Şimdi sigorta depremi yaşıyoruz, arkasından teminat sarsıntısı geliyor

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) önceki Başkanı, BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, binası hasarsız ama üretim bantları depremde “S” haline gelmiş tekstil fabrikasında bir an önce işi başlatmak için kolları sıvadı. Ancak, karşısına iki önemli sıkıntı çıktı:

· Sigorta şirketleri hasarları ödeme konusunda ağır davranıyor, “eksik bildirim”e kaydırıp, hasarın yüzde 40-50’sinden fazlasını vermemeye çalışıyor. Karşılıklı itirazlarla süre uzuyor.

· Kahramanmaraş’tan başka illere çok göç eden oldu. Ramazan Bayramında dönenler oldu ama hâlâ dönmeyenler daha fazla. Fabrikalarda çalışacak personel sıkıntısı yaşıyoruz.

Kahramanmaraş Temsilcimiz Ali Eskalen’in organizasyonuyla Hakan Güldağ, Şeref Oğuz ve Handan Sema Ceylan’la Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’le sohbete gittiğimizde KASİAD (Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ekibiyle de buluşmuştuk.

KASİAD’ın merkezindeki buluşmaya Başkan Mikail Utlu, Başkan Yardımcısı, KMTSO’nun da Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KASİAD’ın önceki Başkanı Ali Arpasatan, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, KMTSO Meclis Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, MADO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Kambur sohbete katılanlar arasındaydı.

Mikail Utlu’nun dile getirdiği sıkıntılar arasında sigorta konusu da vardı:

- Depremden bu yana 3 aydan fazla süre geçti. Hâlâ sigorta tartışmaları sürüyor. Karşılıklı itirazlarla zaman geçiyor. Sigorta şirketlerinin sanayi tesisleri hasarlarını ödemesi gecikiyor.

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, TOBB Kahramanmaraş Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığını da yürüten büyük oğlu Aykut Balcıoğlu, Babson College (Boston-ABD) İşletme bölümünü yeni bitiren kızı Dilara Balcıoğlu ile birlikte İstanbul’da sohbet davet etti.

6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü olan Pazarcık ve Elbistan’ın bağlı olduğu Kahramanmaraş’taki son durumu konuştuk. Balcıoğlu, kendi örneğini ve kentte gördüğünü aktardı:

- Bizim tekstil fabrikasında bina anlamında hasar yok. Ancak, üretim bantlarımız şiddetli sarsıntıyla “S” olmuş durumda. O hasarlar için sigorta şirketiyle, eksperleriyle bir türlü anlaşamıyoruz. Ödemek istedikleri bölüm hasarın yüzde 40-50’sinde kalıyor.

Ardından ekledi:

- İşin özeti sigortadan alınacak hasar bedelleriyle fabrikaları toparlamak mümkün değil.

Sanayicilerin sigortayı beklemeden onarıma krediyle başlamasının da bir seçenek olduğunu vurguladı:

- Banka şube müdürleri genellikle iyi niyetli, destek olma çabası içinde. Hesaplar yapılıyor, talep edilen krediye yeşil ışık yakılıyor. Ancak, kredi işi teminat noktasında tıkanıyor. Yıkıntılar arasında teminat gösterilecek gayrimenkul zorluğu yaşanıyor.

Şahin Balcıoğlu, teminat sancısının asıl büyüğünün ertelenen borçlarla ilgili gündeme geleceğini bildirdi:

- Deprem nedeniyle vergi, SGK ödemelerinin yanısıra bankalara kredi borçları da ertelendi. Sonunda bu borçlar ödenecek. Kredi borçlarıyla ilgili Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgesindeki iş insanlarının karşısına ciddi bir teminat sorunu çıkmaya başlayacak.

Alınan kredilerin karşılığında gayrimenkul teminatlarının olduğuna işaret etti:

- Banka kendini korumak için doğal olarak bakacak. Teminat olarak gösterilen binalar yıkılmışsa kredi kullanan iş insanından yeni teminat isteyecek.

Kahramanmaraş iş dünyasının yaşadığı sıkıntıyı şöyle özetledi:

- 6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan merkezli depremi yaşadık. Bugünlerde sigorta depremi yaşanıyor. Arkasından da teminat depremi gündeme gelecek.

11 ilimizi vuran depremin kapsadığı alan, felaketin büyüklüğü sigorta şirketlerinin işini de zorlaştırıyor. Sigorta şirketleri hasar ödemelerini hesaplarken yurtdışı reassure (güvence) oranlarını dikkate alıyor.

