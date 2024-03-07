Sivrihisar yeniden yükseliyor!

Sivrihisar 120 yıl önce Ankara’nın büyüklüğüne yakın bir yerleşim yeriydi. Eskişehir’den büyüktü ve Polatlı küçük bir kasabaydı…

Ancak yıllar geçtikçe Sivrihisar nüfus bakımından kan kaybetti. Eskişehir ve Polatlı’ya yoğun göçler yaşandı. Sivrihisar, kendi kabuğuna çekildi. Sadece yılda bir kez Nasrettin Hoca ile hatırlanır oldu. Hamid Yüzügüllü’nün belediye başkanı seçilmesiyle birlikte Sivrihisar’ın çehresi değişti, ekonomisi güçlendi.

Tarihi Sivrihisar evleri restore edildi, ilçenin kendisi bir açık hava müzesi haline getirildi. Dünyaca ünlü heykeltraş Metin Yurdanur’un heykelleri ile devasa bir açık hava müzesi kuruldu…

Dizilerin ve filmlerin çekildiği önemli bir platform oldu!

Festivaller yapıldı. 10 binlerce kişinin katıldığı konserler düzenlendi.

İlçeye yılda 1 milyondan fazla turist gelmeye başladı. Sivrihisar kabuğunu kırıyordu ama ilçe halkının istediği istihdam sağlayan yatırımlar yoktu.

Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi 2002 yılında kuruluş siciline kaydedildi. Uzun yıllar boyunca sadece yol kenarında tabelası asılı kaldı!

Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar OSB’yi yeniden hayata geçirmek için 2015 yılında harekete geçti. Yeniden canlanan projede, imar planı ve altyapı çalışmaları tamamlandı ve yatırımcıların parsel tahsis işlemleri gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Yüzügüllü, inşaat ruhsatı onay sürecinde olan yatırımcılar listesini paylaştı. Liste ilçede heyecan yarattı. Birçok firma yatırım yapmak için sıraya girmişti…

Listede tarım makinaları imalatından cam sanayiine, teknoloji ve iletişimden otomotiv sektörüne kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek şirketler yer alıyor.

Başkan Yüzügüllü’ye şu soruyu yönelttim:

-Bu firmalar sizce neden Sivrihisar’ı tercih etti?

-Kısa süre içinde çok sayıda şirketin Sivrihisar OSB’ye gelmesi Sivrihisar’a olan inancın ve güvenin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın projeleri, onayların ardından hızla hayata geçirilecek ve ilçemizin sanayi kapasitesini artıracaktır. İlçemize ve projemize inanan her bir yatırımcımıza teşekkür ederim.

-Gençler işsizlik nedeniyle ilçeden ayrılıyor, yeterli bir istihdam sağlanırsa burada kalırlar mı?

- Gençler Sivrihisar’ı seviyor. Buradan gitmek istemiyor. Fabrikaların açılmasıyla bırakın gençlerin gitmesini başka il ve ilçelerden gençler Sivrihisar’a gelecek. Sivrihisar OSB, ilçemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak, istihdam oluşturmadaki engelleri ortadan kaldıracak.