikini gerçekleştirecek. Verilecek malzeme karşılığında toplamda 2.950.000 dolar gelir elde edecek. Tutar güncel kurdan yaklaşık 102 milyon TL’ye denk geliyor. Gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde, sipariş edilen ürünlerin üretim sürecinin başlatıldığı ifade edildi. Sipariş, Gersan Elektrik’in uluslararası arenada artan etkinliğini ve çözüm ortaklığı gücünü göstermesi açısından önemli. Şirket son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında 833,3 milyon TL yurt dışı geliri elde etti. Tutar satışların yaklaşık %41’ine denk geliyor. Yurt dışı gelirlerini artırmak istiyor.

ASELSAN

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yeni sözleşme imzaladı. Teslimatlar 2026-2029 arası olacak

Aselsan, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Hava Savunma Sistemlerinin üretimi için toplam 135.106.533,65 euro ve 1.635.406.910 TL tutarında bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamındaki teslimatların 2026 ile 2029 yılları arasında yapılması planlanıyor. SSB ile gerçekleştirdiği bu anlaşma kasım ayı içerinde yatırımcısıyla paylaştığı dördüncü iş birliği oldu. Anlaşmanın toplam tutarı geçtiğimiz yıl elde edilen yıllık gelirin %6,51’i seviyesinde bulunuyor. Şirketin yıl içinde açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı ise 113,1 milyar TL seviyesinde. Tutar yıllık gelirin %113’üne denk geliyor. Aselsan’a ait hissenin fiyatı geçtiğimiz ocak ayında gerçekleştirdiği çıkışın ardından yatay bir seyir izledi. Hisse, son bir ayda ise artan performans ile %19 yükseliş kaydetti.

LİNK BİLGİSAYAR

Vitalis Teknoloji ile birleşme kararına SPK’dan onay geldi. Birleşme şirkete sinerji katacak

Link Bilgisayar’ın Vitalis Teknoloji’yi tüm aktif ve pasifleriyle devralarak birleşme kararına SPK’dan onay geldi. Birleşme, Vitalis Teknoloji’nin altı aylık mali tabloları esas alınarak gerçekleşecek. Link Bilgisayar’ın ortakları söz konusu birleşmeden dolayı ortaklıktan ayrılmak istemeleri halinde ayrılma haklarını ancak 356,45 TL’den kullanabilecekler. Link Bilgisayar’ın fiyatı halihazırda 543,50 TL seviyelerinde bulunuyor. Bu itibarla belirlenen ayrılma hakkı fiyatı pratikte yatırımcılar için anlamlı değil. Gerçekleşecek birleşmenin, Link Bilgisayar’ın operasyonel ve finansal gücünü artırarak teknoloji sektöründeki rekabetçi konumunu güçlendirmesi hedefliyor. Hissenin fiyatı temmuz ayında zirvesi 745 TL’yi test ettikten sonra gerilediği görülüyor.