Bu durumda depremzede sanayi tesislerinin, iş insanlarının sigorta ve teminat sancısını azaltacak formüller bulmak gerekiyor.

28 Mayıs’tan sonra kurulacak yeni hükümet kısa sürede çözüm üretebilir mi?

Yaşanan “para kıtlığı”, deprem bölgesine üretilecek çözüme olanak verir mi?

İkinci kuşak farklı sektörlere yöneliyor Avrupa’da şirket bakıyor

ŞAHİN Balcıoğlu, BLC Group’un temellerini 1986’da Kahramanmaraş’ta attı. Tekstil, ambalaj ve gıda sektörlerinde yol aldı.

BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, oğlu Aykut Balcıoğlu ve kızı Dilara Balcıoğlu’nu işaret etti:

- Şu anda askerde olan oğlum Emre de dahil, çocuklar mevcut işlerimizden farklı alanlara bakıyorlar. Teknoloji, dijitalleşme tarafına yoğunlaşıyorlar. Savunma sanayine dönük üretim yapmak üzere epey yol aldılar. Şu anda test aşamasındalar.

Avrupa’da bir şirket almayı planladıklarını bildirdi:

- Almanya ve İtalya’da şirket bakıyoruz. Şimdilik Almanya daha ağırlıklı görünüyor.

Hürriyet’in ‘Kırmızı Oda’sının en önemli oyuncuları arasındaydı

1987 yılı Mayıs-Kasım dönemi, Gelişim Yayınları’nın İstanbul Levent’teki merkezi…

Ercan Arıklı’nın Gelişim Yayınları ile Dinç Bilgin’in Sabah Grubu’nun ortaklığında Umur Talu’nun kaptanlığında yayın hayatına yeni başlayacak gazetesi için harıl harıl hazırlık yapıyoruz:

· Söz Gazetesi…

Başarılı sayfa tasarımcısı Sanlı Ergin’i o dönemde, hazırlık aşaması olmasına rağmen gece-gündüz birlikte sayfaları hazırladığımız sırada tanıdım.

Hazırlık aşaması olduğu için aynı sayfa üzerinde saatlerce çalışılıyor, yap-boz gibi sürekli farklı tasarımlar deneniyordu. Sanlı, sabırla, titizlikle işini yapıyor, asla bıkkınlık belirtisi bile göstermiyordu.

Kasım 1987’de Söz Gazetesi’nin ilk sayısının çıktığı gün Umur Talu ve Mehmet Yaşin başta olmak üzere ayrıldık. Ben 1987-1992 döneminde Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde muhabir olarak çalıştım.

Ekim 1992’de Enis Berberoğlu’nun çağrısıyla Hürriyet Gazetesi’ne yeniden döndüm. Mayıs 1987’de ayrıldığımda bilgisayarların yeni yeni devreye girdiği Hürriyet’te 1992 yılında artık sayfalar da Macintosh’ta yapılır hale gelmişti.

Hürriyet’te bilgisayara geçişi yöneten Yazıişleri Müdürü Cafer Yarkent, Macintosh’ların bulunduğu özel bölüm yaptırmış, oraya da “Kırmızı Oda” adını uygun görmüştü.

Hürriyet’te yıllarca birlikte çalıştığımız Sedat Ergin’in kardeşi olan Sanlı Ergin’le yolumuz yeniden Hürriyet’te kesişti. Sanlı, “Kırmızı Oda”nın Cafer Yarkent’ten sonraki önemli isimlerinden biriydi.

Macintosh’ta ekonomi sayfalarımız tasarlanırken en küçük bir sorun çıktığında devreye girer, yeteneği, sakin, anlayışlı, cana yakın kişiliğiyle hemen çözüverirdi.

Önceki gün sabah BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ile sohbet sırasında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) yönetimi ortak yazışma grubuna Pınar Aktaş’tan mesaj geldi:

- Sanlı Ergin vefat etmiş…

1.5 ay önce kan kanseri olduğu farkedilen Sanlı’nın bünyesi, hızlı seyreden hastalıkla mücadeleye fazla dayanamamış, 59 yaşında yaşama veda etmişti…

Sanlı kardeşime Allah’tan rahmet, başta abisi, dostum Sedat Ergin olmak üzere ailesine sabır diliyorum.

Mekanın cennet olsun Sanlı kardeşim…